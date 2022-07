Paxful’da Bitcoin’in fiyatından daha fazlasının söz konusu olduğuna inanıyoruz, dünya genelinde milyonların ek gelir için kripto paraları kullanmanın yollarını bulmuş olduğunu anlıyoruz.

Ortalama insanlar için kripto paraları kullanarak para yapmak biraz korkutucu gelebilir ama bunun çok yüksek tutarlarla olması gerekmediğini söylemek için buradayız. Öyle ki, küçük tutarlarda katkılar sunmak bile sizin başlangıç yapmanıza yeterli olacaktır.

İnsanların ekstra gelir edinmek için kullandıkları bazı yollara birlikte göz atalım.

1. Alıp Elde Tutmak

HODL veya açık yazılışıyla sevgili yaşam için bekle, topluluğun ve çoğu kripto destekçisinin sıklıkla kullandığı söylemlerden olmuştur—buradaki mesaj, ayı piyasaları sırasında bile kripto paralarını ne olursa olsun elde tutmalarının iyi olacağı tavsiyesidir.

Elde tutmak, rahat ve göreceli olarak düşük riskli bir strateji olup yüksek ödülleri beraberinde getirebilir. Buradaki zorluk, sizden başka herkes paniğe kapılmışken bile paniğe karşı savaşabilmektir.

Yapmanız gereken tek şey (tercihen değer düştüğünde), kriptoyu elinizde tutmanız ve sonrasında bu para istenen bir değer seviyesine geldiğinde satmanızdır. Paxful gibi platformlarda 10 USD gibi küçük tutarlarla başlangıç yapabilirsiniz ama tabii ki daha fazla yatırım yapar ve doğru zamanda satış yaparsanız daha fazla kazanç sağlayabilirsiniz—ki bu, hiçbir zaman kolay değildir. Yine de unutmayın ki ne kadar fazla para yatırırsanız o kadar fazla riskle yüz yüze kalırsınız.

Bu strateji, geleneksel yatırımlara benzerdir—kripto paralarla para kazanma için bir uzun dönem yaklaşımı.

Zorluk: Kolay

Hızı: Yavaş

2. Kripto paranızı borç verin

İnsanların belirli bir faiz oranıyla borç vermesine benzer şekilde kripto paralarla borç vererek de para kazanabilirsiniz. Tercih ettiğiniz platform, hangi kripto paraları borç vermede kullanabileceğiniz veya teminat olarak kullanabileceğinizi belirtecektir.

Kullanıcılar merkezileştirilmiş veya merkezsizleştirilmiş finanslı kripto para borç verme platformlarını kullanabilirler. Merkezileştirilmiş platformların operasyonları yöneten ve kontrol eden bir merkezi otoritesi ve kullanıcıların kimliklerini doğrulama mekanizmaları olur.

Merkezsizleştirilmiş platformlar ise bilgisayarlar tarafından ele alınır ve kullanıcıların yarı gizli şekilde işlem yapmasına imkan tanır. Bunlar blok zincir üzerinde çalıştıkları için işlemlerin doğrulanması topluluğa bırakılmıştır çünkü platformdaki tüm işlemler istendiği zaman görüntülenebilir.

Faiz kurlarının ise sabit bir faiz kuru veya dalgalı bir faiz kuru şeklinde olmasını bekleyebilirsiniz. Sabit faiz, borç tutarına uygulanan sabit bir kuru ifade ederken dalgalı faiz kurları, piyasanın hareketlerine bağlı olur.

Zorluk: Kolay

Hız: Hızlı

3. Oyunlar kazanmak için oynayın

Şimdiye kadar NFT’leri (mübadelesiz tokenleri) duyduysanız, Axie Infinity ve Decentraland gibi oyunları da duymuş olmalısınız. Bu oyunlar, kullanıcılara herkese açık pazarda satabilecekleri token ödülleri vererek kullanıcıların yalnızca oyun oynamak suretiyle para kazanmalarına olanak sağlamıştır.

Oyunlar oynamaya gereken zaman ve eforu harcamaya ve bu sırada para kazanmaya hazırsanız kazanmak için oyun oynama gerektiren blok zincir oyunları, başlangıç için yapmanız gereken şey olabilir.

Zorluk: Orta

Hızı: Orta

4. Alım satım yapmak

Dijital varlıkların alım satımını yapmak, pek çok alım satımcının kripto paraları kullanarak para kazanma yoludur. Buradaki fikir basittir: düşük bir fiyattan kripto paraları satın alırsınız ve sonrasında kısa bir süre sonra bunları satarsınız.

Henüz başlangıç yapmadıysanız ama bunu denemenin bir yolunu arıyorsanız, kolay Bitcoin alım satımı için Paxful‘a göz atın. Ana sayfadan solunuzdaki ilgili seçimi yaparak Bitcoin (BTC) satın alabilirsiniz. Harcamak istediğiniz tutarı belirtin, tercih ettiğiniz para birimini ve nasıl ödeme yapmak istediğinizi seçin.

Tüm satıcıları görmek için Teklifler Bul düğmesine tıklayın, sonrasında en ucuz fiyatlısını görmek için Fiyat: En Düşükten En Yükseğe seçimini gerçekleştirin.

1 dolar karşılığı göstergesini göz önünde bulundurun. Burada, bu işlemden ne kadar kazanacak (veya kaybedecek) olduğunuzun bir gösterimi söz konusu olur. Daha düşük bir oran, BTC’yi piyasa fiyatının altından aldığınız anlamına gelir. Daha yüksek bir yüzde ise, bu seviyenin biraz üzerinde ödeyeceğiniz anlamına gelir.

Satın almayı tamamlama sonrasında artık yeni almış olduğunuz Bitcoin’i satmanın zamanı gelmiştir. Ana menüden Sat düğmesine tıklayın ve satmak istediğiniz kripto para türünü seçin. İdealde bu alım satım işleminden küçük bir tutar kazanırsınız, bu yüzden alıcıları Fiyat: En yüksekten en düşüğe doğru sıralamanız gerekecektir.

Bitcoin Başına Kur göstergesine dikkat edin—daha yüksek bir yüzdenin anlamı, alıcının mevcut piyasa fiyatının üzerinde ödeme yapmaya istekli olmasıdır. Kazançlarınız, nasıl ödeme almak istediğinize bağlı olacaktır. PayPal veya banka transferi yöntemini kullanarak ödeme yapmak isteyen BTC alıcılarından %25’e kadar kâr elde edebilirsiniz. Kullanılmamış bir hediye kartını BTC karşılığı takas etmek isterseniz bu tutuar %50’lere kadar çıkabilecektir.

Alternatif olarak eğer alım satım zamanlarınız konusunda tam zamanlı olarak karar veremiyorsanız, alım satımınızı otomatik hale getirmek için kripto para alım satım botlarını kullanabilirsiniz. Bu botlar piyasayı düzenli olarak taramaktadır ve belirli bir parametre karşılandığında kripto paralar alıp satacak şekilde programlanabilirler.

Zorluk: Orta

Hız: Hızlı

5. Kendi NFT’nizi oluşturun

Kendi NFT’nizi oluştururken hedef, eşsiz, çekici ve kârlılık sahibi bir şeyler oluşturmak olacaktır. Örneğin dijital sanatçı Beeple, Everdays: The First 5000 Days isimli bir NFT yaratmıştır ve bunu açık arttırmada 62 milyon USD fiyata satmıştır.

Piyasadaki değer öyle ilerlemektedir ki, Satoshibles ile ortaklıkla kurulan Built With NFT(NFT İle İnşa Et) gibi projeler, NFT’lerin popülerliğini, Afrika genelindeki Built With Bitcoin (Bitcoin İle İnşa Et) Vakfı altındaki gelişmekte olan topluluklarının faydasına olacak şekilde kullanmayı başarabilmiştir. Bu, aynı zamanda kripto para piyasasında da bir değişime işaret etmiştir—geçmişte yalnızca Ethereum blok zincirinin NFT’lere erişimi varken, Stacks sayesinde kullanıcıların blok zincir üzerinde Akıllı Sözleşmeleri, dApp’leri ve NFT’leri kullanmaları mümkün hale gelmiştir. Stacks sayesinde artık kendi NFT’lerimizi Bitcoin blok zincirinde yaratabilmekteyiz.

NFT’lerin formatları hakkında herhangi bir kısıtlama söz konusu değil, bu yüzden konseptleştirme sırasında hayal gücünüzün tek limit olduğunu söylemek yanlış olmaz. Topluluk hakkında bir genel his edinmek için NFT alım satım platformlarını gözden geçirip ilham alabilirsiniz.

Başlangıç için “ürününüzün olmasına” (örn. bir şarkı, resim, dijital sanat eseri veya fiziksel ögeler vb.) ve bunu oluşturmak için yeterli kripto paraya ihtiyacınız olacaktır. Ayrıca ödemeleri alıp saklamak için bir kripto para cüzdanına ihtiyacınız olacak. En popüler olan blok zincirin Ethereum blok zinciri olduğunu da hatırlayacak şekilde seçtiğiniz blok zincirin de önemli olacağını unutmamanız gerekecektir.

Elinizde NFT’niz olduğunda yapabileceklerinize bir örnek olarak, OpenSea üzerinde bir hesap oluşturup bu hesabı aktifleştirebilirsiniz (size maliyeti 70-300 USD arası olacaktır) ve bu NFT’yi bu hesaba 10-30 USD karşılığında basabilirsiniz. Sonrasında bu platform, her bir satıştan %2,5 ücret kesecektir. Tabii ki NFT’lerinizi satabileceğiniz başka alım satım platformları da mevcuttur, hatta bazıları ücretsiz basım hizmeti bile sunar ve basım ücretlerini NFT alıcısına yansıtır.

Zorluk: Zor

Hız: Hızlı

Aklınızda tutmanız gerekenler

Çoğu insanın sizi uyaracağı şey, korku, belirsizlik, şüphe (diğer adıyla FUD), ve fırsatı kaçırma korkusu FOMO olacaktır. Bu tür dönemler, kripto para topluluklarında eğlenceli zaman dilimleri olmaktan ibaret değildir—bunlar ciddiye alınmalıdır. Bunlara olmanız gereken seviyede bilgi sahibi olmamanın semptomları olarak bakabilirsiniz. Bu sebeple toplulukta hem yeni gelenlere hem de uzmanlık sahibi kişilere kendi araştırmanızı yapma tavsiyesi verilir.

Hatırlanması gereken bir başka şey, kripto paralar konusunda size yardımcı olabilecek oldukça fazla sayıda aracın var olduğudur. Örneğin, alım satımlarda yol gösterici olması bakımından bir sosyal termometre olarak Korku ve Hırs Endeksini kullanabilirsiniz.

DeFi, insanlar için amaçlanmıştır, piyasa için değil

Kripto paralarla herkes para kazanabilir. Merkezsizleştirilmiş finansın hedefine geri dönecek olursak, burada hedef, insanlara hizmettir, piyasaya hizmet değildir. Burada konu, Bitcoin kullanıcılarında olduğu gibidir—konumuz pasif olarak ne kadar kazandığınız değil, Bitcoin’i amaçlandığı şekilde kullanıp kullanmadığınızdır.

Tabii ki yandan ekstra gelir elde etmek isteyenler, maaşlarının küçük bir bölümüyle buna başlayabilir, kazandıklarını yeniden yatırmak için biriktirebilirler. Alım satım ve yatırım stratejileriniz, ne kadar hızlı şekilde para kazanmak istediğinize bağlı olacaktır, bu konuda ihtiyaç duyduğunuz esnekliği kendinize sunabilirsiniz.

Sonuçta kripto paralarla kazanç elde etmek, kartlarınızı ne kadar iyi oynayabildiğinize bağlı olacaktır. İnsanların düşündüklerinin aksine, kripto paralarda yatırım ve alım satım işlemlerine başlamak asla yüksek tutarlar gerektirmez ve başlangıç yapmak için asla geç sayılmaz.