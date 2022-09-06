Pek çoğu için kripto paraların fiyatı pek önemli değildir çünkü bunların başarısı, fiyatlarıyla değil dünya genelinde insanların hayatlarına etkileri ile belirlenir. Ancak, alım satımcılar için kripto paralar harika bir yatırım olarak değerlendirilebilir. Buradaki tüyo, belirsizlik yaygınlaştığında neler yapılması gerektiğini bilmektir. Fiyatlar ister yukarı çıkıyor isterse de aşağı iniyor olsun dalgalılık, yeni gelenlerin bilgi sahibi olarak karar vermesini biraz zorlaştırabilmektedir.

Neyse ki artık kararlar vermenize yardımcı olabilecek araçlar mevcut ve bunlardan birisi de kripto korku ve hırs endeksi.

Kripto korku ve hırs endeksi hakkında temel bilgiler

Kripto korku ve hırs endeksi, insanların kripto piyasası ile ilgili mevcut yaklaşımları hakkında ip uçları veren bir göstergedir. Bir varlığın değerindeki yüksek veya düşük noktalar, piyasada bu varlıkla ilgili korku veya hırstaki bir artışın etkileri olarak açıklanabilir. Hırsta artış, daha yüksek talep ve Bitcoin fiyatlarında daha da fazla artış anlamına gelir. Alternatif senaryoda ise korkudaki artış, talepte ve değerdeki azalma ile kendisini gösterir, bu da Bitcoin satın almak için iyi fırsat olacak zaman dilimlerini oluşturur.

Kaynak: https://alternative.me/

Kripto korku ve hırs endeksini okumak çok basittir. Gösterge 80 veya üzerine çıkarsa (Aşırı Hırs) bunun anlamı, kriptoya karşı tutumun pozitif olmasıdır ve piyasa, oldukça fazla hırslı satın almalara şahitlik etmektedir, bu da satış için harika bir zaman dilimi anlamına gelir. Sayı düşüp sıfıra doğru yaklaştıkça korku artar. Aşırı korku dönemleri, bu dönemlere eşlik eden düşük talep ve düşük fiyatlar nedeniyle pek çoğu tarafından BTC satın almak için ideal zaman dilimleri olarak addedilir.

Kaynak: https://alternative.me/

Buradaki formül nedir?

Kripto korku ve hırs endeksinin hesaplanmasına anketleri değerlendirme, sosyal medya içerikleri ve piyasa hararetini ölçme çabalarına eşlik eden gelişmekte olan trendleri takip dahildir. Her bir bileşen, mevcut durumun daha doğru bir tarifine imkan sağlaması amaçlanarak uygun şekilde ağırlıklandırılır.

Hadi bu faktörlerin her birisine göz atalım:

Dalgalılık (%25)

Bu, zamanla kripto paraların fiyatlarında gerçekleşen değişiklikleri 30 ve 90 günlük ortalamalar şeklinde ölçer. Bu ortalamalar, piyasanın mevcut dalgalılığı hakkında kullanıcılara detaylı bir gözlem sağlamanın yanı sıra maksimum düşüş seviyeleri ve ortalama değerler bazında davranışları hakkında da bilgi sağlamak için kullanılır. Dalgalılıktaki artış, kripto para piyasasındaki korkuda artışla ilişkilidir.

Piyasa hacmi (%25)

Benzer şekilde, burada piyasanın momentumunu ölçmek için 30 ve 90 günlük ortalamalar kullanılır. Burada an itibariyle piyasanın ne kadar boğa veya hırs sezonunda olduğunu tanımlamak için piyasa momentumu, piyasa hacmiyle kombine bir şekilde ele alınır. Buradaki değerdeki bir artış, boğa sezonu dalgalılığında da bir artışı ifade eder.

Sosyal medya (%15)

Çoğunluk itibariyle Twitter gönderilerini kullanıp Reddit gibi forum sitelerinin verileriyle desteklenen bu bölüm, Bitcoin ve diğer kripto paraları çevreleyen gönderi ve hashtag sayılarını ölçer. Gönderi etkileşimi de burada kullanılır, çünkü bu, tüm bu bilgileri topluluğun ne kadar “hızlı” bir şekilde sindirip yaygın bilgi haline getirdiğini de gösterir. Artan gönderi ve etkileşim seviyesi, piyasa hırsında bir artışı ifade eder.

Anketler (%15)

Haftalık anketler, analistlerin piyasayı gözlemleyip anlamasına yardımcı olur. Bu sayede yatırımcıların birinci elden deneyimleri, kendi öngörü ve sezileriyle birleştirilip analistlere, topluluğun piyasayı nasıl gördüğünün doğru bir resmi sağlanmış olur. Tabii ki buradaki doğruluk, ankete katılımcı sayısı arttıkça daha iyi hale gelecektir.

Dominans (%10)

Bir koinin dominansı, örneğimizdeki haliyle Bitcoin’in dominansı, diğer koinlerin toplam piyasa değeri ile kendisinin toplam piyasa değerinin karşılaştırılmasıyla ölçülür. Buradaki örnekte, topluluk içinde Bitcoin’in nasıl güvenli bir yatırım olarak değerlendirildiğini düşünmeliyiz.

Bu bölümün analiz edilmesi iki aşamalıdır; Bitcoin’in dominansındaki artış, altcoinlerde dolaşan daha az para sebebiyle korku dolu bir piyasa anlamına gelebilir. Alternatif olarak dominanstaki azalma, hırslı bir piyasa anlamına gelebilir çünkü insanlar altcoinlerde daha fazlasını riske atmaya iştahlı olabilir.

Trendler (%10)

Tabii ki trendler bu endekste bir role sahip olacaktır. Google Trends, bu doğrultuda harika bir araçtır çünkü Bitcoin veya diğer kripto paraları içeren sorgularda arama hacimlerini gösterebilmektedir. Burada “Bitcoin fiyat artışı,” “Ethereum fiyat tahminleri,” ve benzeri sorgular gibi arama teriminizde daha rafine bir inceleme gerekli olacaktır. İlişkili arama terimine bağlı olarak kripto korku ve hırs seviyelerini tahmini olarak öngörebilirsiniz.

Kriptoda aşırı korku ve hırs için örnekler

Artık endeksi nelerin meydana getirdiğini detaylarıyla incelediğimize göre, hadi aşırı korku veya hırsın kendisini piyasada nasıl gösterdiğine dair bazı gerçek dünya örneklerine göz atalım. Burada korku veya hırsta yüksek seviyelere yol açmış olaylara eşlik edecek şekilde BTC’nin değerinde sert değişimler gördüğümüz birkaç durum örneğini ele alacağız.

Aşırı korku

22 Ağustos 2019 – 5/100

Bitcoin Fiyatı: $10.127,53 USD

Bu dönemdeki ortalama BTC fiyatı: $10.000 USD

Birkaç ay boyunca düzenli olarak değerin artması sonrasında BTC, Çin ürünlerine ABD tarafından %10 gümrük tarifesi uygulanması konusunda kısa süreli de olsa söz konusu olan endişeler sonrasında BTC’nin fiyatı çakılma yaşamış ve $12.000 USD seviyelerine inmiştir.

28 Mart 2020 – 8/100

Bitcoin Fiyatı: $6.208,81 USD

10 Mart-17 Nisan arasında endeks aralığı – 9-16/100

Bu dönemdeki ortalama BTC fiyatı: $6.000-$7.000 USD

2020’deki küresel pandemi, BTC’nin değerinde büyük seviyelerde etkilere yol açmıştır. BTC sonuçta bu dönemde $4.000 USD seviyelerinin de altına inmiş ve değerinin yarısını iki günde kaybetmiştir. Sonrasında petrol fiyatlarındaki sert düşüş, pek çok yatırımcıyı risk azaltmaya yönlendirmiş olup durumu daha da kötü hale getirmiştir.

22 Haziran 2021 – 10/100

BTC Fiyatı: $31.655,20 USD

22 Mayıs-18 Temmuz arası Endeks Aralığı: 10-19/100

12 Mayıs’ta başlayan büyük bir çöküş sonrasında Çin hükumeti ülkede Bitcoin’i yasaklamaya karar vermiştir ve madencilik, elde tutma ve alım satım tamamen yasa dışı ilan edilmiştir. Bu da uluslararası BTC piyasasını ellerindekini satma doğrultusunda korkutmuş olup BTC’nin değerini 14 Nisan itibariyle tüm zamanların en yüksek seviyelerinden olan $63.569,81 USD seviyesinden 21 Temmuz itibariyle $29.789,94 USD seviyesine inmiştir.

Ayrıca Elon Musk, geçmişte bu para birimine verdiği destekten bir geri dönüş olarak Tesla’nın artık Bitcoin ile ödeme kabul etmeyeceğini anons etmiştir. Bu da sorunu daha da öteye taşımış ve BTC’nin değerini daha da aşağı çekmiştir.

8 Ocak 2022 – 10/100

BTC Fiyatı: $41.534,35 USD

7 Aralık’ta $50.792,04 USD seviyesinden meydana gelen öncesindeki bir düşüş sonrasında bu senenin başlarında BTC’nin değeri, “kripto kışı” korkusu sebebiyle kısa bir düşme dönemi görmüştür. Bu durum, pek çok yatırımcıyı riskli yatırımlarından stabiliteyi destekleyecek şekilde güvenliğe çekmeye itmiştir. Bunu da 23 Ocak itibariyle $35.071,80 USD düşük seviyesi takip etmiştir.

Aşırı hırs

9 Temmuz 2019 – 84/100

BTC Fiyatı: $12.304,35 USD

Bu dönemde Bitcoin, popülerlik ve adaptasyon bağlamında artış yaşamış ve bu para birimi, 2017’de ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesi sonrasında birkaç defa birkaç ay süresince tüm zamanların en yüksek seviyelerini aşmıştır. Bu aşırı hırs, BTC’nin o zamanlardaki en yüksek seviyesi olan $12.000 USD seviyesine ulaşmasına sebep olmuştur.

11 Ağustos 2020 – 84/100

BTC Fiyatı: $11.391,01 USD

31 Temmuz-3 Eylül arasında endeks aralığı – 75-84/100

: $10.000-$11.000 USD

Ekim 2020 ila Ocak 2021 arasındaki boğa sezonu öncesinde itibari para birimleri zayıflamıştı ve Bitcoin, ana akım piyasaya giriş yapmıştı. Bu da hızlı yükselmesini başlatmış ve Ekim ila Ocak arasında sezon oluşmasına sebep olmuştur. Piyasanın hırsı, yeni gelenlerin yatırım yapmasını zorlaştırmıştır çünkü BTC’nin değeri daha yükseklere tırmanmıştır.

8 Aralık 2020 – 95/100

BTC Fiyatı: $18.549,09 USD

2020 boğa sezonunun ortasında kurumsal yatırımcılar konusunda meydana gelen bir yaygara sonucunda BTC tekrardan kendisini piyasa hırsına odaklanmış olarak bulmuştur. Ağustos’taki $11.000 USD seviyesinden geldiği gibi kendisini yıl sonunda $18.000 USD seviyesinin üzerinde bulmuştur. Satın alma gücündeki artışlar ve enflasyon, hırstaki bu artıştaki büyük faktörler olmuştur.

31 Aralık 2020 – 95/100

BTC Fiyatı: $28.890,12 USD

17 Kasım-9 Ocak arası endeks aralığı: 86-95/100

Bu dönemdeki ortalama BTC fiyatı: $16.000-$40.000 USD

Pek çok tüm zamanların en yüksek seviyesinden ilkine 10 Ocak 2021’de $40.256,35 USD olacak şekilde ulaşılmıştır.

9 Şubat 2021 – 95/100

BTC Fiyatı: $46.527 USD

Bu, 7 Şubat 2021’de iki ay sonra meydana gelecek olan Bitcoin yarılanması beklenirken söz konusu olan boğa piyasasının başlangıcı ile üst üste gelmektedir.

14 Şubat 2021 – 95/100

BTC Fiyatı: $47.215,52 USD

7 Şubat-22 Şubat arası endeks aralığı: 86-95/100

7 Şubat-22 Şubat arası fiyat aralığı: $39.000-$56.000 USD

Bu dönemde gitgide daha fazla insan BTC yatırımına ve alım satımına başlamıştır. Bu dönemde piyasada görülen hırs, BTC’nin bir ara $50.000 USD seviyelerinin üzerini görmesine ve $47.000 USD seviyesinin biraz ilerisinde stabil hale gelmesine yardımcı olmuştur.

20 Ekim 2021 – 84/100

BTC Fiyatı: $64.276,54 USD

NFT’lerin artan popülerliği, insanları kripto alanında daha fazla bilgi edinmeye doğru yöneltmiştir ve sonuçta ilgiyi hiç olmadığı kadar fazla şekilde Bitcoin’e yöneltmiştir. Sonraki gün $66.008,47 USD seviyesinde bir tüm zamanların en yüksek seviyesi görülmüştür. BTC tüm zamanların en yüksek seviyesi ise 9 Kasım 2021’de $67.553,95 USD seviyesinde görülmüştür.

Korku ve hırsı akılda tutarak kriptoya nasıl yatırım yapılır

Şunu hayal edin: bir gün çevrim içi oluyorsunuz ve sosyal medyadaki pek çok arkadaşınızın hızla artan bir seviyede Bitcoin satın aldığını görüyorsunuz. Bunun sonucu olarak siz de Bitcoin satın alma ihtiyacı hissediyorsunuz. Sonuçta kimse fırsatı kaçırmak istemez, haksız mıyız? Bunun sonrasında piyasa kendi kendisini düzeltiyor ve Bitcoin için talep, değeri ile birlikte düşüyor.

Bu, satın almaların duygusal olarak nasıl gerçekleşebildiğine basit bir örnektir — ve dönemsel dürtülerle yapılan alım satımların sizin için en iyi seçenek olmadığını da buradan anlayabilirsiniz.

Korku ve hırs endeksiyle Bitcoin alım satımı yapmak, belirli koşullar karşısında hangi seçeneklerin önünüzde olduğunu bilme olarak özetlenebilecek bir konudur. Hırs yüksek iken fiyatlar büyük olasılıkla yakında düşecektir ve BTC’nizi satmanız en iyi seçenek olabilir. Tersi de doğrudur, yüksek korku endeksi, iyi bir satın alma dönemini işaret ediyor olabilmektedir.

Bundan neler öğrenebiliriz?

Bundan öğrenebileceğimiz en temel ders, toplumdaki genel duygusal kanının, kripto paraların değerini potansiyel olarak etkileyebileceğidir. Bu, geçmiş birkaç on yıl içerisindeki farklı ekonomik krizler yoluyla öğrendiğimiz dersle aynıdır; korku, insanları harcama yapmayı durdurmaya itebilir, bu da hisse değerlerinin düşmesine yol açar, ama aşırı hırs da potansiyel olarak ekonomik balonlara yol açabilir.

Kripto korku ve hırs endeksi, halkın yaklaşım ve duygularını anlamada ve sadece duyguya dayalı alım satım yapmamanıza yardımcı olmada işe yarayan bir araçtır. En deneyimli alım satımcıların bile kafasını karıştırabilen bir piyasada iyi bilginin yerini hiç bir şey tutmaz.

*Bu makalenin içeriği, yalnızca bilgi amaçları ile paylaşılmıştır; bu tür bilgileri ve diğer materyalleri hukuki, vergisel, yatırımsal, finansal veya herhangi bir başka tavsiye olarak değerlendirmemelisiniz. Kendi bağımsız gerçekleri ve bilgileri doğrulama ev ödevinizi gerçekleştirmeniz zorunludur ve herhangi bir karar almadan önce profesyonel yardım almak isteyebilirsiniz.