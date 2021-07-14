Bitcoin’in (BTC) ve diğer dijital para birimlerinin sıra dışı fiyat değişimlerinin özellikle kripto severler ve spekülatif yatırımcılar için heyecan verici olduğu inkar edilemez. Daha etkili ödeme işlemleri yapmak için kriptoları kullanmanın yanı sıra pek çok insan ayrıca para kazanmak için Bitcoin alım satımı da yapmaktadır. Ama ister kriptolarınızı satmadan sizin için çalışmalarının yollarını arıyor olun, isterse de gerçekten satın almadan kriptolara erişmek istiyor olun, kripto borç alma/verme, aradığınız çözüm olabilir.

Kripto borçlanmalarının kısa anlatımı

Öncelikle—kripto borçlanma nedir ve nasıl çalışır? Bitcoin borç alma, diğer borç almalardan pek farklı değildir, burada bir borç verenden belirli tutarları alabilir ve bunlara belirli faiz oranlarından ödeme yapabilirsiniz. Bu borç türündeki tek fark, kripto paraların teminat olarak veya borcu güvenceye almak için kullanılan öğe veya varlık olarak kullanılmasıdır.

Günümüzde Bitcoin’in fiyatının ne seviyelerde olduğunu büyük olasılıkla biliyorsunuzdur, eğer bilmiyorsanız söyleyelim, bu metnin yazılması sırasında Bitcoin‘in fiyatı 54.000 USD seviyesinin üzerindedir. Bitcoin’in hızlı bir şekilde değişmekte olan değeri, neden Bitcoin’i tanıdık birinden borç almanın kolay olmadığının bariz sebebidir. Bu gibi durumlarda, borç veren ve borç alan taraflar, her iki tarafın gerekliliklerinin de karşılanacağı doğrultusunda teminata ihtiyaç duyarlar.

Bu yüzden ister güvenilir ve güvenlikli bir şekilde kripto parayla borç almak, isterse de böyle borç verip faiz kazanmak istiyor olun, kripto veya Bitcoin borç verme platformlarını keşfetmek sizin için uygun çözüm olabilir.

Bitcoin borçlanmaları tanıyalım

Kripto borçlanmalarının nasıl çalıştığını anladıktan sonra, artık şimdi bir Bitcoin borçlanma başvurusu yapmadan önce kendinizi aşina hale getirmeniz gereken temel şeylere birlikte göz atalım.

Kripto borç verme platformları

Bu platformlar, Bitcoin borç verenlerin ve borç alanların işlemleri güvenilir ve etkili bir şekilde kurup tamamlayabilmeleri için bir güvenli ortam sunacak şekilde düzenlenmiştir. Bitcoin borç verme platformları iki türe sahiptir: merkezileştirilmiş ve merkezsizleştirilmiş. Bazı platformlar bir tasarruf hesabı açmanıza, borçlar almanıza hatta kripto alım satımı yapmanıza izin verir.

🔐 Merkezileştirilmiş Finans (CeFi) Kripto Borç Verme – Bu tür platformlar bir şirket veya grup tarafından yönetilir ve ayakta tutulur . Basitçe belirtmek gerekirse, bunda tüm sistemlerini ve operasyonlarını yöneten ve kontrol eden bir merkezi otorite mevcuttur . Merkezileştirilmiş platformlar genellikle kullanıcıların bir hesap oluşturmalarını ve para aklama aktivitelerinin ve ilgili benzer finansal suçların söz konusu olmasını engellemek için müşterinizi tanıyın (KYC) gibi güvenlik uyumluluk prosedürlerinden geçmelerini zorunlu tutarlar. Böylesi düzenlenen platformlar blok zincir teknolojisini kullanarak tüm işlemleri takip ederler ve genellikle tüm kullanıcıları için 7/24 müşteri destek hizmetleri bulunur.

🔏 Merkezsizleştirilmiş Finans (DeFi) Kripto Borçlanma – Bu tür Bitcoin borç verme platformları, herhangi bir merkezi otorite olmadan çalışır. İnsanlar tarafından izlenip güvenliğinin sağlanması yerine, merkezsizleştirilmiş Bitcoin borç verme platformları, kodlar tarafından güvende tutulur . Bunlar genellikle ödemeleri ve işlemleri otomatikleştirmek için akıllı sözleşmeleri kullanırlar. Bu blok zincir üzerinde çalıştığı için, gerçekleşen tüm işlemler, ağdaki herkes tarafından görüntülenebilir ve bu da daha fazla şeffaflığa doğru yolu hazırlamış olur. Merkezsizleştirilmiş kripto borç verme platformlarından Bitcoin borç aldığınızda, yapmanız gereken tek şey bir borç başvurusu yapmak ve teminat olarak işlev görecek dijital paraları göndermektir. Bunun anlamı, kişisel bilgiler sağlamanızın gerekmemesi ve kredi skorunuz veya diğer gerekli belgelerle ilgili endişelenmenizin gerekmeyecek olmasıdır.

Her ikisi de benzersiz, güçlü noktalara sahip şeylerdir ama daha erişilebilir, pratik ve kullanımı kolay olanı seçtiğinizden emin olmalısınız.

Teminat olarak kripto paralar

Teminat olarak kullanabileceğiniz dijital para birimleri, seçtiğiniz kripto borç verme platformlarına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Ama size bir fikir vermek adına, günümüzdeki pek çok kripto borç verme platformlarının Tether (USDT), Bitcoin Cash (BCH), Cardano (ADA), Monero (XMR), Litecoin (LTC), Tron (TRX), Ripple (XRP), Ethereum (ETH), Bitcoin (BTC), Dogecoin (DOGE), Stellar (XLM) ve benzeri koinleri borç almaya izin verdiğini söyleyebiliriz. Ayrıca bunları bir borç almada teminat olarak da kullanabilirsiniz. Hangilerini seçeceğinizi belirlemek size kalmış!

Faiz

Bankalardan veya diğer finansal kuruluşlardan borç para almada olduğu gibi, Bitcoin borç vermeler de borç faiz kurlarına ve para veya varlık borç alma masraflarına sahiptir. Çoğunlukla faiz kurları, borçların sürelerine, tutarına ve kripto borç verme platformlarına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bu yüzden borç almak istediğiniz tutar için ne kadar faiz ödeyeceğinizi kontrol ettiğinizden emin olun. Bazı Bitcoin borç verme platformları sabit veya değişken faiz kurları teklif edebilirler.

Sabit faiz kuru, bir yükümlülüğe uygulanan sabit ve değişmez bir faiz kurudur. Bunun anlamı, ödeme döneminiz boyunca yalnızca sabit bir faiz tutarı ödemenizin gerekecek olmasıdır. Bu tüm dönem için veya ödeme döneminizin bir kısmı için geçerli olabilir. Diğer taraftan değişken faiz oranı ise, piyasa hareketlerine yüksek ölçüde bağlı olan bir orandır. Bunun anlamı, herhangi bir uyarı yapılmaksızın tutarın yukarı veya aşağı yönde değişebileceğidir.

Bazıları, sabit faiz oranlarının değişken faiz oranlarından daha yüksek olabileceğini söyler ama eğer sabit bir faiz oranını ödemek size daha kolay geliyorsa sonuçta önemli olan sizin fikrinizdir. Ama değişken oranlar, sabit oranlardan biraz daha düşük olabilmektedir. Yine de yüzde oranının ne zaman zirve yapacağını veya düşeceğini ve bunun ne kadar yükseğe veya aşağı seviyeye değişebileceğini söylemek oldukça güçtür. Zaman içerisinde karşınıza farklı faiz kuru türleri karşınıza çıkabilir, bu yüzden borç sağlayıcınızla konuşmak suretiyle bunların nasıl çalıştığını iyice anlamanız sizin için faydalı olacaktır.

Bir kripto borç alma başvurusu yapmayı düşünmeli misiniz?

Şimdiye kadar konuştuklarımızın hepsi değerlendirmeye alındığında muhtemelen kripto borçlanmalara elinizi sürmenin iyi bir fikir olup olmadığını belirlemeye çalışıyorsunuzdur. Bu yüzden dikkate almayı isteyebileceğiniz ve karar verirken size yardımcı olabilecek diğer noktalar şu şekildedir.

Kripto alanında yeni başlamış deneyimsiz biri iseniz ve alım satım yolu dışında bir yolla BTC’nin belirli kısımlarına sahip olmak istiyorsanız, başlangıç yapmak için Bitcoin borçlanma yolunu seçebilirsiniz. Kriptolar yoluyla para göndermek ve almak, pek çok bankadan ve diğer üçüncü taraf finansal kuruluşlardan çok daha hızlıdır.

Kripto borç almalar, banka hesapları olmayan kişiler için oldukça uygun bir seçenektir. Kriptoların kişisel bilgilere, kredi skorlarına veya banka geçmişine ihtiyaç duymaması sebebiyle, bunlara ve destekledikleri finansal hizmetlere erişim çok daha kolaydır. Buna fatura ödemeleri, gündelik alışverişler, ücret ödemeleri ve çok daha fazlası dahildir.

Eğer bir Bitcoin yatırımcısı iseniz ve kriptonuzu satmadan büyütmenin yollarını arıyorsanız, BTC borç vermeyi düşünebilirsiniz. Bu sayede kazançları ile ekstra gelir edinmiş olursunuz.

Peki sonuç olarak kripto borç almaya başvurmayı veya BTC’nizle borç vermeyi düşünmeli misiniz? Her zaman olduğu gibi, bu karar size aittir!

*Bu makalenin içeriği, yalnızca bilgilendirme amaçlarıyla sağlanmıştır. Burada belirtilmiş bulunan fikirler finansal, yatırımsal veya herhangi bir başka türde tavsiye olarak değerlendirilmemelidir ve bunlar, Paxful’un fikirlerini ortaya koymaz.