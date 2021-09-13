Pek çoğumuz şunu duymanın verdiği duyguyu bilir: Bitcoin (BTC)‘e erken dönemde yatırım yapsaydın, şimdiye büyük olasılıkla bir milyoner olurdun. Bunu bilmek acı verici ama bu konuda yapabileceğimiz bir şey de yok—tabi birilerinin zaman makinesi varsa ve bize ödünç verirse konu ayrı.

BTC sahneye geldiğinde pek çok insan bunun ne olduğunu bilmiyordu. Ama çamurdaki elması görüp gerçekten erken bir dönemde buna yatırım yapan sınırlı sayıda kişi de yok değildir. Bu kişiler zamanla Bitcoin balinaları olarak adlandırılmıştır, bu terim çoğunlukla büyük miktarlarda kriptoyu ellerinde tutan kişi veya gruplar için kullanılır.

Ama bu durum da şu soruyu beraberinde getirir: kim en çok Bitcoin’e sahiptir? Bunun için bakmamız gereken birkaç yer mevcut: kişiler, şirketler ve cüzdan adresleri.

En çok bitcoin’e sahip olan kişiler

Satoshi Nakamoto

Konu Bitcoin olduğunda gizemli yaratıcısını nasıl konunun dışında tutabilirdik ki? Satoshi Nakamoto Bitcoin: a Peer-to-Peer Electronic Cash (Bitcoin: Kişiler Arası bir Elektronik Nakit Para) tanıtım belgesini yazan kişidir ve bu tanıtım belgesi, BTC ağının geliştirilmesi ve sürülmesine yol açmıştır.

Genesis Bloğu (veya Blok 0) 2009 yılında gelmiştir ve Nakamoto bir buçuk yıl sonra projeden ayrılana kadar aktif geliştirme ekibinde çalışmayı sürdürmüştür. Günümüze kadar pek çok kişi bu kimliği üstlenmiş olsa bile kimse Satoshi Nakamoto’nun gerçek kimliğini bilmemektedir.

Nakamoto, Bitcoin kazımını ilk yapanlardan biridir ama bunları nakde çevirmemiştir, bir diğer deyişle kendisi çok fazla sayıda BTC sahibidir—bu miktar 1 milyon BTC civarında olarak tahmin edilmektedir.

Tyler ve Cameron Winklevoss

Mark Zuckerberg’e karşı ünlü Facebook davalarıyla bilinen Winklevoss ikizler, kripto alanında da kendilerine epey bir nam yapmış haldedir. Gizli anlaşma ile kazanılan milyonlar seviyesinde olan bu parayı kripto para birimlerine yatırmışlardır. Günümüzde sirkülasyondaki tüm BTC’lerin %1’i civarına sahip olduklarını iddia etmektedirler.

Tyler ve Cameron Winklevoss ayrıca daha fazla Bitcoin yatırımcısı ve gündelik alım satımcıyı çekecek bir ekosistem oluşturma umuduyla kripto için düzenlemeleri mevcut olan dünyanın ilk borsalarından biri olan Gemini’yi de bunlar kurmuştur.

Barry Silbert

Barry Silbert, dijital para piyasasına odaklanmış bir girişim sermayesi şirketi olan Digital Currency Group şirketinin CEO’su ve kurucusudur. Silbert ayrıca “Kriptonun Kralı” olarak da bilinir, şirketi 100’den fazla Bitcoin şirketine—yatırım yapmıştır, bunu yapan ilk şirketlerden de biridir.

Silbert’in Bitcoin Yatırım Tröstü 2014 yılında 100.000 BTC kilometre taşı seviyesine eriştiğini iddia etmiştir.

Blythe Masters

Geçmişte J.P. Morgan Chase’de İdari Direktör olan Blythe Masters, Digital Asset Holdings’i 2014’de CEO olarak yönetmiştir. Digital Asset firması, şifreleme-tabanlı işleme araçları oluşturmakta olup, bunlar Bitcoin alım satımı yapmayı iyileştirmektedir—verimsizlik, güvenlik, işlemde karşılıklı anlaşma hızı ve uyum.

Masters halen blok zincirde, finansal hizmetlerde ve teknolojide danışman olarak öncü şirketlerdeki rolünü oynamaktadır. Tam mal varlığı bilinmese de, kendisinin bir parçası olduğu şirketlere devasa yatırımlarla ilgili raporlar mevcuttur ve kendisi şüphesiz ki endüstrideki en etki sahibi kadınlardan biridir.

Dan Morehead

Kripto para birimlerine odaklanan ilk yatırım firmalarından biri olan Pantera Capital şirketinin kurucusu olan Dan Morehead, eski bir Goldman Sachs alım satım görevlisi idi. Pantera’yı 2013 yılında kurdu ve bu şirket 2018 yılında en büyük kurumsal kripto para sahiplerinden birisi haline geldi.

Pantera çeşitli yatırım firmalarına, borsalara ve hatta koin alım satım hizmetlerine yatırım yapmıştır ve 2018 yılında %10.000’in üzerinde geri dönüş sağladığı raporlanmıştır.

Morehead’ın servetinin tam değeri bilinmese de, yüksek yedi haneli bir rakam veya daha da üstü bir değer olduğu beklenmektedir.

Büyük miktarlarda Bitcoin sahibi olan şirketler

Daha büyük şirketler de Bitcoin’in farkına varmıştır ve sonuçta en büyük şirketlerden bazıları milyonlarca dolar—ve belki de daha fazlası—tutarda BTC tutmaktadır. Bitcoin Treasuries üzerindeki verilere göre, bu alanda en fazla etkili üç şirket şu şekildedir:

MicroStrategy

MicroStrategy, bulut bazlı hizmetler, iş istihbaratı ve mobil yazılım alanlarında hizmetler sağlayan bir şirkettir. Kuruluşu 1989 yılında Micheal J. Saylor, Sanju Bansal ve Thomas Spahr tarafından gerçekleştirilmiştir.

Halihazırda bunlar listede liderliği 105.085 BTC tutar ile elde tutmakta, bu da 3,4 milyar USD kıymete tekabül edip Bitcoin’in 21 milyon toplam tedarik üst limitinin %0,5’ine karşılık gelmektedir.

Tesla

Artık günümüzde herkesin Tesla’nın kurucusu Elon Musk’ın kripto para alanında oluşturduğu kaosu bildiğinden eminiz.

Bir SEC başvurusuna göre, bir elektrikli araç imalat firması olan Tesla, BTC elde tutan şirketler arasına katılmış haldedir. Bu başvuru belgesi, şirketin Bitcoin olarak “toplamda 1,5 milyar USD” yatırım yaptığını, bunun 2020 4’üncü çeyreğindeki 19,384 milyar nakit rezervinin %7,7’sine tekabül eden bir tutar olduğunu ortaya koymaktadır. Bu başvuru belgesi ayrıca bu satın almanın geri dönüşleri maksimize etme ve elindeki nakitte çeşitliliğe gitme amacını taşıdığını da ortaya koymuştur.

Tesla, bu makalenin kaleme alınma tarihi itibariyle 42.902 BTC sahibidir ve bu da 1,4 milyar USD yani BTC’nin 21 milyon tedarik üst seviyesinin %0,204’ü seviyesine karşılık gelmektedir.

Galaxy Digital Holdings

Galaxy Digital Holdings, kripto odaklı bir ticari banka ve dijital varlığı ve blok zincir alanını kurumsallaştırmayı hedefleyen bir yatırım şirketidir. Bunlar varlık yönetiminin yanı sıra danışmanlık ve alım satım hizmetleri de sağlamaktadır.

Galaxy Digital Holdings 16,400 BTC sahibidir, bu da 540 milyon USD’nin biraz altı ve makalenin yazım tarihi itibariyle Bitcoin’in 21 milyon tedarik üst limitinin %0,078’ine tekabül etmektedir.

En Zengin Bitcoin adresleri

BTC tutan şirketlerde çok yüksek miktarların olduğunu düşünüyorsanız, dünyadaki en zengin Bitcoin adreslerinden bazılarını görene kadar bekleyin:

BTC Adresi BTC Sayısı USD değeri (makalenin yazım tarihi itibariyle) koinlerin % kadarı 34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo 299.427 BTC 9.850.549.446,00 USD %1,60 bc1qgdjqv0av3q56jvd82tkdjpy7gdp9ut8tlqmgrpmv24sq90ecnvqqjwvw97 163.011 BTC 5.362.735.878,00 USD %0,8693 1P5ZEDWTKTFGxQjZphgWPQUpe554WKDfHQ 115.613 BTC 3.803.436.474,00 USD %0,6166 35hK24tcLEWcgNA4JxpvbkNkoAcDGqQPsP 103.452 BTC 3.403.363.896,00 USD %0,5517 37XuVSEpWW4trkfmvWzegTHQt7BdktSKUs 94.505 BTC 3.109.025.490,00 USD %0,5040 38UmuUqPCrFmQo4khkomQwZ4VbY2nZMJ67 85.064 BTC 2.798.435.472,00 USD %0,4536 1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF 79.957 BTC 2.630.425.386,00 USD %0,4264 3LYJfcfHPXYJreMsASk2jkn69LWEYKzexb 73.601 BTC 2.421.325.698,00 USD %0,3925 bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6 69.370 BTC 2.282.134.260,00 USD %0,3700 3Kzh9qAqVWQhEsfQz7zEQL1EuSx5tyNLNS 65.001 BTC 2.138.402.898,00 USD %0,3466

Bu adreslerin sadece rastgele sayı ve harf dizileri gibi göründüğünü biliyoruz ama gördüğünüz üzere bu cüzdanlar ağzına kadar BTC dolu halde.

Bitcoin’in geleceği

Bu belirttiklerimiz, bu geniş okyanusta aramızda yaşayan balinalardır—bunlardan korkmalı mıyız? Kim bilir… Daha belirlenmesi gereken çok daha fazla şey mevcut, ama bir şey kesin ve net ortada: Bu Bitcoin balinaları BTC’nin değerini bizlerden çok önce görmüştür.

12 yıldan fazla olan geçmişiyle Bitcoin sonunda ana akım seviyesine ulaştı—herkes bunun ne olduğunu biliyor ama herkes bunu nasıl kullanacağını bilmiyor.

Geçmişte BTC’nin harika bir değer depolama aracı olabileceği hakkında konuşmuştuk, belki de bu Bitcoin balinaları bu durumu ilk önce görmüştür. Ama şimdi daha fazla insan da bunu görmeye başlamış haldedir ve BTC, yatırım amaçlarının ötesine çıkmaya başlamaktadır.

Bitcoin; daha etkili ödeme yolları, daha ucuz ödeme yapabilme ve hatta varlık koruma gibi gerçek kullanım durumları geliştirmeye başlamaktadır.

Bu Bitcoin balinaları BTC’nin arkasına geçerken bu durum dijital varlık dönüşümünün işaretlerini veriyor da olabilir. Halihazırda Bitcoin’in ne zaman kitlesel kabul görme durumuna erişeceği belirsizliğini korumaktadır ama dünyadaki bazı en büyük şirketlerin ve en etkili kişilerin gözünden kaçmadıysa bunu bir işaret olarak alabiliriz.

Bazılarımız bunun çok geç olduğunu düşünebilir, ama biz bunun doğru olmadığını söylemek için buradayız. Adaptasyon büyümeye devam etmekte ama yavaş ilerlemekte ve devrim daha yeni başladı.