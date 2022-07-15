Hediye kartı alım satımı, Paxful’da çok büyük bir konudur. Mevcut çeşitli hediye kartları için binlerce güvenilir teklifin var olmasına ek olarak, pek çok insan bu yolu, Bitcoin alım satımı için ana yol olarak kullanmaktadır.

Hediye kartlarının alım satımını güvenli bir yerde yaptığınızdan emin olmak için sıkı güvenlik önlemleri uyguluyoruz. Ancak, güvenli alım satımda siz de üzerinize düşeni gerçekleştirebilirsiniz. Paxful’da Bitcoin karşılığında hediye kartı alım satımını gerçekleştirirken güvenliği garanti altına almak için takip edebileceğiniz başka alım satımcılardan derlenmiş bazı en iyi uygulamalar şu şekildedir:

En iyi uygulamalar: güvenli bir şekilde Bitcoin ile hediye kartları satın almak

Karşınızdaki satıcıya kanıt sunun. Satıcınıza hediye kartının geçerli olduğunun, bunu sizin almış olduğunuzun (makbuzun bir fotoğrafı) ve buna gerçekten sahip olduğunuzun (hediye kartının bir fotoğrafı ve hediye kartı bakiyesinin bir ekran görüntüsü) kanıtını sunun.

Satıcınıza hediye kartının geçerli olduğunun, bunu sizin almış olduğunuzun (makbuzun bir fotoğrafı) ve buna gerçekten sahip olduğunuzun (hediye kartının bir fotoğrafı ve hediye kartı bakiyesinin bir ekran görüntüsü) kanıtını sunun. Ekran görüntüleri alın veya işleminizi kaydedin. Dürüst bir alım satımcı olduğunuzu gösterecek fotoğraflar ve videolar, herhangi bir itiraz sürecinde sizin tarafınıza büyük katkı sunacaktır.

Dürüst bir alım satımcı olduğunuzu gösterecek fotoğraflar ve videolar, herhangi bir itiraz sürecinde sizin tarafınıza büyük katkı sunacaktır. Sizden istenene kadar herhangi bir resim yüklemesi yapmayın. Ödemenizi göndermeniz öncesinde, satıcının hediye kartı kodunuzun bir fotoğrafını spesifik bir şekilde sizden istemesini bekleyin.

Ödemenizi göndermeniz öncesinde, satıcının hediye kartı kodunuzun bir fotoğrafını spesifik bir şekilde sizden istemesini bekleyin. Hediye kartlarını kısa süre içerisinde kullanmayın. Kısa bir süre içerisinde çok fazla sayıda hediye kartı kodu kullanmak, bu kartları sağlayan satıcı şirketlerin hesabınızı kısıtlamasına yol açabilir.

En iyi uygulamalar: güvenli bir şekilde hediye kartları karşılığında Bitcoin satmak

American Express Hediye Kartı & OneVanilla VISA/MasterCard Hediye Kartı

Kabul ettiğiniz kart numarası serisini belirtin. Örneğin, 4356 ile başlayan kartlar gibi.

Örneğin, 4356 ile başlayan kartlar gibi. İşlem ortağınıza, ödemeyi istemeniz anına kadar ödemeyi göndermemesini söyleyin. Size göndermesini istemeden önce ödemeyi almaya hazır olduğunuzdan emin olun.

Size göndermesini istemeden önce ödemeyi almaya hazır olduğunuzdan emin olun. Kartın bakiyesinin tam dolu olup olmadığını sorun. Alıcıya, kabul etmeniz için kart bakiyesinin tam olmasının zorunlu olduğunu söyleyin.

Alıcıya, kabul etmeniz için kart bakiyesinin tam olmasının zorunlu olduğunu söyleyin. Hediye kartının kayıtlı olmadığından emin olun. Kartı kaydetmeyin.

Kartı kaydetmeyin. Alıcıya hediye kartını kanıtıyla birlikte yüklemesini isteyin. Mevcut bakiyeyi, zamanı da gösterecek şekilde dahil ettiklerinden emin olun.

Mevcut bakiyeyi, zamanı da gösterecek şekilde dahil ettiklerinden emin olun. Tüm kart bilgilerini isteyin . Buna kart numarası, son geçerlilik tarihi ve CVV2 dahil olmalıdır (örn. XXXXXXXXXXXXX XX/XX XXXX).

. Buna kart numarası, son geçerlilik tarihi ve CVV2 dahil olmalıdır (örn. XXXXXXXXXXXXX XX/XX XXXX). Kartı işlemek için birkaç dakika bekleyin. Kart reddedilirse işlem ortağınıza bir saat sonra tekrar kontrol edeceğinizi söyleyin.

VISA Hediye Kartı

Kabul ettiğiniz kart numarası serisini belirtin. Örneğin, 4356 ile başlayan kartlar gibi.

Örneğin, 4356 ile başlayan kartlar gibi. Hediye kartının kayıtlı olmadığından emin olun. Kartı kaydetmeyin.

Kartı kaydetmeyin. Alıcının hediye kartını kanıtı ile birlikte yüklemesini isteyin . Buna kartın bakiyesi, işlem geçmişi ve şu anki zamanı da içeren bir ekran görüntüsü de dahildir. Bakiyeyi nasıl kontrol edeceklerini bilmiyorlarsa kendilerini bu web sitesine yönlendirin.

. Buna kartın bakiyesi, işlem geçmişi ve şu anki zamanı da içeren bir ekran görüntüsü de dahildir. Bakiyeyi nasıl kontrol edeceklerini bilmiyorlarsa kendilerini bu web sitesine yönlendirin. Net resimler göndermelerini isteyin. Buna kartın ön ve arkasını gösteren net bir resim de dahildir. Resimlerden tüm detayları kolayca okuyabildiğinizden emin olun.

Walmart Hediye Kartı

Kabul ettiğiniz kart numarası serisini belirtin. Örneğin, 4356 ile başlayan kartlar gibi.

Örneğin, 4356 ile başlayan kartlar gibi. Hediye kartının kayıtlı olmadığından emin olun. Kartı kaydetmeyin.

Kartı kaydetmeyin. Kartın bakiyesinin tam dolu olup olmadığını sorun. Alıcıya, kabul etmeniz için kart bakiyesinin tam olmasının zorunlu olduğunu söyleyin.

Alıcıya, kabul etmeniz için kart bakiyesinin tam olmasının zorunlu olduğunu söyleyin. Alıcıya hediye kartını kanıtıyla birlikte yüklemesini isteyin. Kartın ilk dört hanesini, hediye kartının satın alınmış olduğu tarih ve saati (makbuzda görünür) ve sonrasında da tam hediye kartı numarasını yazmalarını söyleyin. Buna ek olarak, bakiyenin ekran çıktısını halihazırdaki zaman bilgisini de içerecek şekilde bir ekran çıktısı olarak göndermelerini isteyin.

Kartın ilk dört hanesini, hediye kartının satın alınmış olduğu tarih ve saati (makbuzda görünür) ve sonrasında da tam hediye kartı numarasını yazmalarını söyleyin. Buna ek olarak, bakiyenin ekran çıktısını halihazırdaki zaman bilgisini de içerecek şekilde bir ekran çıktısı olarak göndermelerini isteyin. Net resimler göndermelerini isteyin. Buna kartın ön ve arkasını gösteren net bir resim de dahildir. Resimden tüm detayları kolayca okuyabildiğinizden emin olun.

Amazon Hediye Kartı

Alıcıya hediye kartını kanıtıyla birlikte yüklemesini isteyin. Buna makbuzun bir resmi de dahildir.

Buna makbuzun bir resmi de dahildir. Makbuza yakından bir göz atın. Makbuzun işlem ortağının adına olduğundan emin olun ve satın alma tarihini gözden geçirin.

Makbuzun işlem ortağının adına olduğundan emin olun ve satın alma tarihini gözden geçirin. Hesaplarının Amazon üzerinde kısıtlı olup olmadığını sorun. Kendilerine ne sıklıkta Amazon Hediye Kartları sattıklarını sorun—eğer bunu sıklıkla gerçekleştiriyorlarsa hesaplarının kısıtlı olmaları olasılığı söz konusu olacaktır.

Güvenli bir şekilde Bitcoin alım satımı yapmayı öğrenin

Bitcoin alım satımı yaptığınızda mümkün olan herhangi bir yolla riski minimize etmeyi öğrenmeniz sizin için önemli olacaktır. Bunu gerçekleştirmek, paranız üzerinde daha fazla güvenlik sağlayacaktır ve sizin Paxful üzerinde olabileceğiniz en iyi alım satımcı olmanızı da sağlayacaktır.

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