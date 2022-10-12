Son birkaç yıl boyunca Bitcoin (BTC) ciddi seviyede popülerlik kazanmıştır. Zaten bu halkanın içinde olabilirsiniz ama bilmiyor olabileceğiniz bir bilgi verelim: Bitcoin’in çok sayıda destekçisi genç yetişkinlerdir. Bugünlerde daha fazla genç insan Bitcoin’e nasıl yatırım yapılacağını öğrenmektedir.

Hadi Paxful’un 2021 verilerine göz atarak başlayalım. Paxful’u kullanan öncü grup, 25 ila 33 yaşları arasındaki kişiler olup tüm trafiğin %32,76’sını bunlar oluşturmuştur. Bu arada 18 ila 24 yaşları arasındakiler ise tüm trafiğin %32,21’ini oluşturmuştur. Bunun anlamı, tüm Paxful trafiğinin %64’ünden fazlasının Y kuşağı ve Zoomerlerden (Z kuşağı olarak da bilinir) oluştuğudur. Blockchain Capital Blog‘un hazırladığı bir rapor da 18 ila 34 yaşları arasındaki yetişkinlerin en yüksek BTC farkındalığına sahip olduğunu belirtmiştir.

Ama bugün burada genç yetişkinler arasında BTC’nin ne kadar popüler olduğuna değil neden popüler olduğuna bakacağız. Ayrıca BTC’ye nasıl yatırım yapacağımızı ve bu trendden nasıl yararlanacağımızı da tartışacağız. BTC’nin neden genç yetişkin takipçiler kazandığını öğrenmeyle ilgileniyorsanız okumaya devam edin. Bu konuyu detaylandırmak suretiyle bu iki jenerasyonu daha iyi anlamanızı sağlayacağız.

Genç yetişkinlerin BTC’ye yatırım yapma sebepleri

Genç yetişkinlerin kripto paraya yatırım yapmalarının birkaç nedeni vardır. Mevcut ekonomik beklentiler ve tabii ki sosyal medya bunlar arasında sayılabilir.

Teknolojiyi okuyup anlayabilme

Genç yetişkinlerin BTC’ye yatırım yapmaya daha istekli olmalarının ilk sebebi, teknolojiyle daha içli dışlı ve bu konuda daha bilgili olmalarıdır. Çoğu Y Kuşağı ve Zoomer için İnternet, kendileri doğmadan önce icat edilmiş idi. Bunun anlamı, interneti kullanmayı çok erken bir yaştan öğrenmiş olmalarıdır.

Kriptoyu kullanmak çoğu zaman yatırımcıların teknolojik olarak farkındalık sahibi olması gereksinimini de beraberinde getirir. Baby Boomer nesli olarak da geçen 1945-1960 civarlarında doğanların aksine Y Kuşağı ve Z Kuşağının genelde yatırıma başlamak için Internet’i veya yeni bir uygulamayı kullanmayı öğrenmesi gerekmez. Çoğunlukla birkaç butona tıklamak suretiyle dakikalar içerisinde kripto yolculuğuna başlayabilmektedirler. Daha yaşlı yetişkinler muhtemelen teknolojiye geç adapte olmaları sebebiyle kriptoyu benimsemede daha fazla zorluk çekerler.

BTC yatırımı söz konusu olduğunda genç kişilerin avantajlı olması bu yüzden çok da şaşırtıcı değildir. Bu kişilere bu konu sadece daha erişilebilir olmakla kalmayıp aynı zamanda çok düşük veya sıfır öğrenme eğrisi söz konusu olur.

Finansal kurumlara güven eksikliği

Bu jenerasyonun yükselen Bitcoin adaptasyonunun bir başka elementi, genç yetişkinlerin sisteme olan güven eksikliğidir. Bunların pek çoğu 90’ların ekonomik zorlukları içerisinde doğmuştur ve 2007’deki Büyük Durgunluğu deneyimlemiştir. Bu dönemde Wall Street ve pek çok finansal kuruluş ayakta kalma mücadelesi vermekte idi. Bu durum pek çok kişiyi ciddi finansal zorluklara soktu. Pek çok Y kuşağı ve Z kuşağı mensubu, bu zorlu ekonomik olayların sonuçları içerisinde şekillenmiş bireyler olmuştur.

Buna yanıt olarak genç yetişkinler artık Wall Street ve merkezileştirilmiş bankacılık kuruluşlarından uzak durmakta ve güvenebilecekleri yeni bir sistem aramaktadırlar. Sonuçta BTC, gelecek nesiller için umut ve değişim anlamına gelebilir.

Buna ek olarak kriptoya giriş için standartlar düşüktür ve bu, herkes için daha erişilebilir olması anlamına gelir. BTC yatırımı ile genç yetişkinler, ailelerini on yıllar boyunca zor durumda bırakan bir sisteme karşı bir duruş ortaya koymak istemektedir. Bir değişim görmek istemektedirler ve BTC’nin bu değişim olmasını ummaktadırlar.

Erişilebilirlik

Daha genç nesillerin Bitcoin’e yatırım yapmaya daha istekli olmalarının arkasındaki sebep, hisse senetleri veya altın veya petrol gibi spesifik emtialarla kıyaslandığında bunlara giriş yapmanın daha kolay olmasıdır. Kriptoya başlangıç yapmak için ihtiyaç duyacağınız tek şey geçerli bir e-posta adresi, bir resmi kimlik (sürücü belgesi gibi) ve internet’e erişim olacaktır.

Hisse senetlerine yatırım yapmak ise çok daha fazla efor gerektirebilmektedir. Çoğunlukla bir aracı kurum hesabı açmak için evraklar göndermeniz gerekir — ve bu, buz dağının sadece görünen kısmı olacaktır. Altın ve gümüşe yatırım konusuna gelirsek, bu daha da fazla efor gerektirebilir çünkü bu alana çok fazla farklı yatırım yolları mevcuttur. Bu, genç yetişkinlerin BTC ile bu kadar ilgilenmesinin büyük nedenlerinden biridir—bu herkes için erişilebilir ve giriş yapması kolay haldedir.

Sosyal medya

Bir CNBC araştırmasına göre Z kuşağı ve Y kuşağı bireylerin (18 ila 34 yaş arası), toplumun geri kalanıyla karşılaştırıldığında kendi yatırım fikirleri için sosyal medyayı kullanma ihtimalleri %17 daha yüksektir. Bu istatistik net bir şekilde ortaya koymaktadır ki genç yetişkinler, BTC’ye yatırım yapmak için sosyal medyayı bir kaynak olarak kullanmaktadır. Başka bir deyişle, sosyal medya, kripto yatırımı söz konusu olduğunda genç nesillerde önemli bir etki sahibidir. Artan kullanımı ile birlikte BTC yatırımlarında sosyal medyanın da bir rol oynaması gayet mantıklıdır.

FOMO

Sosyal medyanın BTC yatırımcıları üzerinde nasıl etkilere sahip oldukları hakkında konuşmuş olsak da FOMO’nun nasıl bir rol oynadığını da ele almak önemlidir. Kripto dünyasında FOMO, “ingilizce Fear Of Missing Out(fırsatı kaçırma korkusu),” teriminin kısaltmasıdır ve potansiyel kripto yatırımlarında fırsatı kaçırdıklarını düşündüklerinde hissettikleri bir duygudur.

Genç nesillerde sosyal medyanın yükselişiyle birlikte daha genç teyişkinlerin Boomer denen nesilden daha güçlü bir şekilde FOMO yaşamaları gayet anlaşılır olacaktır. Genç yetişkinler, sosyal medya yoluyla duydukları BTC hikayeleri sebebiyle de FOMO deneyimleyebilecektir.

Finansal okuryazarlık

Genç nesillerin kriptoya daha fazla yatırım yapmasının en son sebebi ise finansal okuryazarlıklarının daha fazla olması olabilir. Yıllar geçtikçe Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerdeki öğrenci borçlarının tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıkmasıyla genç nesiller para konusunda konuşmaya daha hevesli ve açık hale gelmiştir.

Ayrıca kendilerine önemli ölçüde finansal eğitim sunulmaktadır. Bir araştırmaya göre, Y kuşağının %40’ına finansal eğitim konusunda dersler sunulmuştur. Y kuşağının %16’sı finansal olarak okuryazar kabul edilse de, başka bazı kaynakların başka iddiaları söz konusudur. Y kuşağı nesil ve finans konusundaki rahatlıkları, kriptoya yatırım yapmaya neden bu kadar istekli olduklarını gösterebilir.

Genç yetişkinler için kripto yatırım ipuçları

Artık genç nesillerin BTC’ye neden ilgili olduklarını ele aldıktan sonra artık buna yatırım konusunu ele alabiliriz. Yatırım yolculuğunuza başlarken aklınızda bulundurmanız gereken birkaç ipucu şu şekildedir:

Heyecanların akıntısına kapılmayın

BTC’yi çevreleyen çok fazla heyecan pompalama durumlarının olabildiğini anlıyoruz. Ancak BTC’ye nasıl yatırım yapılır konusunu incelerken duygusal dürtülerinizle hareket etmemenizi tavsiye ediyoruz. Bunun anlamı, FOMO (fırsatı kaçırma korkusu) taktiklerine veya BTC ile ilgili aşırı heyecan pompalamalarına kurban olmamanızdır. Sakin düşünmeli ve tüm BTC yatırımlarınızın sağlam adımlarla atıldığından emin olmalısınız. İnsanlar bazen pump-and-dump dolandırıcılıklarıyla heyecan pompalaması yapabilmektedir, ama sizin unutmamanız gereken şey, her bir BTC yatırımında böylesi heyecanların altının dolu olup olmadığını şahsen dikkat edip değerlendirmenizdir.

Kendi araştırmanızı yapın

Bitcoin’e yatırım yaparken her zaman kendi araştırmanızı yaptığınızdan emin olun. “BTC’ye nasıl yatırım yapılır”, “BTC dolandırıcılıkları” veya “BTC nedir” gibi anahtar ifadeleri aratıp sonuçlara göz gezdirin. Bunun yardımıyla BTC yatırımı ile ilgili daha fazla bilgi edinirsiniz. Araştırma yapmak her zaman arkadaşınız olacaktır ve eğitimsel Bitcoin web siteleri yoluyla oldukça fazla bilgi öğrenebilirsiniz. Sadece yapmanız gereken, nasıl yatırım yapılacağını öğrenirken oturup gereken araştırmayı tamamlamanızdır.

Fazla harcama yapmayın

Son olarak, yatırım yaparken gereğinden fazla harcama yapmadığınızdan emin olmanız da önemlidir. BTC’ye nasıl yatırım yapılacağı ve en iyi yatırım ipuçları gibi konularda bilgi verecek danışmanlardan gelenleri araştırmanızı tavsiye ediyoruz. Finansal danışmanlar tipik olarak portföyünüzün %5 ila %10’u arası bir tutarı daha yüksek riskli BTC yatırımlarında kullanır. Nasıl yatırım yapacağınıza karar verirken bu yüzdeyi aklınızda tutun.

Araştırma yapmak, en iyi dostunuzdur

Günün sonunda kriptoya yatırım yapmak isterseniz, bu kararı verdiğinizde araştırmanızı iyice yaptığınızdan emin olun. Tekrar tekrar söylemeye devam edeceğiz, araştırma yapmak sizin en iyi dostunuzdur. Bu, yalnızca BTC’yi daha iyi anlamanıza yardımcı olmakla kalmayıp doğru yatırım kararları almanıza da yardımcı olacaktır. Bazı Y kuşağı, Z kuşağı ve uzman olan bireylerle BTC’ye yatırım yapmayı neden çok sevdikleri hakkında konuşun. Ne yapmaya karar verirseniz verin, Bitcoin’e yatırım yapmanın pek çok yolu vardır.

En önemlisi de, genç nesillerin neden yatırım yapmaya bu kadar hevesli olduğunu anlamanın pek çok yolu vardır—bunlardan öğrenilebilecek bir şeyler olabilir. Artık BTC’ye nasıl yatırım yapılacağını biliyorsunuz; üstünüze düşeni tam yaptığınız sürece fırsatların sonu yok.

*Bu makalenin içeriği, yalnızca bilgilendirme amaçlarıyla paylaşılmıştır, bu tür bilgileri ve diğer materyalleri hukuki, vergisel, yatırımsal, finansal veya herhangi bir başka tavsiye olarak değerlendirmemelisiniz. Kendi bağımsız gerçekleri ve bilgileri doğrulama ev ödevinizi gerçekleştirmeniz, kendi araştırmanızı tam yapmanız zorunludur ve herhangi bir karar almadan önce profesyonel yardım almanız iyi olabilir.