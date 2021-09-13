Siz neyin fanısınız? Günümüzde farklı endüstriden pek çok marka, destekçilerinin veya fan tabanlarının etkileşimini sağlamak için yavaşça dijital inovasyonlara doğru kayıyor. Pandemi meydana geldiğinden beridir özellikle de spor dünyasından pek çok grup, farklı bağlılık seviyelerindeki tüm fanları için eşsiz ve yaratıcı ürünleri keşfetmeye başladı.

Haberiniz oldu mu bilemiyoruz ama pek çok futbol ekibi de blok zincirin ve kripto paraların potansiyeline adım atmış haldeler. Spor dünyasında bu dijital koinler popüler olarak fan tokenleri olarak bilinir. Peki ama fan tokenleri gerçekte nedir, ve spor fanatiklerine bunlar ne tür orijinal etkileşim sağlama fikirleri sunar? Hadi bu konuyu incelemeye alalım.

Fan tokenleri nedir?

Fan etkileşim tokeni olarak da bilinen fan tokenleri, eğlence ve spor endüstrilerinde fanların yeni özelliklere, ürünlere, özel promosyonlara ve etkinliklere erişimini sağlayan bir işlev tokenidir. Örnek olarak futbol takımlarını alalım.

Dünyadaki bazı en büyük kulüpler tarafından sunulan fan tokenleri, destekçilerin ekip tarafından alınan bazı kararlara dahil olmasını mümkün hale getirdi. Ekibin forma tasarımlarını oylama, belirli oyunlarda sahaya çıkacak oyuncular ve ekiple ilgili diğer konuları dahil küçük şeyleri içerebilir.

Bazı futbol grupları ayrıca destekçilerine VIP ödüllerinin kilidini açabilmeleri için bir şans olarak da fan tokenlerini kullanmaktadır, örneğin favori oyuncularıyla tanışıp selamlaşma, oyunda lüks loca koltukları ve daha fazla fanlarla ilişkili üyelik faydaları gibi. Ne kadar daha fazla fan tokeniniz olursa, takım için o kadar fazla özel ödüller ve oylama gücü söz konusu olur.

Bir fan tokenine sahip olmak, size bir ekibin özel koleksiyonluk öğelerine erişim sağlar ve bunları tokeninizle değiştirmenize izin verir. Bu tür nadir bulunan ve tek olan koleksiyonluk ürünlerin değeri zamanla zirve yapabilir. Ve bu meydana geldiğinde, yalnızca bu fanlar ve koleksiyon alanına erişimi olan koleksiyoncular bunlara erişim sağlayabilecektir.

Basit tabirle fan tokenleri fanlara yepyeni bir seviyede etkileşim olanağı ve eğlence deneyimi sağlar.

Almak ya da almamak?

Şimdi artık almalı mısınız almamalı mısınız konusuna karar verme zamanı. Başlangıç olarak hadi fan tokenlerinin fiyatları hakkında konuşalım.

Çeşitli kriptoların değerinde olduğu gibi, fan tokenlerinin fiyatları da arz ve talebe bağlı olarak zirve ya da dip yapabilir. Elinde fan tokenleri bulunduran bazı futbol fanatikleri, fan tokeni fiyatlarının ekip içerisindeki hareketler veya aktivitelerden etkilendiğini belirtmiştir. Buna yeni oyuncu imzaları, yönetim değişiklikleri ve ligdeki performanslar dahil olabilir.

Durum bu ise, hangi takımı destekleme konusunda araştırma yapmak önemli ölçüde faydalı olacaktır. Dalgalanan fan tokeni fiyatları temelde destekleyicilerin duyguları ve etkileşiminden etkilendiği için, bazı kripto ve futbol fanları, fan tokenlerini bir durum sembolü veya bağlılık göstergesi olarak görmektedir—pek bir uzun dönemli yatırım planı olarak görmemektedir.

Diğer taraftan fan tokenleri, şüphesiz ki futbol fanlarına sevdikleri ekiplere bağlılık ve desteklerini ifade etmenin yeni bir yolunu oluşturmuştur. Fan tokenleri ayrıca ekipleri fanlarıyla daha yakın şekilde bir araya getirmektedir—bu çılgınlığın futbol dünyasına derhal yayılmış olması buradan anlaşılır hale gelmektedir.

Fan tokenleri olan futbol kulüpleri

Fan tokenleri satın alarak süperfan olarak kabul görmek ve ayrıcalıklı VIP ödüllerinin kilidini açmayı hedefliyorsanız, gözden geçirmek isteyebileceğiniz futbol kulüplerinin bir listesi aşağıdadır.

⚽️ Barcelona Fan Tokeni ($BAR)

Fiyat: 21. 65 USD

FC Barcelona Fan Tokeni, FC Barcelona futbol kulübünün işlev tokenidir. Bu genel olarak yönetim, ödüller ve hisse tutma için kullanılır. Toplamda 40.000.000 BAR tedariği olup, 600.000 BAR zaten kulüp fanlarına bir fan token teklifi ile dağıtılmış haldedir. Topluluk aktivitelerine katılarak FC Barcelona ekibinden veya kripto borsalarından satın alarak BAR edinebilirsiniz.

⚽️ Paris Saint-Germain ($PSG)

Fiyat: 33,11 USD

PSG Fan Tokeni, piyasa toplam değeri olarak 396’ıncı sıradadır. Toplamda 20.000.000 PSG var olup 2.906.330 PSG sirkülasyondadır. Paris Saint-Germain fan tokenlerine sahip olmak, 1’inci Lig ve Coupe de France maçları için ücretsiz maç biletlerinin keyfini çıkarmanıza, ekipler ve oyuncularla buluşmanıza, resmi imzalı ürünler edinmeye ve çok daha fazlasına imkan sağlar. PSG fan tokenlerini farklı borsalardan çevrim içi olarak satın alabilirsiniz.

⚽️ Manchester City Fan Tokeni Fiyatı ($CITY)

Fiyat: 22,92 USD

Manchester City futbol kulübünün fan tokeninin adı CITY’dir. Toplamda maksimum 20.000.000 CITY tedariği vardır ve 2.678.004 koin sirkülasyondadır. CITY sahibi olmak tutkulu fanlardan oluşan bir topluluğun bir parçası olmanıza, resmi ürünlerde ayrıcalıklı indirimlerin keyfini sürmenize ve sezon boyunca uygulamaya özel anketlerde oy kullanmaya olanak sağlayıp başka olanaklar da söz konusudur. CITY fan tokenleri, çevrim içi olarak farklı kripto borsalarından alınabilir.

⚽️ AC Milan ($ACM)

Fiyat: 9,19 USD

ACM, AC Milan futbol kulübünün fan tokenidir. Toplamda 2.000.157 ACM sirkülasyondadır ve piyasa toplam değer olarak 791’inci sıradadır. ACM fan tokenlerine sahip olduğunuzda San Siro’da bir VIP deneyimi yaşayabilir, A Serisine ve Şampiyonlar Ligi kendi sahasında yapılan maçlara ücretsiz maç biletleri ve çok daha fazlasını elde edebilirsiniz. Bu koini ayrıca farklı kripto borsalarından çevrim içi olarak satın alabilirsiniz.

Daha fazla fan tokeni gelmektedir

Yukarıda bahsettiğimiz ekipler, fan tokeni teklif eden pek çok futbol kulübünden yalnızca bazısıdır. Bu yüzden bu listede olmayan ama ilgilendiğiniz diğer kulüpler hakkında kendi araştırmanızı yaptığınızdan emin olun.

Ayrıca farklı futbol kulüplerinden daha fazla fan tokeninin zaten yapılmaya başlanmış halde olduğunu bilmek de önemli olabilir. Bunlar arasında Aston Villa ($AVL), Leeds United ($LUFC), Everton ($EFC), Dinamo Zagreb ($DZG), Inter Milan ($INTER) ve diğer başka pek çoğu sayılabilir.

Fan deneyiminizin seviyesini yükseltmeye hazır mısınız?

Fan tokenleri pek çok kripto heveslisi tarafından uzun dönemli bir yatırım varlığı olarak görülmese de, bunların fan deneyiminin seviyesini kesinlikle yükseltecek bir sürü benzersiz ayrıcalıkları söz konusudur. Pekala, favori kulübünüze desteğinizi ifade ederken yeni faydaların kilidini açmaya hazır mısınız? Yukarıda bahsettiğimiz koinleri keşfedin ve nasıl gittiğini bize bildirin!

* Tüm futbol kulübü ve şirket adları, ilgili sahiplerine ait ticari markalar™ veya kayıtlı® ticari markalardır. Bunların kullanımı, bunlarla herhangi bir şekilde ilişki veya onaylama ilişkisi olduğu anlamına gelmez.