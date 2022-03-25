Birilerinin çevrim içi aktivitelerinize dair casusluk yapıp yapmadığını hiç merak ettiniz mi? Neredeyse herşeyi İnternet üzerinden yapabileceğiniz günümüz dünyasında, aktiviteler ve çevrim içi iletişimle verilerinizi oluşturabilirsiniz. Buna karşılık kötü niyetli insanlar, bu dijital ayak izlerinizi kullanarak giriş bilgilerini çalma, imha etme veya değiştirme girişiminde bulunup bunları bilginiz olmadan hileli aktivitelerde kullanabilmektedirler.

Kripto para biriktirip elde tutucular ve alım satımcılar, dijital para birimleri yalnızca elektronik olarak çalıştığı için siber saldırılara karşı özellikle hassastır. Bu nedenle güvenli ve güvenilir bir çevrim içi Bitcoin cüzdanı seçmek oldukça hayati öneme sahiptir. Kripto paralarınızı hacklenmekten korumanıza yardımcı olacak şekilde siber suçluların akıl dolu girişimlerine karşı koymak için birkaç yolu sizin için derledik.

İhtiyaçlarınıza uygun bir kripto cüzdan seçin

Bitcoin cüzdanı nedir? Bu, dijital para birimlerini depolamak, göndermek, almak ve takip etmek için kullanılabilecek özel tasarımlı bir elektronik cihazdır. Çevrim içi olarak farklı türlerde kripto cüzdanları bulabilirsiniz ve sizin depolama ve alım satım ihtiyaçlarınıza en iyi uyan türde bir kripto cüzdanı seçmeniz büyük öneme sahiptir. Değerlendirmeye alınması gereken bir başka konu ise, dijital cüzdan sağlayıcısıdır. Güvenli ve itibarlı bir kaynaktan bu ihtiyacınızı giderdiğinizden emin olun. Paxful gibi bazı kripto para borsaları, kullanıcılara ücretsiz olarak güvenli bir Bitcoin cüzdanı sağlamaktadır—şimdi bunu gözden geçirebilirsiniz!

İki Adımlı Kimlik Doğrulamasını etkinleştirin

İki adımlı doğrulama (2FA) özelliğine sahip bir Bitcoin cüzdanı edinmek de önemlidir. Bu, giriş yapma veya fonları çekme veya gönderme gibi hesap aktivitelerini tamamlama öncesinde doğrulama gerektirmek suretiyle fonlarınıza ek bir güvenlik katmanı sağlar. 2 adımlı doğrulama kodunuzu sorar, bu sayede birilerinin cüzdanınıza erişmeyi deneyip denemediğini derhal anlayabilirsiniz.

Bitcoin cüzdanınızı şifreli hale getirin

2 adımlı doğrulamayı etkinleştirmenin dışında, dijital cüzdanınızı şifreli hale getirmek de potansiyel siber saldırılara karşı bir başka savunma hattı olacaktır. Bu, birilerinin hesabınıza erişme girişiminde bulunma ihtimaline karşı bir parola belirlemenize ve koinlerinizi kilitlemeye imkan sağlayacaktır. Hacker, belirlediğiniz şifreyi bilmediği sürece Bitcoin’inizi çalamayacaktır.

Tüm cüzdanınızı düzenli olarak yedekleyin

Bazı cüzdan tedarikçileri, cüzdanınızın verilerini yedeklemenize izin verir. Cüzdanınızı yedeklemek, bir bilgisayar sistemi veya yazılım hatasıyla karşılaşmanız durumunda verilerinize erişim olanağı sağlayacaktır. Ayrıca çalınması veya kaybolması halinde fonlarınızı ve verilerinizi de kolayca kurtarabileceksiniz. Kolay hesap kurtarma için birden fazla yedekleme cihazı kullandığınızdan emin olun. Kağıt veya hard diskler, USB’ler ve CD’ler gibi çeşitli cihazları değerlendirmeye alabilirsiniz.

Birden fazla imza özelliğini kullanın

Yüksek miktarlarda kripto para tutuyorsanız, çok imzalı bir cüzdan kullanmak, fonlarınızı güvende tutmanın en iyi yolları arasında sayılabilir. Bazı kripto cüzdanlar bu özelliği destekler, bu, cüzdana erişim sağlamanız öncesinde birden fazla yetkilinin dijital imzasını gerektirir. Bu kullanıcıların onaylarını almaksızın hackerler, cüzdanınıza erişemez ve yasa dışı bir şekilde kripto fonlarınızı ele geçiremez. Cüzdanınızın bu özelliği destekleyip desteklemediğini kontrol edin ve henüz etkinleştirmediyseniz etkinleştirin!

Yazılımınızı güncel tutun

Yazılımınızı güncellemeyi bir alışkanlık haline getirin. Yazılım güncellemeleri, cüzdanınızın ihtiyaç duyacağı en son özellikleri ve güvenlik düzeltmesi iyileştirmelerini almanızı sağlayacaktır. Otomatik güncellemeleri açmak, kullanıcılar için daha az meşakkatli gelse de, yeni yazılım güncellemeleri hakkında bilgilendirilmek yine de ideal olacaktır. Bu yolla, ek özelliklerin ne olduğundan haberdar olursunuz ve bir işlemin ortasında kurulum sebebiyle kesinti yaşamamış olursunuz. Güncellemeyi yüklemeden önce birkaç gün beklemek suretiyle herhangi bir hatanın verilerinizi etkileyip etkilemeyeceğinden emin olma yolunu da seçebilirsiniz.

Farklı hesaplar için farklı şifreler kullanın

Halihazırda kaç tane çevrim içi hesabınız mevcut? Tüm hesaplarınız için aynı şifreyi kullanıyorsanız, bunların tamamı tehlikede olabilir. Farklı hesaplar için farklı güçlü şifre kombinasyonları kullanmak her zaman iyi bir uygulama olacaktır. Büyük harf, küçük harf, sayılar ve sembollerin bir karışımından oluşan, kırılması daha zor olacak şekilde uzun ve güçlü bir şifre seçmeyi isteyebilirsiniz. Bitcoin cüzdanı şifreniz gibi gizli bilgiler herhangi birisi ile paylaşılmamalıdır, en iyisi bunları hafızanızda tutmanız olacaktır!

Asla özel anahtarınızı paylaşmayın

Özel anahtarınızı, banka PIN numaranız gibi korumalısınız. Bu, zor kazanılmış paranızın anahtarıdır, bu yüzden bunu güvende tutun. Cüzdanınızı ve kripto fonlarınızı korumanın bir yolu, özel anahtarlarınızı çevrim dışı depolamanızdır. Bunu bir kağıt üzerine yazabilir ve kağıdın zarar görmesini engellemek üzere güvende tutabilirsiniz veya yalnızca çevrim dışı olarak erişilebilir olan soğuk depolama cihazlarını kullanabilirsiniz.

Bilinmeyen veya şüpheli bağlantılara tıklamayın

Siber suçlular çoğu zaman tuzaklarını, aldatıcı bağlantılar yoluyla kurarlar. Hedeflerinin ilgilerini çekmek için ellerinden geleni yaparlar ve hedeflerindeki kişileri gizli verilerini çalmak ve elektronik cihazlarına zarar vermek ile sonuçlanabilecek şekilde güvenli olmayan web sitelerine götürecek sıra dışı bağlantılara tıklamaları yolunda aldatırlar. Potansiyel olarak tehlikeli bir bağlantıya tıklamak, Bitcoin cüzdanınızı riske atabilir, bu yüzden aşina olmadığınız bağlantılara tıklamaktan mutlaka sakının.

Güvenli bir İnternet bağlantısı kullanın

Halka açık WiFi’lere bayılıyor musunuz? Üzgünüz ama hackerler de öyle! Ücretsiz Wi-Fi ağları çoğu zaman güvenli değildir, bu durum, hackerlerin kullanıcılara ait gizli bilgileri çalmalarını kolay hale getirir. Dışarıdaki işlerinizi hallediyorsanız ve İnternet’e bağlanmaya ihtiyacınız varsa, şifre-korumalı web-sitelerine ve banka hesapları, çevrim içi cüzdanlar gibi uygulamalara ve iş ve sosyal ağ hesaplarınıza erişim sırasında mobil veriyi kullanmanız ideal olacaktır. Ayrıca bağlantınızı güvenli hale getirmek için bir sanal özel ağ (VPN) da kullanabilirsiniz ve telefonunuzun Bluetooth bağlantısını kapatmak suretiyle başka cihazlardan bilinmeyen bağlantılar oluşmasını engelleyebilirsiniz.

Bugün bu güvenlik ipuçlarının pratiğini yapın

Hackerler, verilerinizi çalmak için hep fırsat kollar, bu yüzden Bitcoin cüzdanınızı en güvenli halde tutmak için şu en iyi uygulamalar yoluyla potansiyel saldırılara karşı korunaklı halde olun. Kripto fonlarınız için güvenlik, güvenilirlik ve erişilebilirlik kritik öneme sahiptir, bu yüzden cüzdanınızın sağlam güvenlik özelliklerini henüz kullanmıyorsanız kullandığınızdan emin olun!

Halen daha güvenilir bir Bitcoin cüzdanı arıyorsanız, Paxful’da bunu ücretsiz olarak edinebilirsiniz! Sadece bir hesap oluşturmanız yetecektir, bu adımla 300’ün üzerinde yolla BTC ve Tether (USDT) alıp satmanıza erişiminizi sağlayacak bir kripto cüzdanını anında edinmiş olursunuz.

Arkadaşça bir hatırlatma: Paxful asla sizden giriş bilgilerinizi sormaz. Bu ipuçlarını aklınızda bulundurun ve potansiyel siber saldırılara karşı tetikte kalın. Güvende kalın!