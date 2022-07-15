Bitcoin, kitlelerce gitgide yükselen bir adaptasyona sahiptir. Bu ilgiyle birlikte gitgide daha fazla kişi, piyasaya girmenin ve böylece kâr elde etmenin en iyi yollarını aramaktadır.

Peki ama başlangıç yapmak için artık çok mu geç? Bu, yeni gelen pek çok kişinin karşılaştığı gerçek bir endişedir ve size şunu rahatça söyleyebiliriz: hayır, Bitcoin’e başlangıç yapmak için çok geç değil. Şu anda yakın zamanlarda BTC’ye yatırım yapmayı düşünmeye başladıysanız size bunu iyi bir yatırım yapan şeylerin neler olduğunu açıklayacağız.

Bitcoin Neden İyi Bir Yatırımdır

Bir şeyi iyi bir yatırım yapan şey nedir? Herhangi bir yatırımın temel amacı, başlangıçta yaptığınız yatırımdan daha fazlasını kazanmaktır. Bir yatırımın ne kadar iyi bir yatırım olduğu, genellikle kayıp risklerinin muhtemel kazançlarla karşılaştırılmasıyla ölçülür. Bu yüzden iyi bir yatırım, riskinizi minimize ederken paranızın karşılığını almanıza olanak sağlayan bir şeydir.

Peki Bitcoin’i mükemmel bir aday yapan nedir?

Kendisi harika bir değer saklama aracıdır

İyi bir değer saklama aracı, yaptığınız yatırımın değerini korumanızı sağlayacaktır. Harika bir değer saklama aracı olma amacına sahip herhangi bir şeyin, değişime karşı dayanıklı olması, hatta bir net kâra geçmesi gerekecektir.

Hadi ABD’yi örnek olarak ele alalım. Ülke, Mart 2022’de %8,5 enflasyon seviyelerini görmüştür. Enflasyon oranının üstesinden gelebilecek bir şeylere yatırım yapmadıysanız, paranız kayıp yaşamış denebilir.

Bunun yerine BTC’ye yatırım yapmış olsaydınız, yatırımınızda Mart 2022 itibariyle yıllık olarak %3,27 getiri gözlemlemiş olurdunuz. Diğer şeyleri perspektife alacak olursak, DOW ve NASDAQ sırasıyla %5 ve %10 düşmüştür.

Para yapma potansiyeli

Geleneksel yatırım tekniklerinin Bitcoin alım satımı için yerlerini almış olması ve kullanıcıların yatırımlarından para kazanmalarına yardımcı olmaları pek de şaşırtıcı olmamıştır.

HODL yapmaktan dolar maliyet ortalamasına Bitcoin yatırımcıları, her iki durumda da getiri için potansiyel olduğunu belirlemiştir. Bunun tamamı, alım satımcının kendi araştırmalarını nasıl yaptığı ve bu bilgiyle ne yaptıklarına bağlıdır. Her bir alım satımcının işleri kendince ele alma şekli olacaktır çünkü Bitcoin ile para kazanmanın oldukça fazla yolu mevcuttur.

Bitcoin’e yatırım yapmaya nasıl başlayabilirsiniz

Bitcoin’e başlangıç yapmak, eskiden olduğundan çok daha kolaydır, özellikle de Paxful’da bunu yapmak son derece kolaydır. Dünya genelinden Bitcoin alım satımcıları sayesinde ilk BTC’nize ulaşmak için harika teklifi bulacağınızdan emin olabilirsiniz.

Gerçekten başlangıç yapmadan önce yeni gelenlere verilebilecek en önemli tavsiye, kendi araştırmanı yap olacaktır. Bu, kararlarınızdan emin olmanızın emin yoludur ve Korku, Belirsizlik ve Şüphe (FUD) ve Fırsatı Kaçırma Korkusu (FOMO) ile alım satımlarınızın kesintiye uğramasından kaçınmanızın en iyi yolu budur.

Tabii ki alım satım yapmak için seçtiğiniz platform, büyük bir faktör olacaktır. Kişiler arası bir platform olarak Paxful, kullanıcılara mümkün olduğunca fazla seçenek sunmayı ve ihtiyaç duyacakları tekliflerin mevcut olmasını sağlamayı hedefler. Bu, yeni başlayanların kaydolmaları ile birlikte bir ücretsiz Bitcoin cüzdanı almaları sebebiyle yeni başlayanlar için de harikadır.

Paxful’da nasıl Bitcoin alınacağı ile ilgili temel bir kılavuz

Paxful ile başlangıç yapmak için ana sayfaya gidin ve giriş yaptığınızdan emin olun. Yeni bir kullanıcı iseniz kaydolun ve ücretsiz Bitcoin cüzdanınızı alın. Daha fazla ayrıcalığın kilidini açmak için hesabınızı doğrulamayı da unutmayın!

Hazır olduğunuzda, satın almak istediğiniz koin olarak Bitcoin (BTC) seçeneğini seçin. Nasıl ödeme yapmak istediğinizi seçin—bunun için 350’den fazla seçeneğiniz olacaktır, bu sayede size en uygun olanını seçebilirsiniz. En alt satırdan bir bütçe belirtebilir ve aramanızı daha da spesifik hale getirebilirsiniz.

Teklifler Sayfasında, BTC’lerini satan kullanıcılardan ilgili teklifler karşınıza sunulacaktır—bunları dikkatlice okuyun. Satın Al seçeneğine tıklarsanız, teklifi daha detaylı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. Tüm bu sonuçlar size fazla gelirse, yan çubuktaki mevcut filtreleri kullanarak sonuçlarınızı daha da spesifik hale getirebilirsiniz.

Beğendiğiniz bir teklif bulduğunuzda Şimdi Satın Al seçeneğine tıklayın. Bunu yaptığınızda sayfa üzerinde bir sohbet penceresi açılacaktır. Satıcıyla ödeme detaylarını görüşün ve tüm önemli bilgileri aldığınızdan emin olun. Gerekli fonları uygun kanallardan transfer edin ve işleminizi Ödendi olarak işaretleyin.

Tedarikçinin öncelikle ödemeyi almış olduğunu kendi tarafında teyit etmesi gerekecektir. Bunu gerçekleştirmelerinden sonra Paxful’un işlem emaneti hesabında tutulmakta olan BTC, anında cüzdanınıza transfer edilecektir. İşlem ortağınıza bir yorum bırakmak, gelecekteki tekliflerinde onlara yardımcı olacaktır.

Bitcoin’inizle neler yapabilirsiniz

Peki, artık Bitcoin’inizi aldığınıza göre bununla neler yapabilirsiniz? Bazıları, Bitcoin ile yapılabilecek tek şeyin bunu elde tutmak ve kâr pozisyonuna geçince de bunu satmak olduğunu düşünebilir. Geçmişte bu gerçek olabilirdi, ama mevcut teknolojiler ve teklifler, herkesin Bitcoin’i gündelik yaşamında kullanmasına izin vermektedir.

Yaygın kullanımlardan bir tanesi, Bitcoin ile ödemeler gerçekleştirmektir. DeFi (yani merkezsizleştirilmiş finans) içerisinde gördüğümüz düşük masraflar sayesinde kullanıcılar, parayı anında ve güvenli bir şekilde transfer edebilecektir. Bu da Bitcoin’i, uzun süren ve pahalı olan para transferi yollarını aradan çıkarmak isteyenler için mükemmel hale getirmiştir.

Yakın zamanlarda gerçekleşen bir başka gelişme de Lightning Ağıdır. Bu ağ, Bitcoin’in ağının üzerine oturan yeni bir katman olup, kullanıcıların Bitcoin’i daha hızlı ve daha ucuz para transferleri için kullanmasına yardımcı olur. Bu da insanların taşımacılık, market alışverişi, pizza ve hatta kahve için ödemeleri Bitcoin ile yapmasını mümkün hale getirmiştir.

Alternatif olarak, piyasaya aktif bir şekilde alım satım yaparak katılabilirsiniz. Bu, haberler ve piyasa değişiklikleri konularında güncel kalma gereksinimini getirir ama kartlarınızı doğru oynarsanız, harcadığınız efora değecektir.

2022’de Bitcoin’e Yatırım Yapmalı Mıyım?

Bitcoin iyi bir yatırım mıdır? Kesinlikle öyle olduğunu söyleyebiliriz. Ayı pazarları halen daha var olsa da, farklı bir perspektifle işe yaklaşabilmek faydalı olacaktır. Bitcoin’in son yıllar boyunca büyümesine baktığımızda ortalama değerinde yalnızca adım adım bir yükselme gerçekleşmiştir. Bu, blok zincir teknolojisi daha yaygın hale geldikçe ancak daha da artacak şekilde değişecektir.

Herhangi birinin Bitcoin’de başlangıç yapması kolaydır. İnsanların, geleneksel yatırımların aksine, çok yüksek tutarlarda yatırım yapması gerekmez ve koinin kendisi de olabildiğince erişilebilir haldedir. Artık başlangıç için bir banka hesabına bile ihtiyaç duymazsınız.

Tüm bunlar, Bitcoin’in yatırımcılar için hazır olduğunu belirtmek içindir. Tabii ki korku, birkaç şüphe durumuna yol açacak şekilde her zaman aramızda olacaktır. Burada püf nokta, koin, pazar ve topluluk hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi öğrenmektir. Bu sayede belirsizlikler ortadan kalkar ve neyin içine girdiğinizle ilgili daha net bir resmi karşınıza koyar.

*Bu makalenin içeriği, yalnızca bilgi amaçları ile paylaşılmıştır, bu tür bilgileri ve diğer materyalleri hukuki, vergisel, yatırımsal, finansal veya herhangi bir başka tavsiye olarak değerlendirmemelisiniz. Kendi araştırmanızı yapmalısınız ve herhangi bir karar almadan önce profesyonel yardım almak isteyebilirsiniz.