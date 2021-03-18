Bitcoin (BTC) icat edildiğinden beridir on yıldan fazla süre geçmiş haldedir ve toplum geneline Satoshi Nakamoto takma isimli bir birey veya bir grup insan tarafından tanıştırılmıştır. Bu, sadece yeni türde bir para olarak değil, akılcı ve heyecan verici bir dizi özelliği olan bir kripto para veya sanal varlık olarak da bilinir.

Halihazırda alıp satma ve diğer finansal işlemler için piyasada 5.000’den fazla kripto para birimi mevcuttur. Bu sürekli olarak büyüyen sanal para sayısına rağmen, piyasa toplam değeri, fiyat ve adaptasyon yönlerinden Bitcoin zirveyi tutmaktadır.

Yıllar boyunca süregelen Kripto piyasasındaki hakimiyeti, Bitcoin’in çeşitli faydalı ve dikkate değer fonksiyonlarının keşfini de beraberinde getirmiştir. Bu uygulamaları hakkında size bilgi sağlaması için Bitcoin kullanımının yolları ile ilgili şu listeye bir göz atın.

Gündelik alışverişler

Bitcoin’in erken yıllarında, kripto para ortamının hem içindeki, hem de dışındaki insanların, muhtemel kullanımlar hakkında minimum seviyede bilgisi mevcut idi. Eskiden, elinde BTC tutan kişilerin çoğu, bu sanal varlığı yalnızca kripto para piyasasında alma, satma ve alım satım işlemlerini yapma için kullanırdı. Ancak, bu makalenin yazıldığı zaman dilimi itibariyle dünyanın çeşitli yerlerinde çok büyük sayıda şirket ve satıcı, çeşitli ürünler ve hizmetlerin karşılığında bitcoin kabul etmektedir. Bu ürünler ve hizmetlere bizlerin her gün kullandıkları market alışverişi ve hatta evcil hayvan ürünleri bile dahildir.

Bunların yanı sıra bazı restoranlar, hazır yemek zincirleri ve kahve dükkanlarının yanı sıra çeşitli oteller, hava yolları ve seyahat şirketlerinde de kullanılabilmektedir.

Hayır kurumlarını ve filantropik projeleri desteklemek

Geniş yelpazedeki Bitcoin kullanım durumları arasında, hayır çabaları ve bağışlar alanında gördüğü kabul, son yıllardaki en hızlı adaptasyon gösteren alan olarak değerlendirilmektedir. Günümüzün diğer kripto para birimlerinin yanı sıra BTC, yardım katkıları ve bağışları alanlarında güvenilir bir yol olarak kabul görmektedir. Bunun sebebi, bunu kullanılarak gerçekleştirilen işlemleri takip etmenin hızlı ve etkili olmasıdır.

BTC ve diğer kripto para birimlerini insani eylem ve gelişim yardımları için kabul eden organizasyonlara örnek olarak Save the Children (Çocukları Koruma), The Water Project (Su Projesi), Autism Speaks (Otizm Konuşuyor), Zamzam Water (Zemzem Suyu), Unicef ve çok daha fazlası bulunmaktadır. Bunun dışında, pek çok kripto para ve blok zincir şirketleri, özellikle sanal para birimleri ile fonlanan ve idare edilen kendi hayırsever gayretlerini başlatmış haldedir.

Bunlara bir örnek, 100 okul, su kuyusu ve sürdürülebilir tarım yapılan topluluk bahçeleri inşaa etmeyi amaçlayan Paxful’un #BuiltWithBitcoin hayırseverlik girişimidir. Bu proje, kripto para endüstrisinin hayırsever filantropik gayretleri fonlama destekleme konusundaki yeterliliğini ortaya koyar.

Para transferi gerçekleştirme

Günümüzde bireylerin büyük bir bölümü halen daha para göndermenin ve almanın geleneksel yollarına dayanmaktadır ve bu, yerel ve uluslararası bankalar veya diğer ödeme hizmeti sağlayıcıları yoluyla gerçekleşir. Bu hizmet girişimleri yoluyla para transferi gerçekleştirme en yaygın olan seçenek olsa da, bunun prosesi, adınız, adresiniz, iletişim detaylarınız ve benzeri sizin kişisel bilgilerinizi talep etmektedir.

Para gönderme ve alma işlemleri aynı zamanda çoğu zaman anında gerçekleşmez, bunun en büyük sebebi, hizmet sağlayıcıların iş saatleri sırasında çalışmasıdır-gündüz açık, gece, haftasonu ve tatil günlerinde kapalıdırlar. Ücretler de ayrıca genelde göndermek istediğiniz miktara, kullanmayı istediğiniz para iletim hizmetine ve para göndermeyi planladığınız alan ve konuma göre değişkenlik göstermektedir.

Bitcoin ile para gönderimi ayrı bir hikayedir. Para gönderme işlemini kolayca akıllı telefonunuzda veya kişisel bilgisayarınızda bulunan bir dijital cüzdana erişmek suretiyle gerçekleştirebilirsiniz. Düzenlenmiş bankalar gibi çok fazla kişisel bilgi gerektirmez ve minimal veya çok düşük ücretler gerektirir. Bunun dışında, para gönderme ve alma işlemlerini neredeyse anında yapmak mümkündür. Kullanıcılar işlemleri gerçekleştirmek için çalışma saatlerini bile dikkate almak zorunda kalmayacak ve Bitcoin’in herhangi bir coğrafi sınırlaması olmadığı için istenen zamanda, neredeyse her yere BTC gönderip alabileceklerdir.

Sevdikleriniz için hediyeler

Bu sanal para biriminin adaptasyonu gitgide dur durak bilmez hale gelmektedir ve günümüzde bitcoin ile satın alabileceğiniz yüzlerce şey mevcuttur. Ayakkabılardan elbiselere ve aygıtlardan lüks arabalara-liste zamanla büyümeye devam etmektedir.

Değişimi getirmeyi denemek istiyorsanız, Bitcoin’i arkadaşlarınıza ve sevdiklerinize hediye olarak vermeyi de seçebilirsiniz. Önemli bir not: tam bir Bitcoin satın almanız gerekmemektedir; bu kripto paranın küçük oranlarını satın alabilirsiniz.

Bunu hediye olarak vermenin oldukça fazla yolu mevcuttur. Depolanıp kullanıldığı bir dijital cüzdan almak, bu yollardan biridir. Günümüzde yüzlerce dijital cüzdan mevcuttur ama kripto ortamında yeni iseniz ve henüz açmamış halde iseniz bir Paxful hesabı açmak size bir ücretsiz bitcoin cüzdanı sağlayacaktır.

Bir dijital cüzdanınız olduğunda, sevdiklerinizin de dijital cüzdanlarının var olduğunu varsaydığımız sürece sevdiklerinize hediye olarak BTC göndermeye başlayabilirsiniz. Bunun için kolayca Paxful hesabınıza girin, “Gönder ve Gönderi Al” butonuna tıklayın, vermek istediğiniz miktarı girin ve alıcı tarafın bitcoin adresini girin.

Göndermeye devam etmek için, güvenlik amaçları için hesap parolanızı girmeniz istenecektir. Bu, yalnızca iki adımlı doğrulamayı (2FA) etkinleştirmemiş olmanız halinde görüntülenecektir. Bu adımları tamamlama sonrasında bitcoin hediyenizi göndermeye devam edebilirsiniz. Göndermenin bir başka yolu, Paxful Bitcoin Cüzdan uygulaması yoluyla göndermektir. “Para Gönder” seçeneğine tıklayıp daha önce belirtilmiş olan adımları takip etmeniz yeterlidir.

Varlık koruma

Bitcoin, yüksek seviyede dalgalılık sahibi bir varlık olarak bilinir ve çoğu zaman altın ile karşılaştırılmaktadır. Bu ikisi, varlık koruma konusunda kullanışlı seçenekler olarak değerlendirilir. Altın uzun bir süredir kullanımda olduğu için, çoğu kişi halen daha buna dayanıp değerine inanmaktadır. Ama altında olduğu gibi, Bitcoin de varlıkları korumak için harika bir seçenektir.

Ekonomik ve finansal krizlerle zorluklar yaşayan ülkeler için, BTC ve diğer kripto paralar bir kaçış rotası ve hayatta kalmanın bir yolu olmuştur. Bir ülkenin itibari para biriminin değeri düşerken BTC depolayıp elde tutmak, itibari para birimlerindeki enflasyondan korunma ve fonları ve kaynakları kaybetmeme için iyi bir yoldur. Bunun dışında ayrıca bitcoin, yatırımlar için de ünlüdür. Kripto para yatırımcıları, BTC’nin yüksek seviyede belirsiz ve son derece dalgalanan özelliklerinden faydalanıyorlar.

Çok daha fazla Bitcoin kullanım olanakları mevcuttur, bu bahsedilenler sizin kullanabileceğiniz sadece birkaç tanesidir. Bu kripto paranın halen daha gidecek çok yolu var, bu da bize kripto para ortamında elinde bitcoin tutanlar için oldukça fazla bitcoin kullanım yıllarının var olduğunu hatırlatmaktadır.