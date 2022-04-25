Diyelim ki Arjantin’den Kanada’ya beş yıl önce taşınıp yeni ve umut vadeden bir kariyere başladınız ve ailenizi geride bıraktınız. Ve artık ailenize para göndermek suretiyle yardımcı olmanın yollarını arıyorsunuz. Birkaç denemeden sonra para göndermenin iki büyük zorluğu olduğunu farkediyorsunuz: gönderi işlemleri pahalı ve uzun zaman alıyor. Ve sonrasında kendi kendinize şöyle düşünüyorsunuz: “bunun daha iyi bir yolu olmalı.”

Ya bu düşüncenizde doğru olacağınızı söyleseydik?

Geleneksel para gönderme sistemleri nasıl çalışır

Para göndermelerden kastımız, bir başka tarafa gönderilen veya transfer edilen paradır. Çoğu durumda gönderen bir mülteci, alıcı ise geride bıraktığı bir akrabasıdır. Genel olarak bahsedersek yurtdışına para göndermenin birkaç yolu mevcuttur: banka havalesi, elektronik ödeme sistemleri, posta, banka poliçesi veya çek yoluyla ödeme.

Önceki örneğimize geri dönersek, diyelim ki Kanada’dan Arjantin’e para göndermeye çalışıyorsunuz. İlk adım ne olurdu? Yapılacak ilk şey, en yakın Para Transferi Operatörüne (MTO) yürümek olacaktır. Bir sonraki adım, kime para gönderdiğinizi, nerede yaşadıklarını ve ne kadar para göndermek istediğinizi kendilerine bildirmek olacaktır. Bu MTO’lar tüm bilgileri alır ve paranızın gitmesi gereken yere gitmesi konusunda sizin için işin zor kısmının üstesinden gelir, bu sırada kendilerinin mevcut olan kurları üzerinden paranızın dönüştürülmesini de gerçekleştirirler.

Çoğu durumda, MTO’lar müşteriyle yüz yüze iş yaparlar, yani bu hizmetler doğrudan müşterilerle yüz yüze çalışır. Ayrıca bunlar, kendilerine daha büyük Ödeme Gönderme Hizmeti Sağlayıcılar (RSP’ler) tarafından sağlanan yazılımları da kullanır. Paranızı göndermeyi kabul ettiklerinde MTO’lar genellikle hizmetleri için küçük bir ücret alır. Bu ücretin küçük bir kısmı, RSP’nin kurulum, üyelik ve yazılım bakımı gibi masraflarına harcanır.

Kulağa yeterince kolay gibi geliyor, değil mi? Bir açıdan bakınca evet, gerçekten de oldukça basit gibi geliyor olabilir. Ama bu sistemin altında oldukça fazla sorun da mevcuttur.

Mevcut ödeme gönderme sistemlerinin problemleri

Mevcut ödeme gönderme ekosisteminin ana problemleri, iki ana yönde toplanmaktadır: fiyat ve hız. Ücretler yığılabilmekte ve gönderinin hedefe ulaşması epey süre alabilmektedir.

Geleneksel para gönderme hizmetleri genellikle çekim, yatırma ve transfer işlemleri için ekstra masraf almaktadır. Ayrıca, kendi dönüştürme kurlarından dönüştürme gerçekleştirdiklerinde de para kazanmaktadırlar. Çoğunlukla alınan ücret, şunlara dayalı olarak değişkenlik göstermektedir gönderdiğiniz tutara ve paranızın ne kadar hızlı bir şekilde gönderilmesini istediğinize.

Bazı şirketler biraz ekstra ücret karşılığı aynı gün iletilen transferlere izin vermektedir. Bu durumda sonuç şuraya gelmektedir: daha hızlı gönderiler için daha fazla ödeme yapmak istiyor musunuz? Ekstra masraf ödemesi yapmak istemiyorsanız, alıcı tarafın paranızı alması için en azından birkaç gün beklemeye hazır olmalısınız.

Maalesef parayı çevrim içigöndermeye karar verseniz bile meşakkatli adımlar, yüksek ücretler ve yavaş transfer hızlarından şikayetçi olmanız kaçınılmaz olacaktır. Banka transferlerinde daha da fazla bilgi sağlamanız (örneğin hesap numarası, SWIFT kodu vb.), işlemi onaylamak için en azından aynı miktarda süre beklemeniz ve sıradan para transferi hizmetleri için olandan daha da fazla masraf ödemeniz gerekecektir.

Buna ek olarak, bankalar bazen bu iki ana probleme ek olarak para limitleri belirleyebilir, bu sayede gönderebileceğiniz ve alabileceğiniz tutara limit koyabilir.

Bitcoin ile nasıl uluslararası para gönderimi yapılır

Bu alanda geleneksel rakiplerinde olduğu gibi, Bitcoin ödemeleri de MTO’ları (Para Transferi Operatörleri) kullanır. Ama Bitcoin’deki “MTO’lar” teriminin anlamı BTC cüzdanları, borsalar veya kişiler arası alım satım platformlarıdır. Sonuç olarak nasıl BTC göndereceğinizi biliyorsanız, Bitcoin’le para gönderme işlemlerini de yapabilirsiniz.

Paxful ile uluslararası para gönderimi yapmak mı istiyorsunuz? Bunu şöyle yapabilirsiniz:

İlk olarak siz ve alıcınız kendi Paxful hesabınızı oluşturmalısınız .



Sonrasında Paxful üzerinde kullanabileceğiniz 350’nin üzerinde ödeme yöntemi seçeneğini kullanarak Bitcoin Satın Almalısınız.



Gönderinizi yapmak istediğiniz alıcı taraftan Paxful Bitcoin Cüzdanı adresini veya QR kodunu size göndermesini isteyin . Alıcının Bitcoin adresini aldığınızda Paxful Cüzdanınıza gidin ve alıcının cüzdan adresini kopyalamak veya QR kodunu taramak suretiyle Bitcoin gönderimini gerçekleştirin. Unutmamalısınız ki Bitcoin gönderi işlemleri geri alınması imkansız işlemlerdir, bu yüzden cüzdan adresinin doğru olduğundan emin olun.

Oldukça kolay, değil mi? Bunun en iyi tarafı, nakde dönüştürmenin de bu kadar kolay olmasıdır, yapmanız gereken tek şey, bu süreci tersi yönde ilerletmektir:

Bitcoin’i alıcı taraf cüzdanına gönderir göndermez karşı tarafa, Paxful üzerindeki Bitcoin Sat sayfası üzerinden mevcut teklifleri gözden geçirerek nakde dönüştürmelerini söyleyebilirsiniz. Ayrıca yeni bir teklif oluşturmak suretiyle mevcut 350’nin üzerinde ödeme yönteminden herhangi birini kullanarak nakde dönüştürmeyi gerçekleştirmeleri de mümkündür.





Bitcoin’in dijital ve merkezsizleştirilmiş yönü, özellikle de banka hesabına kısıtlı erişim sahibi olan kişiler için Bitcoin’i kullanmayı oldukça kolay hale getirir. Bu kişiler, yalnızca bir akıllı telefon ve stabil bir internet bağlantısıyla para gönderme işlemlerini anında gerçekleştirebilirler.

BTC cinsinden yerel para biriminizin değerini görmek istiyorsanız, Bitcoin dönüştürücü sayfamıza göz atabilirsiniz.

Uluslararası para transferleri için Bitcoin’i kullanmanın avantajları ve dezavantajları

Avantajları

Her şeyden önce Bitcoin ile para gönderimleri, geleneksel para gönderimi seçeneklerinin ana problemlerini ortadan kaldırır: fiyat ve hız. Bu, yalnızca çok daha hızlı olmakla kalmayıp, aynı zamanda çok daha düşük de masraflıdır. İşlem sağlamada aracı yoktur denebilir, ekstra ücretler yoktur ve masraflarla zor kazanılmış paranızı tırtıklayan herhangi bir ödeme aracısı da yoktur. Masrafların daha düşük olması, daha fazla kâr elde etmenize de olanak sağlar. Örneğin, dönüştürme ücretleri bazı ülkelerde, diğerlerinden daha düşük olabilir. Bir başka deyişle, bir ülkeden daha düşük bir fiyattan BTC alabilirsiniz ve sonrasında bir başka ülkede daha yüksek bir fiyattan satabilirsiniz.

Sonrasında: Bitcoin’in merkezsizleştirilmiş özelliği de önemlidir. Bu herhangi bir devlete veya kuruma bağlı olmadığı için,, Bitcoin’i istediğiniz miktarda, istediğiniz yere ve istediğiniz zamanda gönderebilirsiniz. Ayrıca bankaların tatillerde ve hafta sonlarında kapalı olduğunu da unutmayalım. Sıradan bir iş gününde bankalar öğlenden sonra kapanır ve sizi, herhangi bir gece yarısı işlemi yapmaktan alıkoyar. Sınır ötesi ödemeler, merkezsizleştirilmişlik yönü sebebiyle çok daha kolaydır, bu sayede paranızı yavaş ve pahalı işlemlerin tutsağı olmaktan kurtarır.

Bitcoin’i uluslararası para gönderimlerinde kullanmak hem ödeme seçenekleri hem de tutarlar bağlamındadaha esnek ve daha kullanışlıdır. Yalnızca Paxful üzerinde, belirli ülkelerin ihtiyaçlarına uygun olarak şekilllendirilip kullanılabilecek yüzlerce ödeme yolu bulunmaktadır. Yapmanız gereken tek şey, ideal ödeme seçeneğini bulmaktır, sonrasında çevrim içi para gönderimi işlemini kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Bu kullanabileceğiniz ödeme yöntemleri sayesinde küçük tutarlarda Bitcoin satın alabilme seçeneğiniz de olacaktır (10 USD kadar düşük seviyelerde).

Sonuncu ama yine de çok önemli olan bir diğer şey ise şudur ki, Bitcoin, kendi finansınızın kontrolünü ele almanıza olanak sağlar. Geleneksel bir MTO’da paranızı teslim ettiğinizde, paranız perde arkasına ilerler ve sonunda karşı tarafa ulaşmasını umarak beklemeye koyulursunuz. Bitcoin sayesinde yol boyunca paranızı görebilirsiniz ve gitmesi gereken yere gitmesini böylece gözetleyebilirsiniz. İnsanların pek aradıkları bir durum olmasa da bu yönün de dikkate almaya değer bir yön olduğuna inanıyoruz.

Dezavantajlar

Bitcoin ile yapılan para gönderilerinin yalnızca birkaç dezavantajı vardır ve bunlar, biraz zaman ve sabır ile kolayca çözümlenebilir.

En bariz olanı, gönderme hızları ne kadar daha hızlı olsa da, süreçte daha fazla adımın olmasıdır ve bu da yeni başlamış kişiler için öğrenme eğrisini dikleştirmek için yeterli sayılabilir. Evet, birazcık korkutucu olabilir, ama prosesi öğrenmek ve araştırmak için gereken zamanı harcamak sizin için harikaların başlangıcı olabilir. Şimdilik bu türde ödemeler, hızı ve masrafları öncelikli olarak değerlendiren kişiler için özellikle uygundur…tabi bu, kripto paraların kullanımının ana akım seviyesine gelene kadar şimdilik sadece bu kadar avantajlı olabilir.

Bunu da not ettikten sonra belirtmeliyiz ki, hızı ve masrafları önemli gören biri iseniz, ekstra bir seviyede dönüşüm kurlarını dikkate alıp göz önünde bulundurmanız gerekecektir. Unutmayın ki paranız, bir başka ülkedeki birilerine gönderdiğinizde iki defa dönüştürülür. İlk dönüştürme, itibari para birimini kullanarak BTC almanız sırasında ve ikincisi ise, alıcının bunu tekrar bir başka itibari para birimine dönüştürmesi sırasında gerçekleşir.

Prosesin bu kısmıyla ilgili dikkatli olmazsanız, para kaybetme ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bunun meydana gelmesini engellemek için, mümkün olan en iyi alım satım işlemlerini yapmanız gerektiğinin farkında olmalısınız. Kripto paraların halen daha dalgalı bir piyasanın bir parçası olduğunu unutmayın-burada anahtar cümle, bunu size avantajlı olacak şekilde nasıl kullanabileceğinizi bilmektir.

Evrim engellenemez bir şekilde gerçekleşir

Halihazırda karşımızda oldukça yeni bir şey durmaktadır ve bu, geçmişte gördüğümüz şeylerin hiçbirine benzemediği için bazen daha kolay veya daha iyi olmadığını düşünebiliriz. Ama…bu, yeni teknolojilerde hep başımıza gelen bir sangı değil midir?

“Alışageldiğimiz” şekildeki haliyle yaşadıklarımızdan farklı olan şeyler için bir öğrenme eğrisi olduğunu anlamamız oldukça önemlidir. Konu herhangi bir şekilde teknoloji olduğunda beklenmeyeni beklemek makul bir seçim olacaktır. Teknoloji bunu bizim için yapar: hayatı daha kolay hale getiren şeyleri hayatlarımıza getirir.

İnternet’in hayatımıza ilk girdiği zamanı hatırlayın; herkes kollarını açıp bunu hayatına dahil etmiş değildi elbet. Ama şimdi, özellikle de yaşadığımız zaman diliminde onsuz yaşamak imkansızdır denebilir. Büyük gerçekle yüzleşmemiz gerekirse durum şudur ki, Bitcoin ile para gönderimleri, itibari para birimiyle para gönderimi işini kesintiye uğratmak için tasarlanmıştır ama sizin de hak vermeniz gerekir ki bu, daha iyi bir sonuç içindir. Ne kadar daha fazla insan bunun farkına varırsa, ana akım pozisyonunu alması şansı da o kadar yükselmektedir.

Daha hızlı, daha ucuz ve daha güvenli para gönderme metotlarından kendimizi mahrum bırakmamızın makul bir sebebi olabilir mi? Bitcoin’in, uluslararası para transferlerinde en iyi ve en uygun yollardan biri olduğu yönünde nam saldığını söylemek hiç de zor olmayacaktır.

Değişimi gerçekleştirmeye hazırız. Peki ya siz?

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