2021’e %20’lik bir indirimle başlayın. Evet, doğru okudunuz: 11 Ocak 2021 Pazartesiden başlamak üzere harici cüzdanlara gönderim ücretlerini %20 indireceğiz.

Bu, sizin ücretlere daha az, önemli olan şeylere daha fazla harcamanız için bir fırsattır-değişikliklerin bir özeti şöyledir:

Harici Gönderi Miktarı Ücret Değişikliği $0 – $9,99 0,0001 BTC → 0,00008 BTC $10 – $19,99 0,0002 BTC → 0,00016 BTC $20+ 0,0005 BTC → 0,0004 BTC

Cüzdan gönderim ücretlerinde hoş bir haber

Bir Paxful cüzdanından harici bir Bitcoin adresine doğru yapılan her bir gönderimden küçük bir ücret kesintisi yaparız. Bu ücret, madenci ücretini ve güvenli cüzdanımızın sürdürülmesini kapsar.

Bir ay içerisinde bir başka Paxful kullanıcısına yapılacak ilk beş dahili gönderim ücretsiz olacaktır. Bunun sonrasında her bir işlem için, 1 USD ücret veya gönderim miktarının %1’i arasında hangisi daha büyükse o seviyede bir ücret uygulayacağız.

Ücretlerimiz hakkında daha fazla bilgi için detaylı ayrıntılarını buradan görebilirsiniz.

Alım satım platformumuzda görüşmek üzere!