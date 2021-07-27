Bu yılın başında Paxful’a Ethereum’u (ETH) eklemiştik. Bu da, yaklaşık 400 farklı ödeme yöntemiyle ETH satın alma ve satma imkanı sunarak kullanıcılara yepyeni fırsatlar açmıştı.

Bugün ise ETH harici gönderi ücretlerimizi %75 seviyesinde düşürüp harici cüzdanlara transferleri daha ekonomik hale getirdiğimizi duyurmaktan heyecan duyuyoruz.

Önceki Ücret Dereceleri Yeni Ücret Dereceleri (22 Temmuz 2021 itibariyle) 0 – 9,99 USD = 0,002 ETH 0 – 9,99 USD = 0,0005 ETH 10 – 19,99 USD = 0,005 ETH 10 – 19,99 USD = 0,001 ETH 20 USD veya daha fazla = 0,01 ETH 20 USD veya daha fazla = 0,002 ETH

Bu değişiklikler yalnızca ETH ve Paxful’un dereceli ücretleri için geçerli olup, Dinamik Ethereum Ağ ücreti aynı kalacaktır.

Ethereum kullanma konusunda daha fazla faydanın keyfini çıkarma konusunda bunun, sizin için fırsatlar oluşturmasını umarız.

Ücretlerimiz ile ilgili daha fazla bilgiler için detaylı açıklamamızı buradan gözden geçirebilirsiniz.