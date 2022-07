我的朋友 Dave 曾经是 bagholder (死套持有者),但后来他 FOMO 了,又买了更多比特币。 现在,他成了登月的巨鲸长期持有者。

…这两句话里包含的俚语可不少。 如果您刚刚进入比特币和加密货币世界,我们理解,您可能压根听不懂这句话,我们刚刚入行时也是一样。

抛开玩笑话不谈,开始买卖比特币是一回事,但与整个社区互动又是另一回事,这个社区已经建立起一整套俚语宝典。 如果您想开始与人交流,掌握这门语言,那么还有很多内容需要学习。 在此,我们为您整理了一份当今最流行的俚语列表。

1. FOMO(惧怕错失机会)

FOMO 是惧怕错失机会的缩写,可用于日常生活。 它指的是当其他人都在谈论比特币时,产生的购买比特币的紧迫感。

2. Shill(不断推广吹捧)

Shilling 是指为自己的个人利益而推广加密货币。 尽管这个术语并非起源于加密货币,但它在该领域的使用却广为流行。

Shill 的人可能是投资了某种加密货币,但其表现却不尽如人意,因此他们会试图说服其他人购买这种加密货币,促使其价格上涨。 归根结底,都是为了个人利益。

3. FUD(恐惧、犹豫和怀疑)

FUD 是恐惧、犹豫和怀疑的缩写,指的是人们散播关于比特币的负面感受。

4. HODL(长期持有)

HODL 可能是比特币圈中最流行的俚语。 它指的是无论价格如何波动,都持续持有自己的 BTC。 这个术语的使用源于一个拼写错误,用户本打算输入“hold”但却不小心拼错了——可能因为太兴奋。 然后,人们将错就错,把它变成了 hold on for Dear life(为美好的生活持有下去)的缩略词。

5. Rekt(毁坏)

Rekt 指的是人们因加密货币价值暴跌而遭受重大损失时的最低谷感受。

该术语来自 wrecked 这个词,通常用于游戏玩家被完全摧毁的情景。 因此,当有人在加密货币中损失大量资金时,他们就会被 rekt。

6. Going to the moon(登月)

登月是指相信比特币的价格将在未来出现大幅飙升。

如果您说比特币即将登月,就是说您相信自己的投资在未来会有很好的回报。

7. Whale(巨鲸)

巨鲸是指拥有大额(通常是总供应量的5%或以上)加密货币的人。

8. Pump and dump(拉高出货)

拉高出货是指一群加密货币用户用来操纵市场情绪的策略。

有效的拉高(pump)意味着用虚假或误导性信息炒作加密货币,当价格因投资者情绪高涨而上涨时,该群体将会出货(dump),即卖掉所有加密货币,继而又会导致价格再次下跌。

9. Bagholder(死套持有者)

Bagholder 是指某人持有的加密货币价格暴跌——甚至到了一文不值的地步。

这个概念和囤积癖有些类似:死套持有者会保留自己的货币,即使一文不值。

10. Sats(聪)

Sats 是 satoshis 的缩写,是比特币的最小单位。 一聪相当于 0.00000001 BTC。

11. No-coiner(非投币者)

No-coiner 是指认为比特币要么注定要失败、今后价值微乎其微的人。 在这种信念下,他们自己并不持有任何货币。

12. Vaporware(蒸发器)

Vaporware 是指从未真正得以开发的软件项目,包括加密货币。 它通常被推销和炒作到人人讨论的地步,但最终根本没有完成。

13. Cryptosis

Cryptosis 指的是对加密货币知识永无止境的渴望。 虽然听起来像是一种疾病,但请不要担心——它不会危及生命。 其症状包括搜索论坛、迫使朋友讨论加密货币,以及在交易时将风险降至最低。

14. ICO(初始代币发行)

初始代币发行即 ICO,相当于加密货币领域的首次公开募股 (IPO) ,即通过首次向公众出售证券或股票来筹集资金。

基本来说,它是指加密货币公司的筹款项目。 公司会公开该加密货币的相关信息、背后的团队,并筹集投资来帮助打造。 作为奖励,他们会向投资者提供新的代币,其中有些可能在项目中有实际功用,而有一些则仅代表公司的股份。

15. Market cap(市值)

Market cap 即市值的简称,是指某加密货币的总价值。 其计算方法是将加密货币的当前价格乘以流通供应量。

在撰写本文时(2022 年 3 月 15 日),比特币当前的市值为 732,061,633,831 美元。

16. KYC

KYC 即 know your customer 或 know your client(了解您的客户)的缩写,是指对用户身份的验证。 大多数加密货币交易所都会实施此类规则,不仅是为了验证交易者的身份,同时也是为了遵守法规并确保其市场安全。

17. NFT(非同质化代币)

非同质化代币或 NFT,是独一无二的一对一加密资产,拥有内置的特殊识别码。 NFT 的形态大小各异,包括推文、数字艺术作品、音频等等。

18. WAGMI(我们都会成功)/NGMI(不会成功)

WAGMI 是 we’re all gonna make it(我们都会成功)的缩写。 在加密货币社区中,人们通常用这个俚语来建立信心,鼓励每个人不要失去希望。

而 NGMI 是 not gonna make it(不会成功)的缩写。 它指的是您做出了错误的决定、您的投资不会成功的感觉。

这两个术语都在加密货币领域中使用,但在 NFT 领域用得更加广泛——特别是在 Twitter 和 Discord 群组中。

19. Diamond hands(钻石手)/paper hands(纸手)

与 HODL 类似,钻石手 是指即使面临巨大的售出压力,也坚持持有比特币的人。

而纸手则是指过早抛售的投资者——这种行为主要是由于害怕风险并且容易恐慌。

20. Bullish(牛市)/bearish(熊市)

牛市和熊市 都代表一种市场格局。 最初主要应用于传统股票市场,但现在也已广泛用于加密货币领域。

牛市市场将呈现价格上涨趋势,而 熊市将呈现下降趋势。

21. Buy the dip (BTD)(逢低买入)

逢低买入或 BTD 是指在资产价格下跌后买入。 它背后的信念与您在商场打折时购物相同。

逢低买入代表以较低的价格买入比特币,希望它在未来再次上涨。

做好准备加入交谈了吗?

每一天,互联网上都会涌现新的俚语。 对于一个如此年轻、充满活力的空间,一定会有更多俚语层出不穷。 尽管如此,我们也不必 FOMO,因为再好的交易者也是从零开始的。

最初发布于 2020 年 9 月 16 日,更新于 2022 年 3 月 24 日