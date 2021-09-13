我们很多人都听过这句话：如果早点投资比特币 (BTC)，那么现在已经是百万富翁了。 现实很残酷，但我们也无能为力，除非能真的有时光机器。

比特币问世时，很多人不知道它为何物。 然而，确实有少数人慧眼识珠，在非常早期就投资了比特币。 这些人已经成为 比特币白鲸，这是行业中经常使用的术语，专指持有大量加密货币的个人或团体。

那么问题来了：谁拥有的比特币最多？我们需要从以下几个维度衡量：个人、公司和钱包地址。

拥有最多比特币的个人

中本聪

既然我们讨论的是比特币，怎么能忽略它的神秘创造者呢？ 中本聪撰写了 比特币：点对点电子现金白皮书，并由此开发、发布了比特币网络。

“创始区块” 或“区块0” 于 2009 年问世，中本聪继续在活跃的开发团队中工作，直到一年半后退出该项目。 直到今天，尽管很多人声称自己是中本聪，但实际上没有人知道中本聪的真实身份。

中本聪是最早开采比特币但没有兑现的人之一，这意味着他坐拥大量 BTC——大概约为 100 万 BTC。

泰勒·温克莱沃斯（Tyler Winklevoss）和卡梅伦·温克莱沃斯（Cameron Winklevoss）

这对双胞胎以针对马克·扎克伯格的 Facebook 诉讼而闻名，在加密货币领域声名鹊起。 他们将从未公开和解中赚取的数百万收益投资于加密货币。 现在，他们称自己拥有所有流通 BTC 的 1% 左右。

泰勒和卡梅伦还推出了 Gemini，这是全球首批受监管的加密货币交易所之一，旨在打造一个生态系统，吸引更多机构比特币投资者和日间交易者。

巴里·希尔伯特（Barry Silbert）

巴里·希尔伯特是数字货币集团（Digital Currency Group）的创始人兼 CEO，这是一家专注于数字货币市场的风险投资公司。 希尔伯特也被称为“加密货币之王”，因为其公司已经投资了 100 多家比特币公司，成为行业先驱之一。

据称，希尔伯特的比特币投资信托基金已在 2014 年达到 100,000 BTC 的里程碑。

布莱思·马斯特斯 (Blythe Masters)

布莱思·马斯特斯曾任摩根大通的 执行董事，2014 年担任 Digital Asset Holdings 的首席执行官。 Digital Asset 打造加密处理工具，有助于提高比特币交易的效率、安全性、结算速度和合规性。

马斯特斯还在领先公司中担任区块链、金融服务和技术指导角色。 尽管其具体净资产无从得知，但有报道称，她曾经在其加入的公司进行了大量投资，毫无疑问，她仍然是行业中最有影响力的女性之一。

丹·莫瑞海德（Dan Morehead）

丹·莫瑞海德曾任​​高盛交易员，是 Pantera Capital 的创始人，这家公司是第一批专注于加密货币的投资公司之一。 Pantera 于 2013 年推出 ，到 2018 年已成为最大的加密货币机构所有者之一。

Pantera 投资了各种投资公司、交易所，甚至货币交易服务，据报道，其回报率在 2018 年超过 10,000%。

尽管莫瑞海德的确切净资产尚不清楚，但预计在七位数范围内，甚至更多。

拥有大量比特币的公司

比特币也得到了大公司的关注，有些大公司持有价值数百万美元的 BTC（甚至更多）。 根据 Bitcoin Treasuries 的数据，以下公司占据行业前三甲地位：

MicroStrategy

MicroStrategy 是一家提供云服务、商业智能和移动软件的公司。 它由 Michael J. Saylor、Sanju Bansal 和 Thomas Spahr 于 1989 年创立。

在撰写本文时，他们以 105,085 BTC 的总量位居榜首（约为 34 亿美元），占比特币 2100 万供应上限的 0.5%。

特斯拉

到目前为止，相信大家都知道特斯拉创始人埃隆·马斯克为加密货币领域制造了多少混乱。

根据美国证券交易委员会文件，电动汽车制造公司特斯拉已加入持有 BTC 的公司行列。 该文件显示，截至 2020 年第四季度，该公司在比特币中投资了“总计 15 亿美元”，约占特斯拉 193,840 亿现金持有量的 7.7%。 该文件还显示，收购的目的是实现回报最大化，并分散手中的现金。

在撰写本文时，特斯拉拥有 42,902 BTC（约为 14 亿美元），占 BTC 2100 万供应上限的 0.204%。

Galaxy Digital Holdings

Galaxy Digital Holdings 是一家专注于加密货币的商业银行和投资公司，旨在将数字资产和区块链空间制度化。 该公司提供资产管理以及投资、咨询和交易服务。

在撰写本文时，Galaxy Digital Holdings 拥有 16,400 BTC，总额略低于 5.4 亿美元，占比特币 2100 万供应上限的 0.078%。

最富有的比特币地址

如果您认为公司持有者拥有的比特币数量庞大，那么我们再来看看全球最富有的比特币地址：

比特币地址 比特币数额 美元价值（在撰写本文之时） 占比 34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo 299,427 BTC 9,850,549,446.00 美元 1.60% bc1qgdjqv0av3q56jvd82tkdjpy7gdp9ut8tlqmgrpmv24sq90ecnvqqjwvw97 163,011 BTC 5,362,735,878.00 美元 0.8693% 1P5ZEDWTKTFGxQjZphgWPQUpe554WKDfHQ 115,613 BTC 3,803,436,474.00 美元 0.6166% 35hK24tcLEWcgNA4JxpvbkNkoAcDGqQPsP 103,452 BTC 3,403,363,896.00 美元 0.5517% 37XuVSEpWW4trkfmvWzegTHQt7BdktSKUs 94,505 BTC 3,109,025,490.00 美元 0.5040% 38UmuUqPCrFmQo4khkomQwZ4VbY2nZMJ67 85,064 BTC 2,798,435,472.00 美元 0.4536% 1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF 79,957 BTC 2,630,425,386.00 美元 0.4264% 3LYJfcfHPXYJreMsASk2jkn69LWEYKzexb 73,601 BTC 2,421,325,698.00 美元 0.3925% bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6 69,370 BTC 2,282,134,260.00 美元 0.3700% 3Kzh9qAqVWQhEsfQz7zEQL1EuSx5tyNLNS 65,001 BTC 2,138,402,898.00 美元 0.3466%

这些地址看起来好像是随机的数字和字母串，但在我们看来，这些钱包里都是满满的比特币。

比特币的未来

在比特币的汪洋大海中，以上就是与我们并肩而行的白鲸——我们应该害怕吗？ 谁知道呢？ 还有很多答案尚待揭晓，但有一件事是肯定的：这些比特币白鲸看到了 BTC 的价值， 远在我们之前就看到了。

经过 12 年的发展，比特币终于成为主流——大家都知道比特币，但不是每个人都知道如何使用比特币。

我们之前讨论过，BTC 是一种很好的保值方式，也许这些比特币白鲸只是最早看到了它的价值。 但如今，越来越多的人也开始看到比特币的价值，比特币也逐渐不再局限于投资目的。

比特币开始开发实际用例，例如更加有效的支付方式、更加低成本的汇款方式，甚至财富保值。

这些比特币白鲸的力挺或许是数字资产革命运动的信号。 目前，我们尚不清楚比特币何时会进入大规模应用，但通过全球规模最大的公司和最有影响力的个人对比特币的关注，我们或许可以从中窥得端倪。

有些人可能觉得为时已晚，但我们认为事实并非如此。 比特币的应用率正在增长，但进展缓慢，革命才刚刚开始。