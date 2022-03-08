加密货币的价格波动是一把双刃剑。 一方面，这种波动性令投资者对其收益潜力蠢蠢欲动。 另一方面，它又减少了加密货币作为价值存储手段的用途。

那么，如果有一种方式可以规避其负面影响呢？稳定币，例如泰达币 (USDT) 旨在实现这一目标。 如何实现？ 让我们详细分解。

USDT 详解

在农场里，动物通常是拴在（tethered） 固定物之上的，也就是用绳子系住。 在技​​术领域，虽然我们不经常使用这个词，但我们的智能手机却经常 “拴在”其他设备上（通过 WiFi 网络或蓝牙技术）。

这和泰达币这种加密货币有什么关系呢？ 在加密货币领域，“泰达币”（tether）这个词的用途类似。 泰达币并不是将牛拴在附近的牛棚上，也不是将手机连接到 WiFi 上， 而是在加密货币和法币之间打造了一道新桥梁。

USDT 被认为是一种新型加密货币：稳定币. 而 稳定币是一种与储备资产挂钩、价格波动最小的加密货币。

泰达币 将法定货币与加密货币相结合，打造出一种新的数字资产，具有区块链的所有优势，同时避免了加密货币波动的风险——达到完美的平衡。 由于每个代币都与相应的法定货币（如美元、欧元或日元）挂钩，因此这种加密货币保持了 1:1 的比率（1 USDT = 1 美元)—储备金位于香港，持有者是Tether Limited。

由于这种 1:1 的比例，泰达币没有供应上限. 它还为人们提供了一种可以充当交易媒介和储值方式的加密货币。

例如您要将 50 美元转换成 USDT. 您将会得到相同金额的 USDT. 但是，您的资金现在可以作为加密货币，轻松进行交易、交换和赎回。

我们再来以交易爱好者距离：假设比特币 (BTC) 市场上有未平仓头寸。 如果 市场转为熊市，那么交易者可以将他们的 BTC 兑换成 USDT， 直到熊市（可能）结束，以免资金流失。 这就让交易者有机会以更低的价格回购 BTC，他们可以使用相同的 USDT，并等待价格再次上涨。

为什么您应该考虑使用泰达币？

无论对于个人交易还是整个交易所，泰达币都会带来益处。

在深入了解泰达币可以为各个级别的加密货币交易带来哪些帮助之前，让我们先来看看它的关键特征：

它很稳定，且 100% 经过背书。 由于每个代币都与特定的法定货币挂钩，因此价值始终保持稳定。 其稳定价值确保 1:1 的比例，即 1 USDT 将永远等于 1 美元。

它也是透明的。 如果您对法币储备的安全性有些顾虑，请别担心！ 泰达币 每天发布报告 ，确保所有 USDT 流通量与他们的储备相匹配。

区块链技术的支持使其更加安全（也更加透明）。 泰达币 建立在开放区块链和其他技术之上，充分利用了使区块链技术安全、透明的特性。

这些特征对各个层面有何影响？ 主要来说， 泰达币在三个层面上具有优势：交易所、个人和商户。

交易所对泰达币的集成将实现更加舒适、顺畅的交易体验。 有时，通过交易所将法定货币转换为加密货币会遇到很多步骤的阻碍。 同时也需要一些等待时间——主要用于转换的确认和验证。 双重障碍会使交易者感到负担，尤其对于新手而言。 要解决这一问题，交易所可以提供 泰达币交易对，使任何交易者的资产（通过区块链）以最有效的方式跨越国界和网络。

对于个人而言， 泰达币 可以为交易者提供长期持有（Hodl）的机会，无需担心加密货币的剧烈波动。 假设您处于上述市场看跌的情况，您将有机会将数字资产从价格暴跌中拯救出来，保护自己的资金安全。

商户则可以以舒适、轻松的渠道来接收加密货币付款。 由于不必担心价格波动，商户可以专注于自己的业务。 整合 泰达币 可以规避拒付风险、价格暴跌、中心化货币系统带来的麻烦以及法币之间的间歇性转换等问题。

充满希望的未来

泰达币 可能会彻底改变我们看待、持有加密货币的方式——其设计初衷就是和现有的加密货币一起使用。 美元 泰达币，亦称 USDT，是首个泰达币加密货币，但我们可以相信，更多币种即将到来。

然而，这项技术仍处于早期阶段。 一旦开始全面整合，我们将切实看到它对我们资金使用方式的影响。 在加密货币行业看到这样的进步非常令人振奋，我们迫不及待地想看到它开花结果，为我们这样的爱好者带来更多实际使用的机会。

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