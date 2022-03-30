纽约市，纽约州，2022 年 3 月 30 日 – 今日，全球点对点金融科技平台 Paxful 宣布入选第二届年度 Time100 最具影响力的公司名单，此名单包含了在全球产生非凡影响的 100 家公司。

Paxful 打造的金融系统并非仅为 1% 的用户提供服务，而是为所有人敞开大门，从而推动真正的全球经济。 通过此平台，全球任何人都可以购买、出售、交易比特币和其他数字货币，作为支付、交易和汇款的交易方式。 目前，Paxful 的足迹几乎遍及全球每块大陆，为超过 900 万人提供服务，迄今为止平台交易额超过 60 亿美元。

Paxful 创始人兼首席执行官 Ray Youssef 说：“我非常自豪能与一群才华横溢的人一起工作，为全球超过 900 万人带来全球比特币应用和财务自由。 获得金融服务应该是一项人权，Paxful 很高兴能够被列入 Time100 名单，我们致力于扩大点对点金融，支持更大的金融包容性并弥合经济差距。”

Paxful 不断努力支持新兴市场，为此，Ray Youssef 共同创立了Built With Bitcoin 基金会，该人道主义组织致力于通过提供清洁水、优质教育、可持续农业和人道主义支持来打造公平的机会，整个事业全部由比特币提供支持。 迄今为止，该基金会在全球建立了 8 所学校、7 个太阳能项目、4 个技术中心和 6 个农业系统，来自 8 个国家的 110,000 多人从中受益。

为整理 TIME100 企业名单，《时代》杂志从其世界各地的编辑、记者和行业专家手中征集各个领域的提名，行业覆盖医疗保健、娱乐、交通和技术。 然后，根据重要性、影响、创新、领导力和成功等关键因素对每家公司进行评估。

请在此查看完整名单：time.com/100companies

关于Paxful

Paxful 是一家全球点对点金融科技平台，为全球超过 900 万需要获得平等金融机会的用户提供服务。 Paxful 为用户提供近 400 种支付方式来购买、出售和交易比特币 (BTC)、以太币 (ETH) 和泰达币 (USDT) 等数字货币，作为其进行支付、交易和汇款的交易方式。 要进一步了解有关 Paxful 的信息，请访问：https://paxful.com/