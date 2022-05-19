市场上，加密货币的交易数量不断增长。 在撰写本文时（2022 年 1 月 31 日），CoinMarketCap 上列出了超过 17, 200 个数字货币。 在这些加密货币中，有数千个是建立在以太坊区块链上的。

最近，Loopring (LRC) 在加密货币领域亮相。 这种货币尽管问世不久，但已经在许多加密货币爱好者和投资者中广受欢迎。 原因究竟如何？ 让我们一起探究。

深入了解 Loopring

Loopring 是建立在以太坊区块链或主链（亦称第一层）之上的协议或程序。 简而言之，Loopring 是第 2 层网络协议，旨在改进基础网络（第 1 层）。其中的升级包括让交易流程更快、更低成本，从而改善用户体验。

您可以将 Loopring 等第 2 层网络视为电影院的另一个出口，这样您就不必在拥挤的人群中等候散场。 Loopring 建立在以太坊网络之上，以帮助缓解交易的拥堵。

根据 Loopring 开发人员的说法，其开发让协议的吞吐量（区块链处理交易的速度）比以太坊快约一千倍。 他们还称，Loopring 的处理峰值可达到每秒超​​过 2,000 笔交易 (TPS)。

由于 Loopring 上的交易采用不同的路线，因此比以太坊主链上的交易更快、更便宜。 更有趣的是它的原生实用程序代币，也称为 Loopring（路印），代码为 LRC。

什么是 LRC？

LRC 是 Loopring 网络的基于以太坊的加密货币，于 2017 年推出。 它也被称为 Loopring 去中心化交易所（DEX）（2020 年 2 月推出）的驱动力 。 就像市场上其他加密货币一样，这种加密货币也经历了价格的突然上涨和下跌，总供应量为 1,375,076,040 LRC。

2021 年 10 月，LRC 价值增长领先于其他加密货币。 不久之后，在同年 11 月，LRC 加密货币价格达到历史新高 (ATH)，单价为 3.80 美元。 但与此同时，正如我们之前所述，LRC 也是一种不稳定的货币。 在撰写本文时，LRC 的单价为略高于 0.9000 美元。

除了作为加密货币领域的最新协议之一，其数字货币越来越受欢迎之外，LRC 还有很多其他功能您需要了解。 其中之一是 ZK-rollup，也被称为 Loopring 的原动机。

Loopring 让以太坊交易更快速、更便宜

根据其网站所述，Loopring 的基本特性包括安全性、高吞吐量和低成本交易。 让我们快速浏览一下这些特点：

安全流程 – 根据 Loopring 网站，它是一种“开源的、经过审计的、非托管的交易和支付协议”。 在其生态系统中，大家不需要彼此信任。 通过 Loopring，ZK-rollups 可以确保资产始终在用户的控制之下。

– 根据 Loopring 网站，它是一种“开源的、经过审计的、非托管的交易和支付协议”。 在其生态系统中，大家不需要彼此信任。 通过 Loopring，ZK-rollups 可以确保资产始终在用户的控制之下。 高吞吐率 – Loopring 一批可链下处理数千个支付和交易请求， 提高了交易处理速度，消除了以太坊主链的性能瓶颈。

– Loopring 一批可链下处理数千个支付和交易请求， 提高了交易处理速度，消除了以太坊主链的性能瓶颈。 降低成本 – 由于大多数交易和转账结算发生在以太坊第 1 层网络之外，因此降低了 Gas 消耗和总体交易成本。

现在我们已经了解了 Loopring 的主要特性，接下来，让我们深入挖掘它的强大驱动力量，即 ZK-rollup。

ZK-rollup：Loopring 背后的驱动力

Zero-knowledge (ZK) rollup 或零知识证明是隐私处理交易的方法。 它的工作原理是在不提供大量交易信息的情况下证明真实性。

就好像您在娱乐城告诉保安自己已达到法定年龄，对方未要求您出示身份证或任何证明即让您进入。 也可以理解成，即使您没有向空乘人员出示机票，也可以登机。

对于加密货币领域中那些不想向第三方或中央权威机构披露过多信息的协议而言，Zero-knowledge rollup 至关重要。 简而言之，此方法可以避免泄露或透露不必要的信息。

现在，您可能很想了解 ZK-rollups 的操作原理。 顾名思义，ZK-rollups 将收集到的批量交易“聚合”成单个交易，并在主链（如第1层以太坊网络）上执行。 此操作可以大大降低成本并加快处理时间，一次性完成多笔交易。

更多发展即将到来

从目前我们了解的情况来看，Loopring 可以“为金融的未来构建协议、基础设施和面向用户的产品”。 它可以提供强大的安全性和可靠的性能，在不牺牲网络及其用户安全的情况下，为交换、支付、交易和流动性创造一个高速平台。

如果您希望在安全性和合规性方面节省时间、金钱和其他资源，集中精力发展自己的业务和其他工作，那么这种加密健全的以太坊协议也是另一个不错的选择。

关于 Loopring 还有很多内容等待我们探索，请务必进行研究，了解该协议及其加密货币的来龙去脉。