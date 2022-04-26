我们携手 Built with Bitcoin 基金会与非政府组织 Bitcoin Argentina，很激动地宣布推出 “学校与比特币项目”，旨在在阿根廷的 40 所中学展开比特币教育。

我们相信，各个层面的教育是迈向下一波比特币全球应用的重要基石。 为了实现这一目标，我们准备为教师、机构和学生提供更多的教育资源，为他们建立比特币知识——让他们实现应得的财务自由。

“各个层面的教育对下一波比特币全球应用至关重要。我们很高兴与非政府组织 Bitcoin Argentina 和 Built With Bitcoin 基金会合作，支持这项以青年为中心的活动，分享比特币作为大众点对点金融工具的力量。目前我们正处于转型时期，比特币正在为更加光明的金融未来开辟道路。” – Ray Youssef，Paxful 创始人兼 CEO

“我们很荣幸与非政府组织 Bitcoin Argentina 和 Paxful 一起，成为“学校与比特币项目”的一部分。在 Built With Bitcoin 基金会，教育和金融包容性是我们使命的支柱。通过这个项目，我们希望能触达更多阿根廷人，为全球最需要的领域提升金融知识。” – Yusuf Nessary，Built with Bitcoin 基金会慈善事业总监

“我们很自豪能够在这个国家推出这项独特的教育项目。我们希望学生了解当今加密货币技术带来的益处和优势，并获得相应的工具，帮助他们以谨慎和负责任的方式在加密货币经济中发挥作用。同时，我们也期待为教师和教育机构的培训做出贡献，让他们熟悉加密货币的语言和概念。此计划的另一个目标是共同打造教学材料，用于支持、伴随整个项目中教育界提出的倡议和建议。” – Javier Madariaga，非政府组织 Bitcoin Argentina 执行董事

“这是一个长期项目，致力于为阿根廷的年轻人提供教育和培训，帮助他们应对这种技术转型所带来的挑战。全国所有中学均受邀参加和参与。” – Jimena Vallone，非政府组织 Bitcoin Argentina 机构发展协调员

我们希望此次合作能让更多人有机会看到，比特币在动员新的一代、真正为所有人提供财务自由的工具方面可以产生多么深远的影响。