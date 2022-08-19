Paxful 于 2015 年创办，现已发展成为全球领先的点对点比特币市场之一。 平台拥有 900 万用户和 350 多种支付选项，我们的使命非常简单：随时随地为任何人提供金融服务。

如果您决心迈出这一步，入手首笔比特币，这里就是您的不二之选。 为了帮助您入门，我们为您整理了如何使用 Paxful 的终极指南——让我们开始吧。

Paxful 如何操作？

Paxful 提供超过 350 种支付方式，让您随心所欲地买卖比特币。 我们将您与数千位值得信赖的交易者建立连接，您只需使用对方首选的支付方式完成付款，将交易标记为已支付，剩下的事情将由对方完成。

准备好开始了吗？ 让我们先来创建您的账号。

创建账号

您的 Paxful 之旅首站是创建账号。 您先决定自己是否已经准备好进入比特币的世界，

如果已做好准备，请打开您的网页浏览器，前往 Paxful 首页，点击页面右上角的注册按钮。

在此，您可以使用自己的电话号码或电子邮箱地址来创建账号。 如果您是经过朋友的推荐开始 Paxful 之旅，请别忘记点击我有邀请码，以便接收 Paxful 推荐人的所有入门权益。

创建账号后，您将收到免费的 Paxful 钱包，现在您就可以开始入手了。 此外，请别忘记验证您的电话号码和身份，进行更高限额的交易，并解锁更多权益。

首次购买比特币

现在，您已经配备了入门所需的所有工具，准备好购买首笔比特币了吗？ 起初听起来可能有些令人生畏，但请相信我们，实际过程比您想象的容易得多。 在 Paxful 上购买比特币的最大好处是有超过 350 种支付方式供您挑选，买家无需支付任何费用，而且最低只需 10 美元即可入手。

以下是操作方式：

前往首页

选择比特币作为您要购买的加密货币，从 350 多种支付方式中进行选择，您也可以输入想要花费的金额。 然后，点击查找出价。

选择一个出价

进入出价页面后，请找到适合您需求的、来自可信交易者的出价。

以下是您应该注意的一些事项：

价格 – 显示为百分比，旁边有一个向上或向下的箭头，这是您购买的比特币价格与当前市场价格的对比。 此外，您还可以查看价格旁边的美元价值，了解您获得的比特币美元等值。



– 显示为百分比，旁边有一个向上或向下的箭头，这是您购买的比特币价格与当前市场价格的对比。 此外，您还可以查看价格旁边的美元价值，了解您获得的比特币美元等值。 出价限额 – 显示为一个范围，这是指交易者愿意出售的额度，请确保您要花费的金额在此范围之内。



– 显示为一个范围，这是指交易者愿意出售的额度，请确保您要花费的金额在此范围之内。 出价描述 – 显示在支付方式下方，出价描述让您简单了解卖家希望如何获得付款。 请确保您的首选付款方式与描述相符，以便交易顺利进行。



– 显示在支付方式下方，出价描述让您简单了解卖家希望如何获得付款。 请确保您的首选付款方式与描述相符，以便交易顺利进行。 反馈分数 – 绿色的大拇指图标和数字评分，每个交易者的反馈分数让您简单了解对方的信誉。 如果您想深入了解卖家的个人资料，可以点击他们的名字，查过往交易的反馈。



– 绿色的大拇指图标和数字评分，每个交易者的反馈分数让您简单了解对方的信誉。 如果您想深入了解卖家的个人资料，可以点击他们的名字，查过往交易的反馈。 卖家的活跃情况 – 在开始交易之前，请确保卖家活跃。 如果卖家不活跃，则交易可能需要一段时间才能完成。 您可以查看卖家最近在线的时间（显示在反馈分数下方）。



– 在开始交易之前，请确保卖家活跃。 如果卖家不活跃，则交易可能需要一段时间才能完成。 您可以查看卖家最近在线的时间（显示在反馈分数下方）。 勋章 – 我们会将一些最值得信赖的交易者的出价固定在顶部，请留意出价中的精选或可信勋章。 此外，您也可以开启“仅显示 Paxful 验证出价”选项，筛选出价页面，仅显示可信交易者。



开始交易

找到您喜欢的出价后，请点击购买按钮，全面了解该出价。 如果觉得满意，可以输入您要支付的金额，然后点击立即购买。



交易开始时，请礼貌问候交易伙伴，对方应该会向您发送一组具体的交易指示，供您遵循。 确保严格遵循指示，保证交易顺利。



付款后，记得将您的交易标记为已支付。 接下来操作将由卖家完成，请等候对方几分钟时间确认您的付款。 确认后，他们会将比特币从托管释放到您的 Paxful 钱包中。



至此，交易就完成了，您只需为交易伙伴留下反馈即可！

通过礼品卡购买比特币

礼品卡是 Paxful 上最受欢迎的支付方式之一。 平台有一百多个礼品卡品牌可供使用，让没有银行账户的人也可以参与交易。 人们甚至可以使用礼品卡开展自己的在线业务，赚取额外收入。

为了让喜欢交易礼品卡的用户更加高效地进行交易，我们打造了 Gift Card Hub 功能，这是您专属的一站式礼品卡交易中心。 在这里，您可以出售自己的礼品卡，或使用比特币购买打折的礼品卡，我们将为您完成所有工作。 整个过程是自动完成的，您只需列出自己的礼品卡，即可轻松坐等全新的比特币在钱包中入账。

创建出价

创建出价让您可以按照自己的条款进行交易。 您可以创建购买出价，吸引想要出售比特币的用户，或创建出售出价，吸引想要购买比特币的用户。

要创建您自己的出价，请前往主页，点击顶部的创建出价。 然后设置您的偏好：您选择的加密货币、您想要创建的出价类型以及您的首选支付方式。

在接下来的步骤中，您可以根据需要自定义出价。 每个区域具体如下：

市场价格与固定价格 – 通过这个选项，您可以决定根据市场来确定出价价格，还是希望设置固定价格。

– 通过这个选项，您可以决定根据市场来确定出价价格，还是希望设置固定价格。 出价的交易限额 – 这个范围是指您希望交易的金额。

– 这个范围是指您希望交易的金额。 出价差额 – 这个百分比是指您在交易中赚取多少。

– 这个百分比是指您在交易中赚取多少。 出价的时间限制 – 此时限是指交易伙伴需要在交易到期前完成支付的时间。

– 此时限是指交易伙伴需要在交易到期前完成支付的时间。 出价描述 – 最多选择三个，快速描述您的出价。 您可以点击 查看所有可用描述 ，从列表中进行选择，或在相应区域输入。

– 最多选择三个，快速描述您的出价。 您可以点击 ，从列表中进行选择，或在相应区域输入。 出价标签 – 25 个字符，表示出价的卖点，在 25 个字符以内，说什么可以吸引交易者选择您的出价？

– 25 个字符，表示出价的卖点，在 25 个字符以内，说什么可以吸引交易者选择您的出价？ 出价条款 – 这是交易者在每个出价页面上看到的简短描述，包括如何付款以及您出价的优势所在。 请尽量保持清晰简洁。

– 这是交易者在每个出价页面上看到的简短描述，包括如何付款以及您出价的优势所在。 请尽量保持清晰简洁。 交易指示 – 这是更详细的出价条款版本。 在这些指示中，请务必详细列出交易对象在付款时所需的一切操作。

– 这是更详细的出价条款版本。 在这些指示中，请务必详细列出交易对象在付款时所需的一切操作。 交易限制 – 验证情况、目标国家、可见性、最低交易次数要求、新用户的限制、国家/地区限制、代理/VPN 用户和活跃时间，这些都是您对出价可见性和可访问性的限制方式。 您可以根据自己的需要来自定义这些设置，选择和哪些用户进行交易。

完成所有设置后，您可以点击创建出价，您的出价将在平台上发布，接下来就是等候别人挑选您的出价。 你也可以拥有多个活跃出价，同时买卖比特币。

购买比特币时保持安全

您可能会想：Paxful 安全吗？ 答案是肯定的，在 Paxful 上买卖比特币是非常安全的。 我们竭尽全力，为您打造安全的交易环境，平台配备托管服务、最先进的区块链分析工具等安全功能。 但是，您也要尽自己的一份力量，确保在 Paxful 上保持资金安全。 几个常用的建议如下：

永远不要进行托管外交易

进行托管外交易违反 Paxful 的服务条款，Paxful 调解人无法向您提供保护。 如果您遇到有人试图与您进行托管外交易，请立即报告。



进行托管外交易违反 Paxful 的服务条款，Paxful 调解人无法向您提供保护。 如果您遇到有人试图与您进行托管外交易，请立即报告。 绝不分享任何个人信息

泄露您的联系方式或个人信息可能会导致不法分子在 Paxful 网站之外对您行骗，或冒充您访问账号。



泄露您的联系方式或个人信息可能会导致不法分子在 Paxful 网站之外对您行骗，或冒充您访问账号。 了解如何识别 Paxful 官方调解人

Paxful 调解人配有特殊的对话泡泡和签名，让您知道我们随时为您提供帮助。 如果您想知道自己是否正在与 Paxful 调解人对话，请查看对话泡泡是否为紫色，且左下方是否带有 Paxful 调解人勋章。

启用双因素验证 (2FA)

为您账号上的所有功能启用双因素验证会增加额外的安全保护。 这意味着对于所有交易，您均需进行验证批准。 请尽快开启此功能。



为您账号上的所有功能启用双因素验证会增加额外的安全保护。 这意味着对于所有交易，您均需进行验证批准。 请尽快开启此功能。 设置安全问题

在创建账号后，您应该立即设置安全问题。 如果还没有设置，您可以随时返回账号设置完成操作。 请选择只有您知道的问题和答案，并确保自己可以轻松记住！



在创建账号后，您应该立即设置安全问题。 如果还没有设置，您可以随时返回账号设置完成操作。 请选择只有您知道的问题和答案，并确保自己可以轻松记住！ 寻找值得信赖的交易者

如果您刚刚入门，最好的方法是专门在平台上寻找值得信赖的交易者。 如前所述，您可以在寻找出价时开启 “仅显示 Paxful 验证出价” 按钮。



如果您刚刚入门，最好的方法是专门在平台上寻找值得信赖的交易者。 如前所述，您可以在寻找出价时开启 按钮。 保留清晰的收据

尽管在 Paxful 上买卖比特币没有纸质收据，但请对您的交易进行清晰的截图，作为购买的证明。 在发生争议的情况下，这些证据将对您产生巨大帮助。



尽管在 Paxful 上买卖比特币没有纸质收据，但请对您的交易进行清晰的截图，作为购买的证明。 在发生争议的情况下，这些证据将对您产生巨大帮助。 请与交易伙伴礼貌交易

在您开始交易、在线聊天窗口弹出后，请确保与交易伙伴礼貌沟通——尊重、专业、直接明了， 以确保交易顺利、有效地进行。

准备好开始了吗？

现在，您已经浏览 Paxful 交易的终极新手指南，我们相信您已经准备好开始了！ 请前往页面，寻找您喜欢的出价，立即购买比特币吧！