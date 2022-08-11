无论登录账号或是释放比特币，如果您在使用 Paxful 时遇到问题，您会怎么做？ 有几种方法可以向我们的客户支持团队提交工单。

通过 Paxbot

PaxBot 是我们的自动助手，您可以在我们网站屏幕的右下方找到（紫色圆圈中带有白色对话框）。

对于大多数用户来说，这是最方便的选择，非常容易访问。 要通过 PaxBot 提交工单，只需在登录的状态下输入问题即可。 请记住，发送给 PaxBot 的消息必须是英文的。

使用 PaxBot 创建客户支持工单后，您将收到一封来自 [email protected] 的邮件。 请别忘记查看您收到的客户支持邮件。 发送方的邮箱仅可能是 [email protected]。

请注意，任何发送至 [email protected] 的问题我们都会收到，但此邮箱不会用来回复用户。 使用 PaxBot 接收即时更新。

通过我们的官方社交媒体账号

Paxful 社区随时乐意提供帮助。 如有问题，您可以发送至我们的官方社交媒体帐户询问。 尽管如此，通过 PaxBot 提交客服工单仍然是最佳选择，尤其是对于紧急问题。

您还可以通过官方社交媒体渠道接收我们的最新消息。

我们如何为您提供帮助

请记得，Paxful 客户支持团队随时乐意为您效劳。 平台用户的体验是我们工作的重中之重，如果您有以下问题或疑虑，请联系并告知我们：

市场

我们的产品（Paxful 收益、Paxful 钱包、App 等）

争议

您的 Paxful 账号

识别虚假的 Paxful 客服支持账号

很遗憾，不少人（或团体）一直试图通过虚假的社交媒体帐户和客户支持邮件联系我们的用户。 让我们来看一些示例，识别其中的危险信号，以便您全面了解。

*请注意，您将在此处看到的所有恶意帐户都不再活跃，已经得到处理。

虚假的 Instagram 账号

Instagram 是比特币爱好者的热门平台，但这也意味着心怀不轨的人潜伏在这里，试图通过网络钓鱼窃取用户账号。 例如，这个账号就曾尝试复制我们的最新发帖，冒充我们的官方账号。



我们说过，只要仔细检查一下，就可以将它们区分开来。 账号名称的语法有误，我们的团队在确认账号之前会检查这一点——这是危险信号 #1。

在这张后续图片中，我们可以看到该账号如何与潜在客户聊天，告诉他们赢得了赠品。

首先，第一条信息很不正式，这是一个很大的危险信号。 其次，Paxful 管理的任何赠品都应该通过我们的电子邮件、我们的社交媒体账号或 Paxful 大学公布。 最后，这则信息写得很草率（Paxful 甚至没有大写）。 如果您收到自称是 Paxful 的 Instagram 账号发来的消息，请考虑这些因素。

虚假的 Facebook 账号

Facebook 是另一个不法分子潜伏的社交媒体平台。 这个自称为 Paxful App 的账号刚刚宣布，一位用户赢得了 0.25 BTC 的奖金，用只需点击短链接即可领奖。



在这个案例中，我们可以看到信息的编写很差。 格式全部混乱了，可能这个账号的用户从其他应用程序中复制了文本。 另一个危险信号是消息的措辞——句法和语法与我们社交媒体的其他内容不一致。 另外，请记住，我们绝不会催促用户点击可疑链接，因此请千万不要进行这样的操作。

在类似的案例中，这个自称为 Paxful 的账号（注意字母“u”上的重音符号）呼吁大家捐款。 首先，捐款号召是通过 Facebook 上的评论发出的。 另外，Paxful 只会鼓励捐款，从不要求捐款，而且我们也不会在 Facebook 评论中宣布消息。 与前面提到的危险信号类似，这条评论内容的措辞也非常粗略。 专有名词没有大写，格式混乱，过度使用表情符号和空格，导致整条信息非常不正式。

虚假的 Twitter 账号

Twitter 是另一个欺诈账号可能潜伏的平台。 在这个案例中，名为 @Paxfuly 的账号（注意那个额外的“y”）给用户提供了一个联络的电子邮箱。 查阅我们之前提供的官方电子邮件地址列表，您会注意到此推文中的电子邮件地址不在其中。

这是网络钓鱼诈骗常用的伎俩，不仅仅针对 Paxful 用户。 因此我们一定要知道哪些电子邮件是官方的，这样就可以避免账号详细信息被盗的陷阱。

虚假的 Paxful 客户支持邮件

说到电子邮件，即使是直接发送到您收件箱的电子邮件也有可能是欺诈性邮件，让您受骗。 以上面的照片为例，在这个案例中，一位真正提交了客服工单的用户收到了这封邮件，这是一种精心设计的网络钓鱼伎俩。

不过，只要我们记下 Paxful 的官方电子邮件地址，就可以轻松识别骗局了。 此电子邮件是由 [email protected] 发送的，不在我们的官方列表中。 另一个危险信号是，他们每次提到公司名称时都使用了我们徽标的复制照片。 同样，邮件中的语法和句法也存在问题，因此请确保认真阅读邮件内容，至少要亲自判断邮件的可信度。

同样，上方照片中也是类似的骗局。 在这里，诈骗方试图用 20,000 美元奖励的承诺来诱骗用户，只要用户首先存入 600 美元即可。 这是互联网早期使用的一种老伎俩，现在用到比特币行业了。 同样，发送此信息的邮箱地址不在我们的官方列表中。

我们乐意提供帮助

在 Paxful 上进行交易非常简单，让您轻松、快速地与全球任何人进行交易。 然而，即使有诸多益处，用户也可能在某些情况下面临困惑。

在 Paxful，我们的客户支持团队随时乐意为您提供帮助。 如上所述，无论简单询问或是紧急问题，Paxful 都愿意通过我们的任何官方渠道听取用户的意见。