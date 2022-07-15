在 Paxful，我们相信比特币的价值远不止其价格那么简单，但我们了解，全球数百万人已经找到通过加密货币赚取额外收入的方法。

对于普通人来说，用加密货币赚钱可能是一个令人生畏的想法，但我们在此告诉您，其实您无需大额启动资金。 事实上，少量投入即可轻松入手。

让我们来看看大家赚取额外收入的一些方式。

1. 购买并持有

长期持有（Hodl），即为美好的生活持有下去，已经成为社区和许多加密货币爱好者的口头禅之一，意思是持续持有自己的加密货币，即使是在 熊市期间 。

持有是一种方便但风险相对较低的策略，可能会产生高回报。 这种策略的挑战之处在于与恐慌心理作斗争。

您所要做的就是选择购买一种加密货币（最好在价值下跌的时候）、< strong>持有 strong>，等币值达到理想值时出售。 在像 Paxful 这样的平台上，您最低只需 10 美元即可入手，当然，如果您投入更多资金并在合适的时间点出售，将会赚取更多收益——但这绝非易事。 请记住，您投入的资金越多，您面临的风险就越大。

这种策略类似于传统投资，是一种通过加密货币赚钱的长期方法。

难易程度：简单

速度：慢

2. 加密货币借贷

您还可以通过借贷的方式，用您的加密货币赚钱，这种方法类似于以一定的利率借贷（或借出）资金。 您选择的平台决定了可以借贷或用作抵押的加密货币。

用户可以选择中心化或去中心化金融加密货币借贷平台。 中心化平台将有中央权威来管理和监督操作并验证用户的身份。

而去中心化平台则由计算机处理，允许用户半自主运行。 由于这些平台在区块链上运行，因此交易的验证就由社区完成了，因为平台上的所有交易都很方便查看。

至于利率，可能采取固定利率或浮动利率。 固定利率是针对贷款金额收取的稳定利率，而浮动利率则根据市场走势而变化。

难易程度：简单

速度：快

3. 玩游戏赚钱

如果您听说过NFT（非同质化代币），那么可能也听说过 Axie Infinity 和 Decentraland 这样的游戏。 这些游戏允许用户通过玩游戏来赚钱，作为奖励，玩家可以获得在公众市场上出售的代币。

如果你愿意投入时间和精力，在玩游戏的同时赚钱，那么这种方法可能是您的最佳切入点。

难易程度：中等

速度：中等

4. 买卖

交易数字资产是大多数交易者用加密货币赚钱的方式。 这个想法很简单：以低价购买加密货币，然后在短时间内出售。

如果您尚未入手但希望尝试一下，可以在 Paxful 方便交易比特币。 在主页上，选择左侧框中的购买比特币 (BTC) 即可购买。 设置您想要花费的金额，选择您喜欢的货币，然后选择您想要的支付方式。

点击查找出价按钮查看所有卖家，然后按价格：从最低到最高排序，查看最低价格。

请留意“获得的美元”部分。 此数据表示您在该交易中获得（或损失）的金额。 较低的百分比意味着您以低于市场价格的价格购买 BTC。 较高的百分比意味着您将支付的金额比市价稍高。

完成购买后，就可以出售您刚刚获得的比特币了。 点击主菜单中的 出售 按钮，然后选择您要出售的加密货币类型。 理想情况下，您将从这笔交易中赚取一点收益，因此您需要按价格：从最高到最低对买家进行排序。

密切关注每比特币的价格——较高的百分比意味着买家愿意支付的价格高于当前市价。 您的收益取决于您希望如何获得支付。 如果您将 BTC 出售给希望使用 Paypal 或银行转帐支付的买家，那么您可以获得高达 25% 的利润。 如果您将 BTC 换成未使用的礼品卡，甚至可以赚取高达 50% 的收益。

或者，如果您无法随时随地进行买卖，也可以使用 加密货币交易机器人，进行自动交易。 机器人会持续监控市场，一旦满足设定的参数，就可以买卖加密货币。

难易程度：中等

速度：快

5. 铸造您自己的 NFT

铸造自己的 NFT，最终目标是创造独特、有吸引力、有利润的代币。 例如，数码艺术家 Beeple 创建了名为 Everdays: The First 5000 Days 的 NFT，在拍卖会上以 6200 万美元 的价格售出。

市场的价值在于，像 Built With NFT 等项目与 Satoshibles 合作，能够利用 NFT 的普及，在 Built with Bitcoin 基金的帮助下为非洲的发展中国家群体带来益处。 这也标志着加密货币市场发生的变化：过去只有以太坊区块链可以访问 NFT，而 Stacks 的问世则允许用户在区块链上使用智能合约、dApp 和 NFT。 有了 Stacks 的帮助，我们现在可以在比特币区块链上铸造自己的 NFT。

NFT 的格式没有限制，因此我们可以肯定地说，在构思时，能够限制您的只有自己的想象力。 您可以浏览 NFT 市场，对该社群进行了解，从而获得一些灵感。

首先，您需要自己的“产品”（例如，歌曲、绘画、数字艺术品，甚至实物等）和足够的加密货币来铸造。 您还需要一个加密货币钱包来存储付款。 请注意，您选择的区块链也很重要，最受欢迎的是以太坊区块链。

拥有 NFT 后，您可以在 OpenSea 上创建并激活账号（可能要花费 70-300 美元)，然后以 10-30 美元的价格将 NFT 铸造到该账号中。 然后，平台将对每笔销售收取 2.5% 的费用。 当然，还有其他市场平台可以出售 NFT，有些甚至提供免费铸币服务，将铸币成本转移给 NFT 买家。

难易程度：难

速度：快

注意事项

大多数人都会提醒您避免恐惧、不确定和怀疑（也称为 FUD），以及害怕错失的心理，即 FOMO。 这些不仅仅是加密货币社区中的流行语，大家对此的确应该认真对待。 您可以将这些视为获知信息不足的后果。 这就是为什么在社区中，经常会有人建议您进行自己的研究，无论新手还是老手。

此外也请记得，有很多在线工具可以为您提供帮助。 例如，您可以使用恐惧和贪婪指数，将它作为一种社会晴雨表，来帮助指导交易。

DeFi 是为人服务的，而不是为市场服务的

每个人都可以用加密货币赚钱。 回到去中心化金融的目标，重点是开发适合人 ，而 不是适合市场的东西。 就像比特币用户一样，重点不是赚取了多少被动收入，而是人们是否按照其用途的初衷来使用比特币。

当然，那些希望赚取额外收入的人可以从自身工资的一小部分开始，将他们赚到的钱存起来用于再投资。 您的交易和投资策略将取决于您想以多快的速度赚钱，毕竟灵活性在您手中。

关键是，用加密货币赚钱取决于您的操作水平。 无论人们的想法如何，入手加密货币投资或交易并不一定要很昂贵 ，而且入手永远不会太晚。