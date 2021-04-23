对于加密货币社区而言，过去的几个月是见证奇迹的过程。 伴随加密货币的历史价格高点及其应用的不断推广，Paxful也迎来了很多世界各地的新用户。

为确保给用户带来更多机会，我们的团队始终致力于创新和完善平台。 以下是今年一季度的部分精彩产品更新。

Paxful网站和移动App迎来以太币

现在，用户可以将BTC或USDT转换至ETH、在Paxful市场买卖ETH，并使用ETH进行内部和外部转账。

免费内部发送

从4月1日起，每个月，Paxful用户可从自己的Paxful钱包向其他Paxful钱包免费发送1000美元的等值加密货币。 达到此限额后，用户将被收取1美元等值加密货币的费用，或发送金额的1%（以二者中较高的金额为准）。

Paxful开发者门户网站

我们对开发者门户网站进行了一些精彩更新。 请点击这里查看：https://developers.paxful.com。 此项更新将让开发人员发挥创造力，在我们的API之上构建应用程序。 Paxful是唯一可以实现此操作的加密货币平台！

精选出价

在Paxful购买和出售页面，平台上可信交易者的出价将会以紫色突出显示。 您可以在这里找到有关精选出价的更多信息。

移动App的本地市场功能

用户将有机会在我们的市场上搜索和筛选出价，查看特定的出价列表，为自动交易上传礼品卡，并在移动App上查看公开个人资料。 这些功能目前正在测试中，很快即将与大家见面。 敬请关注！

Paxful用户可以从Lantern上购买比特币了

现在，Paxful用户可以通过Paxful小部件，使用我们的350多种支付方式在Lantern（中国最大的VPN）上购买比特币了。

进一步提高市场安全性

针对通过社会工程技术企图在交易聊天中盗取账号的行为，我们推出了自动回复功能。 此操作将保护我们的用户，当不法分子在交易聊天中发送钓鱼链接时避免遭受诈骗。

新的支付方式

平台持续添加新的支付选项，我们的支付方式现已接近400种。 现在，我们的用户可以使用：

Paxful属于每个人。 我们不断推出新的加密货币、更为简单的资金发送方法、更为丰富的支付方式、更多收益机会，还有诸多精彩等您发现，始终为全球各地的所有人敞开大门。

更多精彩调整与平台更新即将到来，敬请关注！