本月，Paxful 迎来了 50 亿美元的交易量。 这是一个重大的里程碑，没有用户的支持，我们无法实现这样的成绩。 我们始终聆听您的反馈，并对平台做出相应的改善，为所有人打造更加轻松便捷的交易体验。

现在，我们很高兴向您介绍以下产品更新：

🤖 隆重推出 Paxful Trade Bot 我们的 Telegram 聊天机器人 Paxful Trade Bot 将帮助您购买、出售并交易您最爱的数字货币，让您轻松无忧。 通过 Paxful Trade Bot，您可以：

搜索现有出价

当出现符合您要求的新出价时收到通知

现在，您不必再亲自筛选数千个出价，让 Paxful Trade Bot 为您效劳即可。 立即激活并开始使用吧！

💳 VISA 加密货币借记卡让您轻松刷卡

我们的 BlockCard VISA 借记卡已发放至 2,815 位活跃的美国用户。 您也想申请一张吗？ 请在这里预登记，获取您的加密货币借记卡。

通过加密借记卡，您可以将加密货币转换为美元，亦可全天候访问网银主页，管理您的资金。

💸 通过身份验证的用户获得 ETH/USDT (ERC-20) 地址

通过全新的 ERC-20 地址，您可以零费用享受来自外部钱包的 USDT 存款服务！

📖 在主钱包页面可轻松查看交易历史

现在，您在主钱包页面可查看最近10笔交易。 无需四处找寻，近期所有发出和存款信息均可以立即查看。

🎫 钱包交易分类账经过重新设计

在 Paxful 上验证身份，查看您的完整 BTC 地址！

🌑 Android 设备现在支持深色主题了

您的 Paxful 移动 App 是否默认为亮色主题？ 现在，您可以在 Android 设备的账号屏幕中启用深色主题了。

🌐 欧盟用户现在可以在出价列表中看到 SEPA

我们为所有欧盟用户添加了全新支付方式：SEPA。 现在，您无需苦苦思索选择哪种支付方式。 SEPA 已自动添加至我们丰富的支付方式列表中。

📄 使用 Paxful 支付呈现全新面貌

随着使用 Paxful 支付的商户数量日益增长，将其用来支付商品和服务费用的人数也逐渐增加！ 四月，有 2,334 位用户用其进行了 20,000 多笔交易。 如果您期待自己的业务进入新的高度，请立即查看使用 Paxful 支付！

就到这里了！ 敬请期待更多精彩的产品更新。