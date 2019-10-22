我们怀着激动的心情向大家宣布——全新的Paxful 2.0已经正式上线啦！

首先，我们要衷心感谢一直以来支持我们的所有用户，也想向刚开始使用Paxful的新用户们表达最热烈的欢迎。自Paxful成立以来，我们的团队每天都在尽最大努力，提高信息传达的效率，让所有用户及时了解最新信息。希望我们的平台能让所有人安心、放心，同时也对交易充满信心。因此，要感谢各位的真诚反馈，如果没有您的意见和建议，平台很难与各位一同向前走。

随着全球各地用户数量的不断增加，我们早些时候发现，需要对网页的设计进行一些更新，也需要确立我们团队对未来的计划，展现Paxful中所蕴含的惊人潜力。经过几过月的努力，我们自豪地向大家宣布Paxful 2.0的诞生。对于这个新的版本，我们的设计初衷是为您的比特币提供一个可以“安家”的空间，新版网站的外观和想要传达的理念，都是希望平台比特币交易服务的简单、易懂。除了新的外观外，新版本对交易新手们也更加友好，为世界各地的人们提供了更多参与其中的机会，也让我们平台能够在全球更多角落生根发芽。

根据部分非洲用户的反馈和建议，我们在新版网页的设计中将收到的意见与采用的新技术相结合，主要功能包括：

发布了Paxful App，优化移动设备用户体验。由于Paxful非洲用户中使用移动设备访问网站的比例超过了70%，因此我们根据反馈，优化了跨设备用户的服务体验。

提供更加个性化的用户体验。您可以自主设置登录页面，轻松查找评分最高的卖家、最优折扣的折扣及优先付款方式。

增加更多语种，方便全世界更多用户使用。

优化了客户支持系统。更强大的客户支持团队，更全面的使用指南。

使用最新安保技术，保障用户交易安全。

以上改进都是基于诸多用户的宝贵意见！希望您能享受探索和了解新版网页的过程！

如有任何疑问，请随时发送邮件至[email protected]或通过即时聊天功能与我们联系。记得在社交媒体上关注我们，获取有关Paxful的最新动态、技巧指南和信息公告。