隆重推出全新Paxful奖励计划！ 解锁全新平台权益，通过为平台邀请新用户赚取更多比特币，当您加入交易者和伙伴计划时，畅享丰厚奖励。

Paxful奖励计划 伙伴 交易精英 大使 交易专家 合作人

💪 升级您的加密货币交易之旅

通过加入交易者计划，您可以在升级的同时享受精彩的平台权益。

交易精英 交易专家 获得新勋章，让其他交易者知道您是可信用户 ⭐ ⭐️ 优先享受客户支持 ⭐️ ⭐️ 率先使用新功能 ⭐️ ⭐️ 能够立即发起争议 ⭐️ ⭐️ 您的出价有资格成为市场上的精选出价 ⭐️ 出售出价推广 ⭐️ ⭐️ 礼品卡出价无需保证金 ⭐️ ⭐️ 较高的差额限额 ⭐️ ⭐️ 拥有专属客户经理 ⭐️ 定制化费用 ⭐️

成为交易者计划的成员，您将可以享受精彩权益，并进一步提升您的交易体验。 最精彩的部分是？ 您只需进行交易即可。

🤝 成为伙伴，做得更多，赚得更多

伙伴计划让您扩大自己的加密货币网络，在为Paxful招纳用户的同时收益升级。 它包括三个级别：伙伴、大使和合作人。

伙伴 大使 合作人 获得新勋章，让其他交易者知道您是可信用户 ⭐ ⭐ ⭐️ 针对每位推荐人赚取5美元等值比特币 ⭐ ⭐ ⭐ 提升自己的联盟收入 ⭐ ⭐ ⭐ 优先享受客户支持 ⭐ ⭐ ⭐ 参加专属赠礼活动 ⭐ ⭐ ⭐ 您的出价有资格成为市场上的精选出价 ⭐ ⭐ ⭐ 获得Paxful品牌商品 ⭐ ⭐ ⭐ 率先使用新功能 ⭐ ⭐ 拥有专属客户经理 ⭐ ⭐ 每月赚取150美元等值比特币 ⭐

接受挑战

您是否已做好准备，迈向您交易生涯的新高度？ 申请成为伙伴，引领您自己的加密货币社群，释放内心的创业精神，同时增加更多现金收入。

想要在交易的同时解锁更多精彩奖励？ 请查看以下要求，立即加入Paxful交易者计划吧。

达到以下要求，即可获得交易精英勋章：

Paxful账号通过身份和地址验证

最近90天内至少完成250笔成功交易

良好的行为分数*

账号不可处于被限制、冻结或封禁状态

达到以下要求，即可获得交易专家勋章：

Paxful账号通过身份和地址验证

最近90天内至少完成1,000笔成功交易

良好的行为分数*

账号不可处于被限制、冻结或封禁状态

同时，我们也会自动招募信誉良好且符合所有要求的交易者。 请注意，要符合Paxful奖励计划的资格，请务必遵守Paxful的服务条款。

两个计划都想参加？ 快来探索Paxful奖励计划，立即启动并发展您的加密货币交易旅程吧。 祝您好运！

*Paxful的良好行为包括诚信交易、立即释放加密货币的次数、保持在Paxful上交易等等。 您可以参考我们的服务条款，了解Paxful市场接受哪些行为。