简单来说，量化宽松（QE）就是增加货币供应以刺激经济。 国家的中央银行首先从公开市场购买长期证券（例如抵押贷款支持证券或 MBS）。 这就增加了经济中的货币供应，降低了利率，扩大了银行的资产负债表，同时促进了贷款和投资。

试着把市场想象成一个浴缸，中央银行是水龙头，银行系统是排水管。 理想情况下，双方应该平衡运行，保持浴缸的水位恒定。

问题是当银行系统排水太快时，可用的总供应量就会减少。 在这种情况下，量化宽松政策可以起到帮助作用，防止浴缸完全排空（大萧条时期即使如此）。

那么，量化宽松究竟是如何运作的？

一旦量化宽松政策启动，随着货币供应量的增长，全国各地的银行可以以更实惠的利率提供贷款。 这让人们借钱更加容易——这些钱最终会被花费使用、再次流通，从而振兴经济。

这其中产生的另一个影响是，投资者的固定收益资产将面临较低的回报。 这将带来一种变化，投资者会将注意力转移到当前经济下更加有利可图的投资上，比如股票。

量化宽松的潜在问题

有时，量化宽松的益处并没有得到应有的普及，也就是说，经济中的某些参与者可能会因此受到影响。 当中央银行启动量化宽松政策时，其目标受益者是股市。

这就引发了关于量化宽松是否行之有效的争论。 原因是，即使市场活动重新激活，那些需要经济援助的人也不太可能参与进来。 与此同时，股票持有者通常财务状况良好。

量化宽松也可能加剧通货膨胀。 印更多的钱将导致企业对相同的产品收取更高的费用，因为货币的购买力已经下降。 如果不加以控制，这可能会导致经济不稳定，甚至滞胀。

量化宽松的案例

现在，我们对量化宽松的用途和运作有了更好的了解，让我们看几个具体的例子来帮助理解。

第一轮量化宽松政策（QE1）是 2008 年美国推出的一项计划，一直持续到 2010 年，当时美联储购买了价值 6000 亿美元的抵押贷款支持债券和 1000 亿美元的其他形式的债务。 当时，房地产危机对经济产生重创，此政策让国内市场得以复苏。 《大空头》这部电影就准确描述了房地产市场的崩溃，以及量化宽松政策如何用来救助银行和其他“大到不能倒”的机构。

近期的一个案例，是 美联储在此次全球疫情早期推出的量化宽松举措。 由于在封锁期间经济受到打击，美联储决定执行量化宽松政策，购买 7000 亿债券， 作为预防措施，对扛新冠疫情将会带来的低谷。

对股市有什么影响？

我们之前提到，量化宽松的主要目标之一就是影响投资者，选择长期且具有高回报的投资选项。 这有助于稳定经济，而且由于银行贷款利率较低，个人（也称为散户投资者）能够更自由地参与市场。

随着股市的增长，国外投资者会看到经济增长和投资者信心增强的迹象。 这可以鼓励对内投资，推动国内市场蓬勃发展。 这是因为量化宽松就像政府向投资者发出信息，表示他们想要刺激经济增长。

但是当量化宽松停止时会发生什么？ 在美国，当美联储在 2022 年初发出结束印钞的信号后，股市就感受到了动荡。在量化宽松结束和通胀加剧的情况下，美股在数周的跌势中恢复艰难。

量化宽松如何影响比特币？

所有这一切都让我们想到一个问题，“量化宽松如何影响比特币？” 这是合理的，因为比特币是去中心化的，对吗？ 大多数人没有考虑到，量化宽松在过去已经对比特币起到过帮助作用。 随着市场增长和股票在量化宽松政策中创下历史新高，比特币作为替代性投资资产之一从中获益，其价格也升至历史新高。

这是因为，量化宽松在理论上会促使投资者选择有利可图的资产，而比特币就是其中之一（尽管具有波动性）。 这为投资者提供了更多投资比特币的理由，也为市场上的很多人提供了一种应急的保险选项。

从中心化金融中吸取教训

虽然比特币不受任何产生现金流的机制的支持，但机构投资者将其视为一种交易资产类别。 量化宽松创造的大量资金往往会将股票和比特币等投机性资产的价格推至难以置信的高位。

但重点是，即使比特币是一种去中心化的货币，我们也可以从中心化金融机构中借鉴经验和工具， 一定会有一种工具或策略可供比特币用户使用。

但需要注意的是，我们不应该仅仅依赖这些工具或策略。 大多数事情都有利有弊，包括量化宽松。 我们能实践的最佳操作就是随时了解中心化和去中心化市场的最新情况。 有了更多信息，您将会更加自信地做出投资决策。