前面第一章中，我们讲述了钱包的基本知识，比特币充值以及交易管理。

完成账户充值后，进入“售卖比特币”页面，您可以选择符合您个人要求的币种和支付方式。在例如亚马逊礼品卡的例子中，您可能注意到比特币报价可达到比特币当前市场价的2倍。接下来，我们会谈到如何保证您在此过程中的安全交易。有些报价看起来太诱人，反而失去了真实性，如果是这样的话，请务必花时间了解其中风险。

熟悉搜索栏：

搜索栏可供选择：

您想要售卖的比特币数量

偏爱的币种

偏爱的支付方式

最优选择 （基于买家上次在线时间和在线频次，系统会给您筛选出最佳报价）

举个例子，假如我们选择美元和亚马逊礼品卡来收款，如果卖出20美元的等价比特币，就会有超300种售卖方案。每一种方案都有其利益和风险存在，这就取决于您个人选择了。

选择报价：

这是整个流程中最重要的一部分。重点内容如下：

上次在线时间 ：这能说明这个人是否在线，您是否可以与他交易。您可以跟他发起聊天来完成交易。

好评 即这个人获得的正面评价数量。你可以借此评估此次交易中的风险。注意：好评多并不完全意味着这个人可被信任。有些人可以通过个人不同账号之间交易来刷好评数。请检查他们的个人资料，交易额以及其它认证方式。

最低 – 最高价 ：借此您可以看到一个人愿意花费的买价范围，这个人的金额区间可能低于你的预期值。当然，如果您信任这个人，您可以给他最低卖价。

比特币卖价：这个价格因人而异。如果价格太美好，您就得小心可能有虚假嫌疑，不过通常情况下都是真实的。

报价案例一：

根据以上教程内容，下面来看一下具体如何进行一笔交易：

在上述案例中，我们选中的买家，愿意用亚马逊礼品卡支付1.9美元向我们购买1美元等价的比特币，这个方案听似乎还不错。

注意：在这种情况下，我们强烈建议您向买家要收据，以此作为买家用礼品卡付款的证据，当然礼品卡最好是现金购买的。

安全警告：

聊天对话（不安全）：

面对没有小面额礼品卡的买家，我们又不能接受他100美元面额的情况，如何进行自我保护的聊天对话。

很抱歉，我只有100美元面额和更大面额的礼品卡

您之前没说过金额限制呢

我知道，但是之前我有小面额的卡

那您能提供100美元购买礼品卡的收据给我吗？

当然，我都会提供收据的

是现金购买还是信用卡购买的呢？

现金

这有什么问题吗？

没有，只是我之前遇到一位买家也是礼品卡付款的，购买成功后，亚马逊告诉我礼品卡不能用，因为这个礼品卡是偷来的信用卡购买的。

哦哦，您放心，我不骗人的

好的，多谢了。我会试一下小面额的，如果还是大面额的话，我会找您的

用户资料（不安全）

认证： 即此用户是否完成了网站要求的所有认证，最好是邮箱和电话都有认证。

即此用户是否完成了网站要求的所有认证，最好是邮箱和电话都有认证。 交易量： 此数据表明此用户在本网站的交易次数，最好选择有超20笔交易量，交易对象至少10位的用户。这说明此用户经验丰富，与您合作也会比较顺利。

此数据表明此用户在本网站的交易次数，最好选择有超20笔交易量，交易对象至少10位的用户。这说明此用户经验丰富，与您合作也会比较顺利。 比特币数量： 此数据可帮助您判断此用户在交易中的诚信度。在上述图片案例中，当时10个比特币价值10,000美元，当时的数据还是不错。虽然现在看来数据并不怎么样，仅仅相当于目前50美元的交易额而已。

此数据可帮助您判断此用户在交易中的诚信度。在上述图片案例中，当时10个比特币价值10,000美元，当时的数据还是不错。虽然现在看来数据并不怎么样，仅仅相当于目前50美元的交易额而已。 信任度： 即表明有多少人信任此用户，不过要注意即时两人没有过交易，也可以信任对方。

即表明有多少人信任此用户，不过要注意即时两人没有过交易，也可以信任对方。 屏蔽量 ：这表明有多少人屏蔽过此用户，即不愿和此用户进行交易，不过也有可能是卖家和其他人恶意屏蔽。总之，交易之前，核实下用户资料和评价总是好事。不过要明白，没有过交易的人也可以屏蔽其他人。

：这表明有多少人屏蔽过此用户，即不愿和此用户进行交易，不过也有可能是卖家和其他人恶意屏蔽。总之，交易之前，核实下用户资料和评价总是好事。不过要明白，没有过交易的人也可以屏蔽其他人。 用户时长：即此人注册此网站用户多长时间。您最好选择时长超最少1个月的用户。新用户并不代表一定不好，但是如果您要进行大额交易，为了安全起见，我们建议您选择时长更久的用户。用户在网时间越长，并不代表信任度就更高，但是至少可以了解到这个人在此期间没有任何欺骗行为。对于他们来说，毁掉长时间建立起来的好的用户资料也是浪费时间。

在交易中，我们建议您核实下买家的用户资料，比如以下重点内容：

总结——大额交易中，不安全用户判定理由如下：

用户为4天前注册的新用户。2周后，比如礼品卡支付的交易偶尔会出现问题，PayPal支付的交易出现问题的时间会更长。因此，这种情况下，您就会更愿意选择用户时长更久的用户，这样此用户就有足够时间来应对这个问题。

限制只能进行3笔小额交易。

电话号码未经认证。虽然为了消除卖家疑虑，用户最好完成所有资料认证来成为一个合法诚实的比特币买家，但如果电话号码未经认证，并不代表用户就不可信。注意，交易过程中，您会看到买家电话的运营商，如果买家用的是VoIP的电话，比如谷歌的号码，那么您就得注意其中可能有更高风险了。

用户信誉值（不安全）：

在选择您的可靠买家时，了解其用户信誉是非常重要的。如果正确选择一位持续在线的已注册用户，那么可以保证您的交易不会出现任何问题。

下面案例中，此用户注册在网时长4天，且有5单交易都为信誉好评。但最好是选择注册时长更久，交易量更多的用户。

用户资料（好/安全）：

在前面的例子中，我们展示了可能不安全的用户资料。接下来我们看看安全用户的好资料包括哪些内容：

认证: 在此图片案例中，我们可以看到此用户的两种联系方式都进行了认证，这是个好起点。

交易量: 前面提到最好选择有超20笔交易的用户，在此案例中，完成了超240笔交易，如此看来还不错。

比特币数量: 接下来看看交易额，此用户不仅完成了10个比特币交易额，还远超于这个数量，总价值超过了10,000美元，这点也很好。

信任度: 即表明有多少人信任此用户，在此案例中，24这个数据还不错，不过还是要注意即时两人没有过交易，也可以信任对方。

用户时长: 这一点非常重要。用户很久以前就完成了注册的话，这可以极大程度程度上消减我们的担忧。因为如果此用户在那段时间又任何欺骗行为的话，他早就被禁止和报道出来了。在做决定前，我们还可以看看此用户以前的评价和信誉值。

总结- 这个用户资料可以判定为安全可靠，愿意购买的买家，理由如下：

完成了超20笔交易

用户注册市场超3个月

电话号码和邮箱都完成了认证

用户评论非常全面，而不是简短几个字

用户信誉值（安全）：

在选择您的可靠买家时，了解其用户信誉是非常重要的。如果正确选择一位持续在线的已注册用户，那么可以保证您的交易不会出现任何问题。

下面案例中，此用户注册在网时长超7个月，且完成了242单交易，信誉评价良好.。除了一个差评。3个中评以外，剩下215单皆为好评，因此我们可以与之进行交易。

聊天对话（中等）：

在此单交易中，根据此买家之前的交易和上述其它因素，我们的买家被评定为安全用户。一旦发起交易，如果买家进行了手机认证，您可以看到他手机的详细信息，包括手机供应商，网络是否正常，或者是不是VOIP或谷歌电话的运营商。

图片显示该买家的定位在美国，但是细看发现手机归属地是中国。

上述图片显示电子优惠券仅适用于德国的亚马逊网站，结合前面手机的定位的地址，我们略有担心，所以有必要和这位买家聊聊。

上述聊天内容中我们提出了担忧的问题，而买家没有一共礼品卡的收据，这表明本次交易可能不安全，并且该买家取消了本次交易。

时间限制：

买家完成交易的时间会因人而异，当然，您最好找一个能立即完成交易的买家，这样您就不用等他们慢慢沟通来完成交易了。

亚马逊礼品卡：

买家向您提供礼品卡的方式很多，有些人可能直接输入密码购买，有些人可能让你代他们购买，密码会自动发送到一张实体卡，可能是电子密码或亚马逊币。这些方式都存在各自风险和优势。比如，某用户希望我们代替购买，如果买家愿意，您也可以，同时还能由有折扣的话，这倒是个好主意。

安全提示：

礼品卡

利润最高，且卖家有自己独特的方式将礼品卡兑换成比特币。

索要收据，确保礼品卡是由现金购买的。

谨防坏人，若有嫌疑人要求将您的用户名和交易账号写在收据上面，让买家重拍照片。

谨慎接受电子密码或由信用卡或借记卡买来的礼品卡，因为信用卡或借记卡购买的礼品卡有可能被拒绝付款。

现金存款：

风险最低，利润最低，但是相比礼品卡。可购买的数量更多。

确保买家是以您的名义存款的（已将现金存到您的账户），并索要收据。

网上钱包：

首先确保买家的账户与钱包完进行了绑定认证（例如：已绑定PayPal账户）

向买家索要ID账号。确保账号及网上钱包账户与买家全名相符合。

风险最高，因为买家只要不离开电脑，可轻易撤回付款，且获得比特币。

每笔付款需要绑定信用卡或借记卡，这样才不会被轻易撤回。如果确保买家是从PayPal账户中付款而不是从信用卡或借记卡中，PayPal支付风险会更低。

其它预防措施：要求买家写上购买比特币的交易账号，数量以及支付方式。这样如果付款被拒绝，您可以以此作为证据。

借记卡/信用卡

风险和网上钱包差不多。防止拒绝付款的方法与网上钱包相同，不同的是，借记卡/信用卡的名字必须与ID账号的名字相同。

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