对许多人来说，加密货币的价格无关紧要，因为它的成功并非取决于价值，而是取决于它对全球人民生活的影响。 然而，对于交易者来说，加密货币可能会被看成一项很好的投资。 而诀窍就是在身边充满不确定性时，知道要作何选择。 无论价格是上涨还是下跌，加密货币的波动性都让新手难以做出明智的决定。

好在现在有一些工具可以帮助您做出决定，其中之一就是加密货币恐惧和贪婪指数。

加密货币恐惧和贪婪指数的基本信息

加密货币恐惧和贪婪指数是反映人们当前对加密货币市场情绪的量表。 资产价值的高点和低点可以被描述为市场恐惧或贪婪增加的影响。 贪婪的增加将意味着需求提高，进而会提高比特币的价格。 或者，恐惧的增加会表现为需求和价值的下降，这可能是购买比特币的最佳时机。

来源：https://alternative.me/

加密货币恐惧和贪婪指数读起来非常简单。 如果指数达到 80 或更高（极端贪婪），则意味着人们对加密货币的态度是积极的，市场上存在大量贪婪性购买，这是出售的最佳时机。 如果数字下降，接近于零，则代表恐惧增加。 在极度恐惧时期，市场出现低需求和低价位，许多人认为这是购买 BTC 的理想时机。

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计算指数的公式是什么呢？

计算加密货币恐惧和贪婪指数涉及到调查、社交媒体内容和趋势等因素，最终得出市场的温度指数。 每个因素都配有相应的权重，以便准确描述当前现状。

让我们来看看这些因素：

波动性 (25%)

波动性衡量加密货币随时间的价格变化，取 30 天和 90 天的平均值。 这些平均值用于让用户详细了解市场当前的波动性，以及与平均值相关的最大回撤和行为。 波动性的增加与加密货币市场的恐惧增加有关。

市场容量 (25%)

同样，这个因素也使用 30 天和 90 天的平均值来衡量市场的动能。 在这里，市场动能与市场成交量结合在一起，来描述当时市场的看涨或贪婪程度。 这个值的增加代表看涨市场波动性的增加。

社交媒体 (15%)

这个部分主要利用 Twitter 帖子以及 Reddit 等论坛网站数据的支持，衡量关于比特币和其他加密货币的帖子和主题标签的数量。 帖子的参与度也被考虑在内，因为这表明社区消化和传播这些信息的速度有多“快”。 发帖和参与度提升代表市场贪婪的增加。

调研 (15%)

每周调研会帮助分析师观察和了解市场。 这种方式将交易者的第一手经验与其洞察力相结合，让分析师准确了解社区如何看待市场。 当然，随着更多受访者参与调查，准确性会得到提高。

优势指数 (10%)

加密货币的优势指数（我们以比特币为例），是通过与其他代币相比的市值来衡量的。 在这里，我们必须考虑到比特币在社区中被视为一项安全投资。

这一部分的分析具有两面性。比特币优势指数的提升可能代表市场恐慌，因为以其他代币流通的资金越来越少。 或者，优势指数的下降可能表明市场的贪婪性，因为人们愿意在其他代币中承担更多风险。

趋势 (10%)

当然，趋势也在指数中发挥作用。 谷歌趋势 (Google Trends) 是一个很好的工具，它显示了比特币或其他加密货币的相关查询搜索量。 这里需要明确一些，将您的搜索词细化为“比特币价格上涨”、“以太币价格预测”等查询。 您可以根据相应搜索词的增加来判断加密货币的恐惧和贪婪情绪。

加密货币行业中极端恐惧和贪婪的案例

我们已经分解了指数的组成部分，接下来让我们来看一些真实案例，了解极端恐惧或贪婪指数在市场中的实际表现。 在以下几个案例中，我们看到随着导致恐惧或贪婪激​​增的事件， BTC 的价值发生了剧烈变化。

极端恐惧

2019 年 8 月 22 日 – 5/100

比特币价格：$10,127.53 美元

在此期间的比特币平均价格：$10,000 美元

在几个月的稳步升值后，由于美国对中国商品征收 10% 的关税引起贸易担忧，BTC 价格突破 $12,000 美元大关，但这种情况并未持续太久，BTC 价值随后很快暴跌。

2020 年 3 月 28 日 – 8/100

比特币价格：$6,208.81 美元

3 月 10 日到 4 月 17 日指数范围 – 9-16/100

在此期间的比特币平均价格：$6,000-$7,000 美元

2020 年的全球疫情对 BTC 的价值产生了巨大影响。 当时 BTC 跌破$4,000 美元，在短短两天内贬值一半。 随后的油价暴跌吓退了许多投资者，做出降低风险的决策，使情况进一步恶化。

2021 年 6 月 22 日 – 10/100

BTC 价格：$31,655.20 美元

5 月 22日 – 7 月 18 日的指数范围：10-19/100

在 5 月 12 日开始的大规模崩盘之后，中国政府决定禁止比特币——采矿、持有和交易都成为非法行为。 这引起了 BTC 国际市场的恐慌，投资者出售手头资产，导致 BTC 价值从 4 月 14 日 $63,569.81 美元的历史高点暴跌至 7 月 21 日的 $29,789.94 美元

埃隆马斯克还宣布特斯拉不再接受比特币，转变了最初对比特币的支持态度。 这让形式进一步复杂化，从而降低了 BTC 的价值。

2022 年 1 月 8 日 – 10/100

BTC 价格：$41,534.35 美元

去年 12 月 7 日，比特币价格从 $50,792.04 美元崩盘，今年年初，由于对“加密货币寒冬”的恐惧，BTC 出现短暂下跌。 这种担忧促使许多投资者撤出风险较高的投资以保持稳定。 接下来在 1 月 23 日，价格跌至 $35,071.80 美元。

极端贪婪

2019 年 7 月 9 日 – 84/100

BTC 价格：$12,304.35 美元

此时，比特币越来越受欢迎，应用率越来越高，在几个月内价格多次突破历史新高，达到 2017 年以来的历史新高。 这种极端贪婪导致 BTC 达到当时的历史最高点 $12,000 美元。

2020 年 8 月 11 日 – 84/100

BTC 价格：$11,391.01 美元

7 月 31 日至 9 月 3 日指数范围 – 75-84/100

: $10,000-$11,000 美元

在 2020 年 10 月至 2021 年 1 月的牛市之前，法定货币走弱，比特币进入主流市场， 开始快速上升，这种趋势从 10 月持续到 1 月。 随着 BTC 价值攀升，市场的贪婪使新手难以投资。

2020 年 12 月 8 日 – 95/100

BTC 价格：$18,549.09 美元

在 2020 年牛市中期，机构投资者的呼吁帮助 BTC 再次成为市场贪婪的焦点。 从 8 月的 $11,000 美元上升至年底的 $18,000 美元。 购买力的增加和通货膨胀是这种贪婪增加的重要因素。

2020 年 12 月 31 日 – 95/100

BTC 价格：$28,890.12 美元

11 月 17 日到 1 月 9 日指数范围：86-95/100

在此期间的比特币平均价格：$16,000-$40,000 美元

2021 年 1 月 10 日创下首个历史新高，价格为 $40,256.35 美元

2021 年 2 月 9 日 – 95/100

BTC 价格：$46,527 美元

这恰逢始于 2021 年 2 月 7 日的另一场牛市的开始，两个月之后即将迎来比特币减半。

2021 年 2 月 14 日 – 95/100

BTC 价格：$47,215.52 美元

2 月 7 日至 2 月 22 日的指数范围：86-95/100

2 月 7 日至 2 月 22 日的价格范围：$39,000-$56,000 美元

越来越多的人将在这个时候开始 BTC 投资和交易。 此时市场上的贪婪情绪一度推动 BTC 超过 $50,000 美元，并逐渐在 47,000 美元的价格趋于稳定。

2021 年 10 月 20 日 – 84/100

BTC 价格：$64,276.54 美元

NFT 的日益普及让人们更多地了解加密货币领域，将目光聚集于首款加密货币——比特币。 次日创下历史新高 $66,008.47 美元。 稍后，BTC 于 2021 年 11 月 9 日迎来价格的历史最高点 $67,553.95 美元

如何利用恐惧和贪婪指数进行投资

想象一下：有一天，您在上网时看到社交媒体上的很多朋友都在以惊人的速度购买比特币。 因此，您也觉得有必要购买比特币。 毕竟， 您不想错过好机会，对吗？ 接下来，市场随后自我修正，对比特币的需求连同其价值一起下降。

这只是一个情绪化购买的简单例子，您可能会发现，冲动交易不是最佳选择。

利用恐惧和贪婪指数交易比特币其实很简单，就是当面对特定条件，您知道自己有哪些选择。 当贪婪情绪高涨时，价格可能很快就会下跌，因此出售 BTC 可能是最好的选择。 反之亦然，高度恐惧则是买入的好时机。

我们能从中学到什么？

我们可以从中学到的最基本的教训是，公众情绪可能会对加密货币的价值产生何种程度的影响。 这与我们在过去几十年的经济危机中吸取的教训相同：恐惧可能会迫使人们停止消费，导致股票价值下跌，而极度贪婪可能会导致经济泡沫。

加密货币恐惧和贪婪指数是了解公众情绪的实用工具，帮助您避免进行冲动交易。 在一个资深交易者也会感到困惑的市场环境中，充分掌握信息是最好的选择。

*本文内容仅供参考，您不应将任何此类信息或其他材料解释为法律、税务、投资、金融或其他建议。 您应该对事实和数据亲自进行独立核实，在做出任何决定之前，可能需要寻求专业建议。