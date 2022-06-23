大约 13 年前，在比特币 (BTC) 诞生之时，市面上还没有林林总总的数字货币和加密货币种类——当时只有 BTC。 在当今的加密货币行业，您会看到有 17,600 种可用的数字货币。 尽管整体数字非常惊人，但实际上，我们可以根据用途和应用分为不同的类型。

如果您有兴趣深入研究加密货币领域，想了解市面上有多少种加密货币，可以从以下市场上最常见的四种数字货币开始。

当今市面上最常见的四种加密货币

加密货币市场由数字货币、资产、物品，模因或玩笑币组成。 让我们从最主要的类型——货币开始。

货币

这可能是您在市场上最经常遇到的加密货币类型。 货币是为实际应用设计的加密货币，其中最主要的例子是比特币。 中本聪创建 BTC 来推动直接支付和汇款，消除了对第三方和中介的需求。

比特币也为人们铺平了道路，让他们在不提供私密信息的情况下使用金融服务。 因此，人们认为 BTC 等数字货币适用于汇款、转账和支付。 尽管大家都知道，货币具有波动性，但人们认为它是一种不错的价值储存手段。

这就是为什么在经济形势严峻的国家中，许多人将比特币作为避风港。

由于数字货币的波动性，许多人还通过买卖数字货币来赚取利润，或从事其他赚取收益的活动。 数以千计的交易所和市场正在涌现，这使得入手交易变得更加容易。

数字货币还有一点值得我们注意，即它们不由银行和其他金融机构等任何中央机构发行、也不受其监管或支持， 而是使用在专用计算机和软件上运行的分布式账本系统或区块链生成的。

资产

如果您要从财务角度看待“资产”一词的定义，您会发现，资产是指可以转换为现金的、代表所有权价值的任何资源。 资产也可以定义为任何可以用来产生积极经济价值的东西。

在加密货币领域，稳定币就被视为资产。 这是因为这些代币的价值源自另一资产的价值。 我们以泰达币 (USDT) 为例。 泰达币是一种数字资产，与美元 (USD) 等法定货币以 1 比 1 的比例挂钩。 泰达币 100% 以传统货币、现金等价物和平台的其他潜在资产等储备为后盾。

像泰达币这样的资产被称为稳定币，是因为它能够提供稳定的价值或价格。 因此许多加密货币交易者、投资者、爱好者和商业从业者正在转向 USDT 这样的资产，在加密货币市场中追求低波动性解决方案。

物品

物品可能是这份加密货币类型清单中最不常见的。 但另一方面，您一定在加密货币领域遇到过很多这种类型的代币。 加密货币的物品类型旨在对那些致力于解决世界难题的特殊项目提供支持。

例如 Siacoin (SC)、Terra (LUNA) 和 Decentraland (MANA) 等。 Siacoin 是 Sia 的实用币——Sia 是基于区块链的去中心化分布式云存储平台， 旨在“创建比传统云存储提供商更强大、更实惠的数据存储市场”。 简而言之，它致力于解决昂贵的云存储问题。

而 Terra（LUNA）旨在使去中心化金融（DeFi）更接近大众。 另一个很好的物品示例是 Decentraland 的 MANA。 根据其网站，Decentraland 是第一个通过去中心化自治组织 (DAO) 控制的、完全去中心化的世界。 MANA 可用于为 Decentraland 中的土地和游戏道具进行支付，用户可以在这里与他人联系、交易数字资产、探索虚拟世界。

模因或玩笑币

顾名思义，模因或玩笑币是一种没有特定目的或目标的加密货币。 这些代币主要基于互联网模因、社交媒体上的笑话或有趣的网络人物。 例子包括狗狗币（DOGE）和柴犬币（SHIB）。

模因币越来越受欢迎，其中一个原因是它得到了网络中不同社区的关注、代言效应以及害怕错失的心理 (FOMO)。 模因或玩笑币的供应量也很大，如 SHIB 的代币限量为一千万亿，DOGE 则无供应上限。 因此，您只需 1 美元就可以购买数千甚至数百万个模因或玩笑币。

然而，许多加密货币爱好者和专家将模因或玩笑币视为高风险资产。 模因币的价值通常取决于社区的活动或参与，最终可能导致暴涨和暴跌。 此外，此类代币也可能随时崩溃并最终失去价值。

除此之外，加密货币抽地毯骗局（一种诱骗用户为欺诈性产品捐赠或投资的计划）在模因和玩笑币中也很普遍。 由于这些潜在风险，许多加密货币爱好者不推荐购买模因币或玩笑币。 事实上，业内很多专家都强烈反对投资此类代币。

如果您正在考虑尝试入手这类代币，在采取行动之前您或许需要考虑一下这些意见。 要记得，最好将您辛苦赚来的钱投资于风险不大、不涉及各种金融骗局的资产。

应该投资哪种类型的加密货币？

在选择投资哪种加密货币时，我们面临很多选择。 成千上万的新型代币不断涌入市场，这可能会对新手造成很多困惑。 尽管一些较新的代币已经在领域中声名鹊起，但没有什么像比特币一样久经考验。

比特币不断开发出收发资金、财富保值、慈善事业等真实用例，一次次向我们证明它是全球领先的加密货币。 它不仅存在的时间最长（让您可以加入其多年用户的社群），而且它的应用也一直在稳步增长。



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