去年，我们与人权基金会合作资助了 Qala Fellowship 计划，旨在寻找和培养尼日利亚本土人才。 今年，我们很高兴地宣布再次与他们携手合作，关注资金与人权的交汇。

我们的捐款将用于资助非洲、亚洲和拉丁美洲的独立新闻事业。 具体来说，这笔赠款将用于南非的 Daily Maverick、古巴的 El Toque 和缅甸的 Democratic Voice——这些均为独立运营，信誉良好，专注于将多元化的本地故事带到全球舞台的新闻工作室。

通过合作和捐赠，这些组织将能够自由地报道比特币和数字货币对其社区的生活和生计产生何种影响，以及当下政府限制财务自由的影响（特别是未来央行数字货币的兴起）。

我们相信，此次合作将帮助我们向比特币教育和应用再次迈进。 我们已经亲眼见证了通过教育建立信任的过程，未来我们也会通过这种渠道，将比特币带到所有人身边。

将来，我们也计划向其他领先的独立媒体机构捐款，开辟更多机会来探索这一领域。

“面向所有人的比特币从教育开始。 这些新闻工作室敢于说真话，赢得了当地社区的信任和尊重。 现在，他们有能力通过自己的故事来促进比特币的教育和应用。 我们非常自豪能够向这些独立机构捐款，为他们提供展示比特币的机会。” – Paxful 联合创始人兼首席执行官 Ray Youssef

“在世界各地的专制政权中，我们看到政府对人民的财务自由采取打击政策。 无论是通过冻结银行账户、货币贬值还是资本管制，都是对本国人口施行的控制措施。 这些赠款将允许新闻机构对这一趋势进行更加独立的报告，深入探究人们如何使用比特币和稳定币来避免这些控制。”– 人权基金会首席战略官 Alex Gladstein