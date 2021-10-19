您是 Axie Infinity 的狂热玩家，或是正在准备加入？ 好消息：现在您可以在 Paxful 上购买 Axie Infinity Shards (AXS) 和 Smooth Love Potions (SLP) 了。

只需前往出售页面，选择 Ronin: AXS 或 Ronin: SLP 作为您的首选支付选项，找到您喜欢的出价，并开始交易即可。 现在，您可以使用比特币 (BTC)、以太币 (ETH) 和泰达币 (USDT)来为您的 Axie 升级。

不知道怎么玩？ 为了帮助您入门，我们为您整理了终极 Axie Infinity 指南。 请阅读本文，了解所有相关信息。

什么是 Axie Infinity？

Axie Infinity 由越南开发者 Sky Mavis 于 2018 年打造，是一款 Pokémon 风格的回合制 NFT 游戏 ，可爱小生物 Axie 在游戏中相互竞争。 该游戏可在 Android 和电脑端使用，其目标是由三只 Axie 组成一个战队，与电脑控制的敌人 (PvE) 或其他现实玩家 (PvP) 战斗。

您在游戏中收集 Smooth Love potion (SLP)，SLP 可以作为加密货币在交易所买卖。 您可以通过完成 PvE 和 PvP 挑战获得 SLP。

此外还有 Axie Infinity Shards (AXS)，这是整个Axie Infinity 宇宙的管理令牌，这包括当前的游戏及其未来的所有游戏。 要为未来的部署繁育新的 Axie，您需要 AXS 和 SLP。

游戏还配有内置的能量系统，如果想在竞技场 (Arena) 模式中获得 SLP，就需要能量。 也就是说，一旦您的能量用尽，那么您产出 SLP 的方式就更少。 但是，您拥有的 Axie 越多，您拥有的能量就越多，补充的速度也就越快。

3-9 只 Axie: 20 点能量；每 6 小时恢复 5 点能量

10-19 只 Axie: 40 点能量；每 3 小时恢复 5 点能量

20+ 只 Axie: 60 点能量；每 2 小时恢复 5 点能量

每只 Axie 都是一个非同质化代币 (NFT)，因此可以在 Axie 市场上买卖。 我们来了解一下，出售一只 Axie 可以赚多少钱：迄今为止最高价的销售发生在 2020 年末，一只名为 Angel 的三重神秘 Axie（三重神秘指该 Axie 有三处神秘部位），以 300 ETH 的价格出售——当时价值约 120,000 美元。

如何在 Axie Infinity 中赚钱

要在此款游戏中赚钱，您需要赚取 SLP。 您可以通过以下方法实现：

完成您的每日任务 – 完成每日签到，完成 10 个冒险模式关卡，赢得 5 场竞技场比赛，可赚取 25 SLP 。

冒险 (PvE) – 通过执行 Ruins PvE 任务，每天最多可获得 50 SLP 。

竞技场 (PvP) – 要参与竞技场战斗，您需要使用自己的能量。 您可以赢得的 SLP 数量取决于您的评分。 当评分高于 800 时，您就开始赚取收入（每次胜利获得 1 SLP ），每次获胜的上限为 20 SLP（1,750+ 评分）。

要将收益兑现，您可以使用以下两种方式：

交易您的 SLP 代币：将您的 SLP 交易成加密货币，然后用自己喜欢的方式兑现。 在 Paxful 上的操作方法如下： 首先，将您的 SLP 转换成 BTC/USDT/ETH。 您可以前往 购买比特币 、 以太币 或 泰达币 页面，然后选择 Ronin: SLP 作为您的支付方式 。 根据选择转换成加密货币后，前往 出售比特币 、 以太币 或 泰达币 页面，使用电子钱包、借记卡或信用卡、银行转帐、礼品卡或 Paxful 上的其他数百种支付方式出售您的加密货币换取现金。

繁育新的 Axie – 将您的 AXS 和 SLP 带回平台，繁育新的 Axie 出售。 在 Paxful 上兑现收益的方式如下： 在市场上出售 Axie 时，您将以 Wrapped ETH (WETH) 的形式获得支付。 使用 Ronin Bridge 将 WETH 发送到您的 MetaMask，将其转换回 ETH。 将 ETH 发送至您的 Paxful 钱包。 在 Paxful 上通过近 400 种支付选项 出售 ETH 。

跻身最佳玩家之列 – 跻身世界前 1,000 名玩家之列，赚取 AXS。

*提示：请确保在您的钱包中留有足够的 ETH 来支付 gas 费用 。

繁育 Axie

Axie 的繁育机制很简单：繁育需要 AXS 和 SLP，每只 Axie 可以繁育 7 次，相关数字显示在 Axie 下方（0/7、1/7 等等）。 一只 Axie 的繁育次数越多，它需要的 SLP 就越多（请参阅下表）。 此外，繁育次数较多的 Axie 在市场上的售价较低。

繁育次数 SLP 成本 1 600 2 900 3 1500 4 2400 5 3900 6 6300 7 10200

但是，每次繁育的 AXS 要求固定为 1 AXS，Axie 的已繁殖次数也不会影响其数据。 也就是说，繁育次数较多的 Axie 仍然可以竞争，并为您赢得 SLP。

强化战队

在使用 Axie Infinity 赚取收入时，重点区别在于您的团队。 战队越强，获胜几率就越大。 获胜越多，赚取的 SLP 也就越多。

和 Pokémon 一样，每只 Axie 都有各自的类别或种类，各有优点和缺点。 如果你以种类优势进行攻击，造成的伤害会增加 15%。 如果你以种类缺点进行攻击，造成的伤害会减少 15%。 九种类别分别是：爬行系、植物系、黄昏系、水系、鸟系、黎明系、野兽系、昆虫系和机械系。

黄昏系 、 植物系 和 爬行系 可以打败 黎明系 、 鸟系 和 水系

黎明系 、 鸟系 和 水系 可以打败 机械系 、 昆虫系 和 野兽系

机械系 、 昆虫系 和 野兽系 可以打败 黄昏系 、 植物系 和 爬行系

为了帮助您入门，可以参考以下有竞争力的战队构成：

鸟系、野兽系、植物系

水系、野兽系、植物系

水系、水系、植物系

爬行系、野兽系、植物系 （最佳组合，但价格可能更高）

爬行系、水系、植物系 （最佳组合，但价格可能更高）

*请注意：“最佳组合”是指社群公认的最佳战略

在 Paxful 购买首只 Axie

准备好开始投入 Axie Infinity 了吗？ 您需要做好以下准备：

一个 Paxful 账号

一个 MetaMask 账号和 Chrome 扩展程序

一个 Ronin 钱包 账号和扩展程序

要获得首只 Axie，第一步是在 Paxful 购买以太币 (ETH)。 有近 400 种支付方式供您选择，选择自己喜欢的选项开始交易即可。 获得 ETH 之后，将其发送至您的 MetaMask。

在 Paxful 主页点击顶部的钱包，然后点击发送。

接下来，输入您的钱包地址，为您的 MetaMask 钱包充值。

发送资金后，请稍候几分钟，等待网络处理交易。

一旦处理完毕，您的 MetaMask 钱包应该会体现相关变化。

当您的 MetaMask 钱包完成充值后，您就可以使用 Ronin Bridge 将 ETH 发送到自己的 Ronin 钱包，这样，您就可以将 ETH 转换为 Wrapped ETH (WETH) 了。

这样，您就可以在市场上购买 Axie 了，别忘记在 MetaMask 留出额外的 ETH 来支付 gas 费用 。

在 Paxful，您可以通过 400 多种支付选项，用 BTC/ETH/USDT 购买 Axie，让购买流程非常灵活。 同时，如果您想寻找机会退出游戏，Paxful 也同样可以帮助您实现。

前往 Axie Infinity… 以及更多精彩世界

Axie Infinity 的成功对较大规模的游戏工作室来说意味着什么呢？ 他们会切换到这种模式吗？ 他们会开始使用 NFT 作为游戏手段吗？ 两年后的游戏行业又将如何发展？ 现在，我们的很多问题可能需要时间来解答，但看到 Axie Infinity 这样的游戏改变行业模式，的确很令人感叹。

* 本文内容仅供参考。 您不应将任何此类信息解释为投资、金融或其他建议。 Paxful 与 Axie Infinity 并无关联。 其文字标记和商标仅归其各自所有。