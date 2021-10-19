您是 Axie Infinity 的狂热玩家，或是正在准备加入？ 好消息：现在您可以在 Paxful 上购买 Axie Infinity Shards (AXS) 和 Smooth Love Potions (SLP) 了。
只需前往出售页面，选择 Ronin: AXS 或 Ronin: SLP 作为您的首选支付选项，找到您喜欢的出价，并开始交易即可。 现在，您可以使用比特币 (BTC)、以太币 (ETH) 和泰达币 (USDT)来为您的 Axie 升级。
不知道怎么玩？ 为了帮助您入门，我们为您整理了终极 Axie Infinity 指南。 请阅读本文，了解所有相关信息。
什么是 Axie Infinity？
Axie Infinity 由越南开发者 Sky Mavis 于 2018 年打造，是一款 Pokémon 风格的回合制 NFT 游戏 ，可爱小生物 Axie 在游戏中相互竞争。 该游戏可在 Android 和电脑端使用，其目标是由三只 Axie 组成一个战队，与电脑控制的敌人 (PvE) 或其他现实玩家 (PvP) 战斗。
您在游戏中收集 Smooth Love potion (SLP)，SLP 可以作为加密货币在交易所买卖。 您可以通过完成 PvE 和 PvP 挑战获得 SLP。
此外还有 Axie Infinity Shards (AXS)，这是整个Axie Infinity 宇宙的管理令牌，这包括当前的游戏及其未来的所有游戏。 要为未来的部署繁育新的 Axie，您需要 AXS 和 SLP。
游戏还配有内置的能量系统，如果想在竞技场 (Arena) 模式中获得 SLP，就需要能量。 也就是说，一旦您的能量用尽，那么您产出 SLP 的方式就更少。 但是，您拥有的 Axie 越多，您拥有的能量就越多，补充的速度也就越快。
- 3-9 只 Axie: 20 点能量；每 6 小时恢复 5 点能量
- 10-19 只 Axie: 40 点能量；每 3 小时恢复 5 点能量
- 20+ 只 Axie: 60 点能量；每 2 小时恢复 5 点能量
每只 Axie 都是一个非同质化代币 (NFT)，因此可以在 Axie 市场上买卖。 我们来了解一下，出售一只 Axie 可以赚多少钱：迄今为止最高价的销售发生在 2020 年末，一只名为 Angel 的三重神秘 Axie（三重神秘指该 Axie 有三处神秘部位），以 300 ETH 的价格出售——当时价值约 120,000 美元。
如何在 Axie Infinity 中赚钱
要在此款游戏中赚钱，您需要赚取 SLP。 您可以通过以下方法实现：
- 完成您的每日任务 – 完成每日签到，完成 10 个冒险模式关卡，赢得 5 场竞技场比赛，可赚取 25 SLP。
- 冒险 (PvE) – 通过执行 Ruins PvE 任务，每天最多可获得 50 SLP。
- 竞技场 (PvP) – 要参与竞技场战斗，您需要使用自己的能量。 您可以赢得的 SLP 数量取决于您的评分。 当评分高于 800 时，您就开始赚取收入（每次胜利获得 1 SLP），每次获胜的上限为 20 SLP（1,750+ 评分）。
要将收益兑现，您可以使用以下两种方式：
- 交易您的 SLP 代币：将您的 SLP 交易成加密货币，然后用自己喜欢的方式兑现。 在 Paxful 上的操作方法如下：
- 繁育新的 Axie – 将您的 AXS 和 SLP 带回平台，繁育新的 Axie 出售。 在 Paxful 上兑现收益的方式如下：
- 在市场上出售 Axie 时，您将以 Wrapped ETH (WETH) 的形式获得支付。
- 使用 Ronin Bridge 将 WETH 发送到您的 MetaMask，将其转换回 ETH。
- 将 ETH 发送至您的 Paxful 钱包。
- 在 Paxful 上通过近 400 种支付选项出售 ETH。
- 跻身最佳玩家之列 – 跻身世界前 1,000 名玩家之列，赚取 AXS。
*提示：请确保在您的钱包中留有足够的 ETH 来支付 gas 费用 。
繁育 Axie
Axie 的繁育机制很简单：繁育需要 AXS 和 SLP，每只 Axie 可以繁育 7 次，相关数字显示在 Axie 下方（0/7、1/7 等等）。 一只 Axie 的繁育次数越多，它需要的 SLP 就越多（请参阅下表）。 此外，繁育次数较多的 Axie 在市场上的售价较低。
|繁育次数
|SLP 成本
|1
|600
|2
|900
|3
|1500
|4
|2400
|5
|3900
|6
|6300
|7
|10200
但是，每次繁育的 AXS 要求固定为 1 AXS，Axie 的已繁殖次数也不会影响其数据。 也就是说，繁育次数较多的 Axie 仍然可以竞争，并为您赢得 SLP。
强化战队
在使用 Axie Infinity 赚取收入时，重点区别在于您的团队。 战队越强，获胜几率就越大。 获胜越多，赚取的 SLP 也就越多。
和 Pokémon 一样，每只 Axie 都有各自的类别或种类，各有优点和缺点。 如果你以种类优势进行攻击，造成的伤害会增加 15%。 如果你以种类缺点进行攻击，造成的伤害会减少 15%。 九种类别分别是：爬行系、植物系、黄昏系、水系、鸟系、黎明系、野兽系、昆虫系和机械系。
- 黄昏系、植物系和爬行系可以打败黎明系、鸟系和水系
- 黎明系、鸟系和水系可以打败机械系、昆虫系和野兽系
- 机械系、昆虫系和野兽系可以打败黄昏系、植物系和爬行系
为了帮助您入门，可以参考以下有竞争力的战队构成：
- 鸟系、野兽系、植物系
- 水系、野兽系、植物系
- 水系、水系、植物系
- 爬行系、野兽系、植物系（最佳组合，但价格可能更高）
- 爬行系、水系、植物系（最佳组合，但价格可能更高）
*请注意：“最佳组合”是指社群公认的最佳战略
在 Paxful 购买首只 Axie
准备好开始投入 Axie Infinity 了吗？ 您需要做好以下准备：
要获得首只 Axie，第一步是在 Paxful 购买以太币 (ETH)。 有近 400 种支付方式供您选择，选择自己喜欢的选项开始交易即可。 获得 ETH 之后，将其发送至您的 MetaMask。
在 Paxful 主页点击顶部的钱包，然后点击发送。
接下来，输入您的钱包地址，为您的 MetaMask 钱包充值。
发送资金后，请稍候几分钟，等待网络处理交易。
一旦处理完毕，您的 MetaMask 钱包应该会体现相关变化。
当您的 MetaMask 钱包完成充值后，您就可以使用 Ronin Bridge 将 ETH 发送到自己的 Ronin 钱包，这样，您就可以将 ETH 转换为 Wrapped ETH (WETH) 了。
这样，您就可以在市场上购买 Axie 了，别忘记在 MetaMask 留出额外的 ETH 来支付 gas 费用 。
在 Paxful，您可以通过 400 多种支付选项，用 BTC/ETH/USDT 购买 Axie，让购买流程非常灵活。 同时，如果您想寻找机会退出游戏，Paxful 也同样可以帮助您实现。
前往 Axie Infinity… 以及更多精彩世界
Axie Infinity 的成功对较大规模的游戏工作室来说意味着什么呢？ 他们会切换到这种模式吗？ 他们会开始使用 NFT 作为游戏手段吗？ 两年后的游戏行业又将如何发展？ 现在，我们的很多问题可能需要时间来解答，但看到 Axie Infinity 这样的游戏改变行业模式，的确很令人感叹。
* 本文内容仅供参考。 您不应将任何此类信息解释为投资、金融或其他建议。 Paxful 与 Axie Infinity 并无关联。 其文字标记和商标仅归其各自所有。