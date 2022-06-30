创业、工作与组织技术城市管理研究所 (GUETTO Institute) 是巴西的一家非营利组织，致力于在各种机构中加强种族和性别平等。

我们非常高兴地宣布与他们展开合作，启动 AfroBit_lab 项目，在巴西的弱势群体中扩大比特币教育、普及金融知识。

AfroBit_lab 将在技术、活动主义和创业等领域中挑选 12 位专业人士，参加长达 10 小时的课程，探讨比特币技术、社区参与、数据分析和反种族主义教育等相关话题。 完成课程后，他们会将课程传授给社区成员，为他们配备了解比特币所需的全部知识，让他们重获被剥夺的财务自由。

此项新合作是我们开启的一系列倡议活动之一，此系列活动旨在将比特币教育带给全球的非洲侨民社区，活动包括在肯尼亚、加纳、法语非洲、南非、博茨瓦纳开展的研讨会，尼日利亚的 PaxNaija 培训中心，以及对美国数字金融革命之旅的赞助。

与 GUETTO Institute 携手并肩，我们相信可以进一步扩大努力，向世界展示比特币如何真正改变生活，以及教育如何为全球应用铺平道路。

“比特币是通向财务自由的途径，这就是 Paxful 致力于在拉丁美洲开展比特币教育的原因。 AfroBit_lab 将为巴西的黑人群体带来彻底的改变，让他们获得更好的工具和资源，实现繁荣发展。我们很自豪能与 GUETTO Institute 合作，为经常被传统金融体系遗忘的真实人群打开全球市场。” – Ray Youssef，Paxful 创始人兼 CEO

“对于大多数黑人来说，和比特币打交道似乎是很遥远的事情。人们认为，即使对于普遍大众而言，要理解数字货币的世界、加密货币和去中心化货币模型也是很困难的。但这种局面正在改变。 15 年来，金融市场的世界一直在民主化，同时技术也取得了长足的进步。许多人赚到了钱，但黑人群体遇到了一些障碍。如果这个大众群体想要实现代际转型、获得更大盈利能力的财务自由，就必须学习处理资金的新方法。我们与 Paxful 合作建立 AfroBit_lab 正是旨在实现这一目标。”– Alabê Nunjara，GUETTO Institute 公共政策总监