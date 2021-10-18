您知道吗？礼品卡 – 即您在餐馆、零售商店、加油站等地购物所用的储值卡，是 Paxful 上最受欢迎的加密货币交易支付群组之一。 您有 126 个礼品卡品牌可供选择，其中包括在全球范围内广泛接受的品牌 。

如果您希望使用礼品卡进行交易，一定要了解如何查看礼品卡余额。 有些礼品卡是可以充值的，而有些则不能，因此查看礼品卡的余额可以帮助您了解卡片是否已经被使用过。 最终，在用礼品卡进行加密货币交易时，查看余额可以帮助您避免资金损失。

如何查看礼品卡余额？

无论您仍在计划阶段还是已经在交易，都可以参考下方在 Paxful 上使用度较高的礼品卡品牌，了解如何轻松在线查看余额。

Apple 礼品卡

Apple 礼品卡可用于购买 Apple 的所有产品。 只需点击几下即可快速兑换并充值到您的 Apple 账号余额。 操作方法：

打开您的网页浏览器，前往 Apple 礼品卡页面 。 在页面右上角点击 查看余额（此方法仅限美国）



登录您的 Apple ID。 输入您的礼品卡 PIN 码，然后点击 查看余额 。 实物礼品卡可在下方插页背面找到 PIN 码。 对于电子邮件礼品卡，则可以在 立即兑换 按钮下方找到 PIN 码。

大功告成！ 按照以上方法即可快速查看您的 Apple 礼品卡余额。 您可以点击余额底部的查看其他礼品卡选项，访问其他礼品卡的余额。

Visa 礼品卡

另一个非常受欢迎的礼品卡品牌是 Visa。 只要接受 Visa 卡的地方均可使用，包括线上。 在 Paxful，您也可以用它来买卖加密货币。 按照以下简单三步即可查看 Visa 礼品卡余额。





在卡片背面找到发卡方的网站。 Visa 礼品卡发行方包括 Visa Vanilla Gift Cards、Giftcards.com、Gift Card Mall、Commerce Bank、Walmart 和 Navy Federal。 前往网站，输入卡片的 16 位号码、到期日和 3 位安全码 (CVV)。 点击 查看余额 ，等待礼品卡余额显示。

您也可以致电礼品卡发行方，快速查看余额。 大多数情况下，您可以在卡片背面找到发卡方的免费电话号码。

Walmart 礼品卡

通过简单三步可查看 Walmart 礼品卡余额。 您可以访问附近的 Walmart 店铺或拨打免费电话 (1-888-537-5503)，提供您的礼品卡信息。 第三种（也是最为便利的）选择是不登录或创建账号，在线查看您的 Walmart 礼品卡余额。

打开浏览器，前往 walmart.com/account/giftcards/balance。 您将来到礼品卡余额页面，系统将提示您输入 16 位卡号和 4 位 PIN 码。

完成后，点击获得卡片余额，等待礼品卡面值显示。

Google Play 礼品卡

Google Play 礼品卡可用于购买 Google 的产品，例如 App、游戏、音乐、书籍等等。 此礼品卡不可充值，可以在这个列表中的国家/地区的各个实体店和线上店使用。 您可以按照以下步骤在线查看 Google Play 礼品卡余额：

在手机或平板电脑上打开 Google Play App。 点击屏幕右上角的 个人资料图标 。 在弹窗中点击 支付和订购 。 点击 兑换礼品卡 ，输入 20 位礼品卡编码，然后点击 兑换 。 兑换后，请前往 支付方式 查看您的余额。

如果您使用的是电脑，只需前往 play.google.com/store，登录您的账号，遵循以上步骤即可。 要查看您的 Google Play 礼品卡余额而不兑换，您可以致电 Google Play 客户支持：1-855-466-4438。

Vanilla 礼品卡

这是当今市场上最受欢迎的礼品卡品牌。 这种礼品卡中的资金永不过期，满足各种场合所需，同时也可以应对您的交易需求。 和其他礼品卡一样，您可以拨打卡片背面的免费电话，联络发卡方。 要在线查看礼品卡余额，只需前往 balance.vanillagift.com。

然后，您将需要输入 16 位卡号、到期月份和年份，以及 3 位 CVV。 完成后，点击登录，等待余额显示。 您可以在该页面向下滚动，查看之前的历史交易。

Amazon 礼品卡

Amazon 礼品卡是在 Paxful 上交易量最高的礼品卡品牌之一。 它几乎可以用来购买 Amazon 上的任何物品，包括 Prime 会员。 如果您要在 Paxful 上交易 Amazon 礼品卡，请按照以下方法快速查看余额。

登录您的 Amazon 账号。 在页面右上角点击 账号&清单 并点击 礼品卡。



您将来到礼品卡余额页面。 点击余额充值按钮旁的 兑换礼品卡 。 输入您的 14 至 15 位 Amazon 礼品卡兑换码

。 如果您拥有的是塑料礼品卡，请撕开或刮开卡片背面的保护涂层，显示该编码。 对于在店铺中购买的打印版兑换码，您可以在结账时的纸质收据上找到 Amazon 礼品卡的兑换码。 完成后，请点击充入您的余额 ，您将看到更新后的礼品卡余额。

请注意，礼品卡的所有金额都将充入您的礼品卡余额，因此在兑换礼品卡之前，请务必查看您的账号中剩余多少资金。

eBay 礼品卡

查看 eBay 礼品卡余额也同样快捷简单。 您只需前往 ebay.com/gft/balance，访问礼品卡余额查看工具，输入 13 位兑换码，然后点击查看余额，等候礼品卡余额显示即可。 您也可以拨打 eBay 客户支持热线：866-540-3229。

在 Paxful 上交易礼品卡的注意事项

用礼品卡出售或购买加密货币是我们市场上利润最为丰厚的方式之一。 因此，礼品卡支付群组在 Paxful 的数百万全球用户中非常受欢迎。 如果您打算使用礼品卡交易，请注意以下几点。

如果您要出售礼品卡，请确保卡片照片清晰可读；否则，潜在的交易对象将会拒绝。 很多卖家首选用现金购买的礼品卡，因此最好准备好收据照片。 有些人还要求提供包装的照片。

在开始交易并上传礼品卡细节前，请一定仔细阅读出价条款。 此外，在按照交易对象的要求上传所有细节后，请不要忘记点击已支付按钮。 这会防止交易过期，避免礼品卡细节被盗。

最后，如果您要出售比特币或其他加密货币换取礼品卡，请务必在查看交易对象的礼品卡余额之后再释放比特币。 请确保您收到的是已经充值的礼品卡，避免在交易中损失资金。 您可以在浏览器上将此页面添加为书签，即可轻松再次访问如何查看礼品卡余额。

您也可以阅读这些文章，了解如何让您的礼品卡交易实现最大利润，以及如何使用礼品卡开启网络业务。 准备好开启您的礼品卡交易之旅了？ 立即前往您的 Paxful 账号开始吧！

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