为了打造面向所有人的比特币社区，我们向大家传授如何在交易时保护自身安全。 与任何类型的投资一样，可能会有人企图利用您的热情，窃取您的资金。 为了帮助您保护资金安全，我们汇总了这些不法分子窃取资金的一些常用伎俩。

通过这些信息，您将了解如何保护自己的比特币，从源头避免诈骗。 您了解的信息越多，就越能保护资金安全。 让我们切入主题，以下是您可能遇到的一些常见诈骗伎俩：

庞氏骗局

欺诈者通常会告诉别人，他们将使用投资的资金，通过买卖比特币赚取利润。 然后，他们会承诺好得难以置信的回报，引诱投资者上当。 实际上，他们是在用新投资者的钱来偿还老投资者，让人们觉得他们的投资系统是有效的，承诺也能得以兑现。

投资者受到误导，以为自己从投资的业务中赚到了收益。 然而实际上并没有任何收入，资金只是在到处转移。 一旦投资者决定兑现，整个计划就会崩溃，所有人的资金都会损失。

预防：要投资比特币，您无需雇用任何人。 您可以自己在 Paxful 上购买，通过在市场上交易获得收益，甚至只是持有比特币来赚取收益。 这样，只有您可以访问自己的比特币，因此更加安全。

云采矿骗局

在比特币最初问世时，采矿是获得比特币的唯一途径。 由于竞争没有那么激烈，使得当时的采矿收获颇丰。 然而，随着比特币的不断发展和普及，更多新的巨头带着强大的设备进入了比特币采矿市场，这让普通人赚钱变得更加困难。

对此，云采矿公司提供了一个潜在的解决方案：您将自己的一部分收入分给他们，换取他们的计算能力，看上去是双赢的局面，对吧？

很遗憾，情况并非总是如此。 通常，这些采矿合同会考虑采矿的难度。随着难度的增加，您的收入会减少。 在大多数情况下，人们会接受这种政策，因为他们可以以更高的价格出售 BTC，从中赚取收益。 但是，请务必注意，比特币的价格和采矿难度成正比（价格越高，采矿难度越大）。

最终，很多人开始认为云采矿也不过是庞氏骗局。 与其雇佣一个远程服务器场来进行采矿，更有可能是一群人使用金字塔计划，用新订阅者的收入来向老订阅者支付。

值得注意的是，并非所有的云采矿公司都是骗局。 然而，合法的公司可能会以最大化自身收益的方式来设置采矿难度和租赁系统，也就是说，公司总是占据优势。

预防：简单的避免方法就是不投资。 但是，如果您认为必须投资，请务必仔细阅读所有相关文档。

电子邮件诈骗

在我们所处的互联网时代，很多人都已经对恶意邮件有所了解。 这些电子邮件会在人群中制造恐慌、不确定性和怀疑，无论是虚假的勒索还是虚假的中奖信息。 以下示例帮助您进一步理解：

我知道你的密码是：32413241jobs 你在浏览我的 iframe 所在的网页时，感染了我的恶意软件 RAT（远程管理工具），你在后台被重定向到我的漏洞利用包，你的浏览器没有安装补丁，所以感染了病毒！ 我的恶意软件可以全面控制你的计算机，访问你的所有帐户（看看上面的密码吧）！ 我已经收集你的所有隐私数据！ 你知道我是什么意思，我知道你的所有秘密，你知道这不是玩笑！ 之后我删除了我的恶意软件，不留下任何痕迹。 如果你不付给我 1800 美元的比特币 (BTC)，我将公布你的所有数据，通过电子邮件将其发送给你的所有联系人，在社交网络上发布！ 我们都知道，和生活在地狱里相比，这价格很合理！ 我给你 2 天时间弄到比特币 (BTC) 并向我付款！ 一个交易平台是 paxful.com（有很多购买比特币的方式），另一个是 www.coinbase.com 你也可以 Google 搜索其他网站，“在哪里购买比特币？” 我的比特币钱包是：1GmebPccNzPrkFiWknizbsCfzgXv27JGZP 复制粘贴我的钱包，要区分大小写字母 收到付款后，我会删除你的所有数据，你可以像以前一样平静地生活。 如果你多次收到这封邮件，我的目的是确保你读到它。 如果你给别人看这封邮件，那么后果自负。这是我们之间的小秘密！

让我们来分析一下。 这封邮件有几个问题：

不熟悉的问候语 – 发件人直接说“我知道你的密码是 32413241jobs”，这会立即让你紧张不安。 恐吓是网络钓鱼计划的一种惯用伎俩。

– 发件人直接说“我知道你的密码是 32413241jobs”，这会立即让你紧张不安。 恐吓是网络钓鱼计划的一种惯用伎俩。 语法和拼写错误 – 从一开始就很明显，这封电子邮件不是由专业人士起草的，其中存在大量的拼写错误和语法错误。 对于任何收件人来说，这应该是一个直接的警示信息。

– 从一开始就很明显，这封电子邮件不是由专业人士起草的，其中存在大量的拼写错误和语法错误。 对于任何收件人来说，这应该是一个直接的警示信息。 威胁 – 对方说“如果你不付给我 1800 美元的比特币 (BTC)，我将公布你的所有数据，通过电子邮件将其发送给你的所有联系人，在社交网络发布，” 发件人进一步威胁，要让您做出非理性行为。 它们还会散布其他威胁，例如 “和地狱生活相比”以及“如果你给别人看这封邮件，那么后果自负。”

如果收到这样的电子邮件，请屏蔽发件人，举报该帐户，不要向他们付款。 这些人玩的是数字游戏，这封电子邮件会发送给成千上万的人，觊觎有人上钩。 实际上，整个过程通常是使用机器人来自动完成的。

预防：这种类型的邮件企图迫使您付款，所以请不要做出回应。 如果您收到包含上述特征的电子邮件，请阻止发件人，并将其标记为垃圾邮件或立即删除该电子邮件。

虚假交易所

有些人会建立虚假的交易所，让人们认为自己已经投资了比特币。 在收到付款后，买家不会收到比特币，而建立虚假交易所的人会带着钱跑掉。 BitKRX 就是这样一个案例。 该平台在 2017 年遭到曝光，它伪装成韩国交易所 KRX（韩国最大的金融交易平台）的子公司。

预防：在您投入辛苦赚得的资金之前，请确保您所交易的平台是信誉良好且合法的平台。 核实平台是否受政府监管，并对以前在平台上交易过的人进行调研。

Paxful 是受政府监管的市场平台，自 2015 年成立以来一直是值得信赖的比特币交易场所。 我们遵守所有 KYC/AML 法律和标准，这使得 Paxful 成为加密货币社区中最安全的平台之一。

虚假数字钱包

需要为钱包生成二维码的人有时会成为这种骗局的受害者。 心怀不轨的人会使用恶意软件为他们的钱包（而不是你的钱包）生成二维码，将所有的钱都转移到他们的口袋里。 有些人甚至会创建外观相似的钱包地址，给受害者一种虚假的安全感。

事实上，2019 年进行的一项研究表明，在“比特币二维码生成器”的 Google 搜索结果中，有五分之四是此类骗局。

预防：请不要前往 Google 搜索二维码生成器来获取比特币钱包，您可以注册 Paxful 并获取您自己的比特币钱包，用它来交易、管理或发送/接收比特币。

虚假二维码

除了虚假的数字钱包之外，还有一些与二维码相关的骗局值得警惕——无论是在现实世界还是在数字领域。

有些不法分子会在贴纸上打印二维码，然后粘贴到真正的二维码上，从而将款项支付到他们的钱包而不是真正的收款人地址。 还有人会将其附加到网络钓鱼电子邮件和虚假网站上，试图诱骗您付款。

预防：在提供任何信息或付款之前，请务必检查附在二维码上的链接，查看 URL 上是否存在错误。 在扫描电子邮件中的二维码之前请三思。 如果您要向实体店付款，请检查是否有二维码粘贴在另一个二维码之上。

钓鱼网站

心怀不轨的人会克隆广受欢迎的交易所和市场，试图欺骗其用户并获取他们的个人信息。 他们甚至会伪装成信誉良好的交易所或市场，发送带有这些钓鱼网站链接的电子邮件。

预防：检查您正在使用的网站的 URL，确保与官方链接相同。 如果不一致，则可能是虚假网站。 您还可以启用双因素身份验证 (2FA)，如果有人企图侵害您的钱包安全，您会在手机上收到通知。

拉高出货骗局

拉高出货骗局是指编造有关即将推出的加密货币项目的虚假信息，进行市场炒作。 心怀不轨的人（并不一定相信该项目）会以极低的价格购买大量加密货币，然后通过社交媒体和口耳相传进行炒作。

一旦价格达到最高点，他们就会抛售所有资产，从而导致大幅下跌。 投资者持有的货币变得一文不值，在此过程中损失大量资金。

这种类型的骗局在流行的通讯应用程序中非常常见，如 Tiktok、Youtube、Discord、Telegram 和 Viber。 他们会向您介绍一个新项目，说服您在正式发布之前尽早购买，然后拿走您的资金。

预防：进行自己的调研，了解拉高出货骗局，不要把自己的投资决策建立在炒作的基础上。 一定要深入探究并查看所有相关文档——白皮书、开发人员的社交媒体资料以及货币持有者的数据。 如果整个项目看起来好得令人难以置信，或存在可疑的不一致之处，则该项目很可能只是即将开启的“抽毯式”骗局。

挖矿劫持

挖矿劫持是一种网络攻击，黑客会劫持您的计算机资源，用于挖矿操作。 它可能是附加到电子邮件或下载文件的恶意软件。 一旦您点击恶意链接或下载可疑文件，您的计算机就会被感染。 结果，您的设备会变慢甚至过热，因为在您不知情的情况下，采矿操作会在后台占用大量计算能力。

预防：确保更新设备，安装最新的补丁和修复程序。 此外，请确保只从受信任的来源下载软件。

SIM 交换

SIM 交换指恶意行为者访问您的手机并将您锁定，企图进入您的重要账号——数字钱包、个人信息等。

心怀不轨的人会伪装成您，联系您的手机运营商，称手机被盗或毁坏，电话号码需要转移到新的 SIM 卡上。

一旦他们说服客户服务代表，让对方相信自己的声明是合法的，您的电话号码就会转移到新的 SIM 卡上。 之后，他们就可以绕过您所有账号上基于短信的双因素验证。 由于双因素验证用于重新获得密码和恢复账号，因此他们基本上可以接管与您电话号码相关联的所有在线账号。 这是一种社会工程攻击形式，近年来报告的案例大量增加。

预防：除了保护您的实体 SIM 卡和智能手机外，请确保绝不将个人信息泄露给不请自来的电话、短信和电子邮件。 如果没有这些信息，他们就无法冒充您并将您的数据传输到他们的手机中。

点对点市场上的欺诈行为

我们竭尽所能，保护 Paxful 上的所有诚实用户。 我们配备妥善的安全系统，并设有全天候客户支持团队，帮助您解决遇到的任何问题。 然而，也请您了解不法分子会企图在 Paxful 上使用什么骗局，进一步帮助您保护自身安全。具体来说，骗局可以分为以下几类：

锁币

锁币是指买家在托管中持有卖家的比特币而不打算支付。 这种操作本身不一定是骗局，但如果接下来出现敲诈勒索，那么就是骗局了。

有两种类型的锁币行为：无意锁币和恶意锁币。 刚接触该平台的用户可能会开启交易，但忘记将交易标记为已支付。 在这种情况下，调解人将介入并调查争议，最终将比特币返还给卖家。

然而，有些人会在不支付的情况下诱使卖家释放比特币，方法是使用心理策略，例如向卖家施压或说服对方付款已在途中。

预防：如果您是平台上的诚实买家，请确保在发送付款后立即将您的交易标记为已支付，以便您的交易伙伴核实，继续进行交易。 如果您是卖家并遇到恶意锁币者，请不要释放比特币，您应该立即举报用户，然后发起争议。

蓄意撤销付款（拒付）

PayPal、信用卡、借记卡和一些在线钱包等支付方式在本质上是可逆的。 也就是说，如果相关平台发现交易可疑，可以撤销付款——具体政策因平台而异。

而另一方面，比特币交易本质上是不可逆的。 如果买家声称交易可疑，并说服了付款方式的客服代表，就可以在获得 BTC 之后拿回自己的钱，让卖家空手而归。

预防：查看对方是否是 Paxful 上值得信赖的交易者，并查看其交易记录，寻找诚实的交易者。 另一种保护自己免受拒付的方法是在交易后，立即将您的资金转移到一个单独的账户。

已使用的/虚假的礼品卡编码

礼品卡是在 Paxful 上购买比特币的最简单、最快捷和最受欢迎的方式之一，人们甚至可以通过礼品卡支付选项开启自己的线上业务。 但是，尽管礼品卡易于使用且受欢迎，但您仍然需要留意几点。

在开始礼品卡交易时，有一些用户会拿出虚假的或已兑换的礼品卡编码。 在这种情况下，卖家辛苦赚来的比特币换来的是根本无法使用的礼品卡。

预防：如果您在 Paxful 上出售比特币换取礼品卡，请确保在从托管中释放 BTC 之前检查礼品卡的余额，在发送辛苦赚来的比特币之前，确保获得换取的价值。 此外，您可以使用 Gift Card Hub 进行更轻松、更安全的礼品卡交易。

托管外操作

大多数点对点比特币市场，包括 Paxful，都使用托管功能来保护资金安全，直到交易条款得到履行，这种安全功能可以保护买卖双方。

人们知道，像托管这样安全的功能无法轻易入侵，因此他们选择了一种变通的方法，试图操纵用户进行托管外交易。 一旦交易脱离托管进行，以下两种情况都不再得到保证：买家以约定的付款方式支付，卖家在收到付款后释放比特币。

在大多数情况下，骗子会试图将交流转移到另一个通讯平台，并尝试在那里进行交易。 这是一个明显的迹象，表明对方企图窃取您的资金。

预防：切勿进行托管外交易——这违反了 Paxful 的服务条款，我们的调解人将无法为您提供保护。 如果您遇到有人试图在托管之外继续交易，请立即报告。

观看：什么是托管？

制造恐慌，迫使您提前释放资金

与比特币类似，Paxful 的交易在本质上也是不可逆转的。 一旦比特币从托管中释放，除非交易伙伴同意将其发回，否则就无法取回该资金。

有些人会假装已经支付，并试图施压，迫使您从托管中释放比特币。 他们会催促您完成交易或引起恐慌，让您出于恐惧而释放比特币。

预防：在从托管中释放比特币之前，请务必确认买家的支付情况。 不要因对方的催促而提前释放比特币。

虚假的交易证明

现在，通过市面上已开发的所有软件，不法分子可以处理任何照片或视频。 他们会利用这些程序打造看起来合法的虚假文件。 我们可以通过深入挖掘和记录检查，轻松揭穿这种骗局，Paxful 经验丰富的调解人对此非常精通。

预防：要防止这种情况发生，方法是寻找值得信赖的交易者。 这样，您就不太可能会面临这种局面。 但是，如果确实发生此类情况，请务必举报该用户并提出争议，以便我们的调解人介入。

要求发送的金额与出价条款中所列的金额不同

作为锁币的进一步延伸，有些人会在从托管中释放比特币之前要求您发送更多资金。 他们会迫使新用户发送比约定金额更高的金额，在交易中行骗。

预防： Paxful 设定出价限额是有原因的。 请千万不要迫于压力，发送出价条款中约定以外的金额。 如果卖家要求您这样做，请礼貌地要求对方遵守原始条款。 如果对方拒绝，请发起争议，以便我们的调解人介入调查。

要求使用与出价条款中不同的支付方式

与上面的手段类似，不法分子会随机进入交易出价，迫使买家使用与条款不同的付款方式。 这实质上破坏了出价的完整性。

预防：如果卖家要求您使用其他方式支付，请取消交易并寻找其他出价。 取消交易不会影响您的反馈分数，因此如果您的卖家突然更改交易条款，请不要担心，取消即可。

虚假的技术支持

在这类骗局中，不法分子会伪装成 Paxful 相关人员（通常会伪装成调解人）与您联系。 通常，他们会询问您的个人信息，例如您的密码，以便访问您的账号和资金。

预防：在 Paxful，您可以通过特定方式联系客户支持，例如 PaxBot — 您在平台上的客户支持聊天机器人。 还有您可以信任的 Paxful 官方电子邮件地址和证明您正在与官方调解人交流的标记。

我们也绝不会要求您提供财务详细信息、双因素验证码或密码。 我们绝不会要求您点击链接以接收资金或验证任何信息。 如果您收到要求提供这些详细信息的电子邮件，请立即向我们报告。

这一切与比特币无关

事实上，这些类型的骗局与比特币无关。 所有不法分子都是企图拿走像比特币这样纯粹的东西，并利用它来谋取私利。

目前毫无疑问，比特币是 100% 合法的。 人们一次又一次地展示了比特币可以为世界带来的好处——用于快速汇款、高效交易以及作为可行的价值存储等实际用例。

此外，Paxful 实施了许多安全措施来保护您的安全。 除了双因素验证、托管和全天候客户支持团队等功能外，我们还配备一个安全的比特币钱包来存储您的资金，以及最先进的区块链分析工具，让所有可疑行为远离您的账号。 我们将竭尽所能，确保您可以在安全的平台交易环境中即时购买比特币。