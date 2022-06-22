随着比特币和其他数字货币的普及和应用率稳步增长，金融和技术行业涌现出许多加密货币公司、平台和组织。 如果您是全球数百万想要深入探究加密货币领域的爱好者之一，可以考虑参加 2022 年的这些比特币活动和加密货币会议。

请别忘记保存此页面并在您的日历上标记所有活动，帮助您在加密货币的旅途中一切顺利。 让我们开始吧。

2022 年加密货币活动与会议

2022 年 2 月

通过富有洞察力的网络研讨会、会议、聚会和讨论，与全球其他 Paxful 交易者和比特币爱好者建立联系，了解 Paxful、比特币交易和加密货币领域的方方面面。 您可以在印度、尼日利亚、萨尔瓦多和哥伦比亚参加这些精彩活动。

此精彩活动将在马萨诸塞州波士顿剑桥万豪酒店举行，虚拟端的与会者可远程观看会议播放。 会议讨论的主题包括加密货币监管、web 3、金融包容性工具、支付变革和微商等等。



AntiMeetup 2022 （2 月 26 日）

在 AntiMeetup 活动中，您可以向行业顶尖的加密货币专家提问并获得解答，从而更加深入地了解加密货币世界。 会议将在乌克兰利沃夫的格兰德酒店举行。

2022 年 3 月

2022 年印度金融科技节包含一系列 10 场混合微型体验，从 2021 年 7 月至 2022 年 2 月在印度各个城市举办。 今年 3 月 1 日至 3 日举办虚拟活动，7 月 20 日至 22 日举办线下活动，迎来这场大型盛会的高潮。

此活动旨在解锁印度的金融和技术潜力，为全球投资者和金融科技爱好者展示探索印度市场的机会。

这项免费的虚拟活动由哈里斯堡科技大学发起，将立足区块链和加密货币视角，探讨商业和投资策略、金融的未来、游戏创业、网络威胁以及其他精彩话题。

MetaWeek 2022 （3 月 7-10 日）

MetaWeek 活动为期一周，将在迪拜艾美酒店和会议中心举行，其中包括为期 2 天的核心会议和富有洞察力的会外活动。 议题将涵盖元宇宙的来龙去脉以及区块链技术的金融和非金融应用。

此项为期 2 天的周期性活动专为区块链和加密货币社区打造。 参与者可以前往波兰华沙的金露台购物中心参加线下会议，或参加线上版本。 届时将有 35 位演讲者发言，同声翻译成波兰语和英语。

本活动将涵盖区块链、分布式账本技术 (DLT) 和物联网 (IoT) 等新兴技术。 全球科技创新峰会将在迪拜索菲特方尖碑酒店举行。 会议内容涵盖企业用例、主题演讲、小组讨论、技术讲座、加密货币炉边谈话、创业公司快速展示、竞赛和奖项等。

GTR Africa 2022 （3 月 10-11 日）

Global Trade Review 的 GTR Africa 2022 是撒哈拉以南非洲地区领先的行业活动之一。 该活动将在南非开普敦举行，讨论影响非洲贸易、出口以及基础设施融资的最新趋势和发展见解。

FinTech Connect North America 2022 （3 月 15-16 日）

这是一场为期 2 天的在线活动，由 6 场独家网络研讨会组成，有 25 位行业专家进行演讲，非常适合金融市场人士。 活动将探讨支付、投资和区块链社区中最具创新性的故事。

这是一场为期 2 天的虚拟会议，届时将展开富有洞察力的会议、主题演讲、小组讨论和炉边谈话，议题涵盖非洲及全球加密货币和区块链技术的最新趋势和发展。 活动将由全球的行业顶级思想领袖和先驱者参加，包含各种交流和展览机会。

伦敦人工智能 (AI) 金融峰会是一场三合一大会，涵盖金融领域的人工智能、监管科技领域的人工智能和保险领域的人工智能等议题。 您可以选择您想要加入的主题，前往伦敦的 Venues 155 Bishopsgate（Liverpool St., London EC2M 3YD）参加线下峰会，或通过直播加入。

The Finance Today 峰会 （3 月 23 日）

本次峰会将通过一系列互动环节和前瞻性议程，探讨金融科技行业中一些重要话题。 大会还将深入了解行业专家的思想，就金融的未来进行富有洞察力的交流。 Finance Today 峰会将在迪拜购物中心酒店举行。

世界区块链峰会为期 2 天，重点关注加密货币、去中心化金融、非同质化代币 (NFT)、元宇宙和 web 3.0 生态系统及其对商业、文化和社区的广泛影响。 活动将在迪拜亚特兰蒂斯酒店举行。

MoneyLIVE Summit 2022 （3 月 28-29 日）

此为期 2 天的峰会将在伦敦 QEII 中心举行，内容包括鼓舞人心的主题演讲、小组讨论、案例研究以及关于银行和支付系统转型的炉边谈话。

Virtual NFT Confex 2022 （3 月 30 日）

Virtual NFT Confex 适合艺术家、音乐家、歌手、知名人士、技术专业人士和加密货币爱好者。 活动将讨论 NFT 的现在和未来，及其如何应用于不同行业和产品。

Forex Expo 2022 （3 月 31 日）

这是外汇行业的全球交互式企业对企业 (B2B) 活动，将在塞浦路斯利马索尔举行，可在线直播。 活动将就金融市场、许可、法律和法规、支付生态系统的未来、外汇和金融市场的加密货币集成等议题进行小组讨论。

2022 年 4 月

CryptoWorldCon （4 月 1-2 日）

此大会为期 2 天，将有顶级行业专家、爱好者和展商参加。 CryptoWorldCon 将探索区块链和加密货币、采矿和技术、房地产和金融以及新技术革命的世界。 举办地点在佛罗里达州迈阿密的 James L. Knight Center。

Supermoon Camp （4 月 5-10 日）

Supermoon Camp 是为期 5 天，专为区块链创新者和爱好者举办，旨在推动加密货币的大规模应用。 该活动致力于通过内容丰富的讨论和激动人心的活动，提高人们对新兴技术的认识并促进经济自由。 活动将在迈阿密的一座豪华别墅中举行。

Bitcoin 2022 （4 月 6-9 日）

此活动被称为“寻求更大自由和个人主权的 4 天朝圣”。 Bitcoin 2022 将在迈阿密海滩举行，由顶级行业专家和加密货币爱好者参与。 活动将分为行业日、主会议和 Sound Money 音乐节。

Paris NFT Day （ 4 月 12 日）

本会议将汇集元宇宙、艺术、安全、游戏、奢侈品和体育领域最杰出的参与者，展示 NFT 的潜力及其塑造未来商业范式的力量。 会议将在法国巴黎的 Palais Brongniart（前法国证券交易所）举行。

此峰会被誉为巴黎的全球区块链生态系统。 活动将聚集业界最强大脑、格局改变者、创造者、监管方、商业领袖和主要投资人，举办富有洞察力和创新性的会议。 活动将在法国巴黎的 Palais Brongniart（前法国证券交易所）举行。

这项活动为期 2 天，将在克罗地亚举行，可线上直播， 探讨元宇宙、DeFi、加密货币革命等诸多议题。 Blockdown 4.0 的参与者包括 Akoin 的董事长兼联合创始人 Akon 、迈阿密市长 Francis Suarez、Chainlink 联合创始人 Sergey Nazarov 等。

该活动旨在为整个创业生态系统构建一个包容性的合作机会。 纽约金融科技周将包含一系列精彩活动，重点介绍各种金融科技计划、会议和仅限邀请参加的圆桌会议。 活动将在纽约举行，可以在线直播。

Blockchain Life 2022 （4 月 20 日）

本次会议是全球最大的区块链、加密货币和采矿活动之一， 将在俄罗斯莫斯科的 Music Media Dome 举办，探讨区块链技术、加密货币和令牌化、采矿和共识算法以及成功的加密货币初创公司等相关主题。

2022 年 5 月

Blockchain Fest 是欧洲的交互式混合活动，主题涵盖区块链、交易所、加密货币、DeFi、NFT、采矿、游戏、博彩、在线支付和投资等。 活动为期 2 天，将在塞浦路斯利马索尔举行。

Global EmergeTech Summit 2022 （5 月 10 日）

您可以在迪拜参加线下峰会，或通过在线直播参加。 会议将探讨云、人工智能、大数据、物联网和区块链等关键技术对企业产生哪些影响， 深入探讨目前此类技术在中东的应用情况及其带来的益处。

展会为期 2 天，主题为“连接区块链生态系统”，将在美国加利福尼亚州的圣克拉拉会议中心举行。 会议将讨论引发深度思考的话题，包括人工智能和大数据、物联网技术、网络安全、云计算和边缘计算等。

此混合活动为期 3 天，将展示区块链技术对于环境保护、提供安全和自主身份、推进医疗保健系统和促进经济增长方面的应用。 您可以参加线上会议，或前往美国华盛顿特区的五月花大酒店参加线下会议。

2022 年 6 月

这是东南亚互动性最高的混合活动之一。 会议探讨区块链、交易所、加密货币、DeFi、NFT、采矿、游戏、博彩、在线支付和投资等相关主题， 为期 2 天，将在新加坡滨海湾金沙举行。

此峰会被称为“全球首个完全专注于预言机的技术不可知论峰会”。 它将解决的议题包括 DeFi 中的应用、动态 NFT、现实世界资产令牌化、参数保险、去中心化身份等。 活动将在德国柏林举行，参加人数仅限 200 人。

DeFi Summit （6 月 14-18 日）

DeFi 峰会是一场虚拟端盛会，活动首日专注于 NFT 相关议题。 随后将举行为期两天的精彩会议、由 Lauchpool 带来的 DeFi 演示日和 Decentraland 聚会。

NFT NYC （6 月 20-23 日）

一年一度的 NFT NYC 是全球领先的非同质化代币活动。 今年的活动将包括富有洞察力的演讲、NFT 颁奖日、欢乐时光日和现场演示。

欧洲区块链大会是欧洲最具影响力的区块链盛会之一。 今年，大会将在西班牙巴塞罗那举行，届时将有超过 100 位发言人在不同的小组讨论、主题演讲、研讨会、炉边谈话中讨论区块链技术、加密货币、DeFi、NFT 和 web3 的当前状态。

2022 年 7 月

NFT Expoverse （7 月 29-31 日）

NFT Expoverse 将在美国加利福尼亚州洛杉矶会议中心举行。 这是一场为期 3 天的教育活动，展示区块链技术必将迎来的大规模应用及其在我们世界中的影响。

2022 年 9 月

Future Tech Expo and Summit （9 月 12-13 日）

这场为期 2 天的混合活动将在阿曼马斯喀特的阿曼会展中心举行。 峰会通过社交和商业机会促进多方利益相关者开展对话，制定市场战略，并分享塑造科技未来的知识和解决方案。

这场为期 2 天的博览会将在荷兰阿姆斯特丹的 RAI 阿姆斯特丹会议中心举行。 会议主题为“连接区块链生态系统”，顶级行业专家和专业人士将齐聚于此，讨论人工智能和大数据、云、物联网技术、边缘计算、网络安全等方方面面。

European Taxation Law Forum （9 月 22-23 日）

此论坛为期 2 天，重点关注全球各地区的数字税收、金融转型、转让定价和技术等等。 举办地点为捷克共和国布拉格，届时将有业内领先的顾问和专业人士参加。

TOKEN2049 Singapore （9 月 28-29 日）

本次活动汇聚全球加密货币行业专家、企业家、开发者、投资者和爱好者，创造绝佳的交流机会。 Token2049 每年在新加坡和伦敦举行，堪称行业顶级盛会。 今年，活动将在新加坡滨海湾金沙举行。

2022 年 10 月

Big Data and AI World Singapore （10 月 12-13 日）

Big Data and AI World Singapore 将在新加坡滨海湾金沙举办第五届盛会。 该活动将技术专家、业务领导者与专家、解决方案和服务联系起来，带来有效的业务成果。

2022 年 11 月

此次活动由尼科西亚大学组织，该大学是区块链教育和研究领域的全球领袖之一，同时设有针对区块链技术的全球首个完整学位——数字货币理学硕士。 更多活动更新即将推出，请查看其网站获取更多信息。

Banking Transformation Africa 2022 （11 月 22-24 日）

Banking Transformation Africa (BTA) 是首个旨在推动非洲金融生态系统对新兴问题的参与的年度盛会。 届时将有诸多行业领袖参与，分享他们对该地区金融未来的见解、知识和计划。

2022 年 12 月

此线上活动为期 2 天，旨在通过一系列顶尖水平的演讲、互动小组讨论和基于解决方案的案例研究来应对行业中的关键挑战、发现新产品和技术、分享欧洲金融领域专家和专业人士的最佳实践。

您准备好深入了解加密货币世界了吗？

加密货币和区块链技术在全球各个行业中越来越受欢迎。 2022 年的比特币活动和加密货币会议也在不断扩充中。 以上仅为众多论坛和峰会中的一部分，供您参考。 如果您已经决定要参加哪些活动，请别忘记在日历上标记！