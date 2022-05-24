我们从小到大一直习惯使用法定货币，但法定货币通常由单个实体控制，这个实体通常是中央银行。 法币是中心化的，因此如果自己印钱，必然会受到法律的制裁。

从这个角度来看，您对比特币（BTC）的想法可能会发生真正的改变。 比特币打造了一个全新的系统，在这个系统之下，货币是去中心化的，不与单个实体相关联。 由于比特币的去中心化特性，拥有强大计算机的人可以通过在社区保持活跃而创建货币。

这是一个开创性的模式转变，很多人仍在努力理解和接受。 随着比特币越来越受欢迎，法律监管机构、执法机构和税务部门也在不断努力，寻找比特币在现有法规和法律框架中的位置。

在这种情况下，我们不禁要问：比特币合法吗？

为什么人们对比特币的合法性存在顾虑

出于多种原因，政府当局在比特币的问题上行动比较迟缓。 他们的顾虑也是合理的，我们来详细分析一下。

第一个原因（也是最简单的原因），政府当局仍在努力理解比特币的运作方式。 我们都知道，学习比特币要花费一些时间，那么想象一下，对于不完全理解的事物，要去制定法律法规并不如容易。

对于创建一个自己无法控制的金融社区，政府当局感到担忧，而这个社区将会涉及到民众资金的交易和安全，这是他们存在顾虑的主要原因。 由于很多美国交易所要受到监管，因此市面上出现了很多离岸交易所供交易者选择，这引发了许多监管机构的顾虑。

其次，还有两桩事件导致监管机构心存顾虑：门头沟（Mt. Gox）事件和丝路（Silk Road）事件。 这两起事件令比特币的持有者面临诈骗的可能，此外，也会有人使用数字资产进行非法活动。

2014年，最著名的 BTC 交易所之一Mt. Gox申请破产，原因是技术问题及其用户的744,000枚比特币被盗。 而丝绸之路是2011年上线的一家黑市平台，以使用比特币进行非法毒品交易和洗钱活动闻名。

这两家平台令比特币和其他加密货币蒙受恶名。 很多当局对此产生了极大担忧，比特币的合法性变得更加不明朗。

比特币在当今世界的合法性（以及您在其使用中扮演的角色）

尽管这些顾虑令人担忧，但随着比特币的发展和成熟，这些问题也逐渐得以解决。 为防止此类问题再次发生，诸多安全协议纷纷制定到位，确保 BTC 持有者的安全，也为允许使用这些数字资产的当局确保了安全。

在大多数情况下，比特币是否合法在很大程度上取决于您身在何处，以及您的用途。

尽管比特币在全球很多地方是合法的，但仍然有一些地方不允许使用比特币。

您在使用比特币的过程中所扮演的角色也决定其是否合法。 举个例子，我们来看看美国的法律规定。

购买商品与服务

2013年，美国财政部的金融犯罪执法网络 （FinCEN）将比特币归类为“可转换的去中心化虚拟货币”。 他们还发布了一份 指南，指出“创建此可转换的虚拟货币单位，并用其购买真实或虚拟商品和服务的个人，是此可转换的虚拟货币的用户，不作为资金划拨方受到监管，”因此，这种操作在法律允许的范围之内。

将比特币作为投资工具

在美国购买比特币合法吗？ 根据FinCEN发布的同一份指南，购买比特币是完全合法的。 许多美国交易所受到监管，因此要求其用户遵守反洗钱和KYC（了解您的客户）政策。

只要您通过账号身份验证，就可以购买比特币。

公司接受比特币作为支付方式

只要经营正当业务，那么无论大小企业，都可以接受比特币作为商品和服务的支付方式。 请注意，您还需要留意税务相关事务。

合法性要取决于多种因素

对于“比特币是否安全合法？”这个问题，并没有统一的答案。

尽管比特币使用肯定是安全的，但其合法性要取决于您身处何地、您的身份以及您的用途。 在发达国家/地区，比特币通常是合法的。 但在新兴市场，情况却各有不同。

最重要的是，务必要了解自己国家/地区的特定法律。 在进行任何形式的比特币或加密货币交易之前，一定要确保您的当局不将其视为刑事犯罪。 对此，您也可以寻求律师的法律意见。

当然，我们很遗憾并非每个人都能看到比特币等数字资产的潜力，但是我们必须给每个国家/地区留出空间，等待其做好接受的准备。 毕竟他们的主要目的是保护人们不受欺诈，并防范非法活动。

希望禁止比特币和其他加密货币的国家/地区有机会看到其潜在益处，例如有机会为无银行用户、银行服务不发达的地区和用户提供帮助。 但在他们接受之前，我们只能静静等待。 正如那句话：“罗马不是一天建成的。” 时间还有很多，我们只需等待全世界做好准备。

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