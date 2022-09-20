在 Paxful，我们将您的加密货币安全放在首位。 对此我们高度重视，Chainalysis（受主流银行和政府信任的区块链分析专家团队）将我们称为全球最安全的交易平台之一。

为确保您在我们的平台上保持安全，我们制定了一份安全指南，相伴您的加密货币之旅。 请阅读本文，了解如何在交易加密货币时保持安全。

验证状态

要轻松安全地进行交易， 其中一个快速简单的方法就是查看用户的验证状态。 Paxful 设有几个验证级别，我们的团队会对其进行严格审查，用户的验证级别越高，越能说明他们是诚信的、有意愿交易的用户。



在创建出价时，您甚至可以为交易设定先决条件，要求交易对象通过身份验证或显示其全名。 如果交易者显示了全名，请务必仔细检查交易对象的身份是否与资金发送者的身份相同。

交易前的要求

除了在创建出价时确保交易伙伴通过身份验证之外，您还可以在使用精简交易时勾选一些其他要求。 虽然精简交易仅针对使用 PayPal 作为支付方式的交易者，但了解一下仍然很有帮助。



精简交易是一种自动交易流程，您无需与交易对象聊天，您可以提出一些验证买家身份的强制性要求。 您可以提出以下要求：

交易对象手持身份证明的自拍照

收据、支付或转账确认

正面反馈

请务必查看用户的反馈，然后再与其交易。 拥有大量好评的用户通常是不错的。 对于快速轻松的交易体验，谁会留下不好的评价呢？ 如果您想更加谨慎，可以查看交易者的负面评价分数，看看其他人作何评价。

要进一步了解反馈以及如何查看其他用户的分数，请访问我们的帮助中心页面，了解反馈与信誉。

可信用户

请注意，正面反馈并不是判断某人是否可靠的唯一方法。 Paxful 伙伴、大使或拥有公司账号的用户会接受 Paxful 的额外安全检查。 这些用户也是通过成功完成交易并遵循 Paxful 准则而获得身份的。 他们的勋章是这样的：

这些徽标将出现在用户的个人资料中。 请注意，当您在市场上查看出价时，拥有上述徽章的用户也会在其用户名旁显示可信图标。

在线聊天礼节

当您开始与交易对象聊天时，请务必保持专业、简单扼要。 确保只在聊天中讨论交易话题，以便交易对象与您更有效地进行交易。 然而，如果遇到任何问题，我们建议您取消交易，并联系我们的客户支持团队。 请务必让客服团队了解事情的经过以及您的交易对象是谁。 接下来我们将会为您提供帮助。

托管

Paxful 的托管系统是一个第三方系统，一旦交易开始，卖家的 BTC 就会存放在此。 请记住，BTC 进入托管后，Paxful 并不持有它。

可以把托管想象成一个虚拟的保险箱，用户把 BTC 存放在一个安全的地方，供交易双方使用，只有在收到付款并经过确认时，才可以进入此保险箱。 这就是为什么我们强烈建议您不要进行托管外交易。

当您脱离托管，在其他信息平台上进行交易时，我们无法保障您的资金安全。 如果您在 Paxful 上进行交易，当出现任何问题时，您都可以轻松发起争议。 出现争议时，我们的调解人会审核争议，并将资金授予应得的一方。

如果您收到对方伪装成调解人或 Paxful 员工发来的信息，要求您进行托管外交易，我们建议您立即发起争议。 我们的调解人绝对不会要求您在托管之外进行交易。

双因素验证 (2FA)

要进行自我保护，一个简单的方法就是为您的账号启动双因素验证，这是对账号的登录、交易、发出和提取资金进行验证核实的最佳方式。 这也是防范他人盗用账号的第一道防线。 您还应该启用安全问题，并设定只有您本人知晓的答案。

如果您在启动双因素验证时需要帮助，请访问帮助中心。

收据

尽管您在出售 BTC 时不一定需要提供纸质收据，但您的确需要购买证明。 请保留这种类型的“收据”，如果发生争议，这是帮助您获胜的最佳方式。

在 Paxful上，什么是好的收据？ 这要取决于您使用的支付方式。 让我们以礼品卡交易为例。 一张好的、可接受的收据可以是一张高质量的礼品卡照片，其代码位于您购买礼品卡的实际收据的背面。 对于银行转账交易，可能是一张存款单。

一定要保存购买证明，以便在出现虚假声明或有误信息时为您提供支持。

争议

到现在为止，您可以已经对争议有所耳闻了。 如果您遇到问题，争议按钮可为您随时提供帮助。 然而，了解何时提出争议不仅可以保护您的资金，还可以节省您的时间。

为了有效地在 Paxful 上进行交易，请务必熟悉我们提到的所有安全信息，这样您就可以了解何时需要调解人的帮助。

您的安全是我们的首要任务

在 Paxful，我们将您的安全放在首位。 我们将竭尽全力，为所有人打造安全的交易环境。 如果您遇到任何问题，可以随时查看我们系统的当前状态，也可以联系我们的客户支持团队。

请认真对待这些建议，保障您的资金和自身安全。 除此之外，这些交易操作方法也可以帮助您成为交易高手。 现在，让我们开始交易吧！