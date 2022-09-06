令人惊讶的是，比特币爱好者发现，比特币的走势与股市相同。 我们都知道比特币是一种去中心化金融的概念，对此，很多人都理解为比特币市场会与传统金融机构孤立开来。 对于当前的市场，许多人都感到困惑。

什么是通货膨胀？

在探讨通货膨胀对比特币市场的影响之前，让我们首先来看看什么是通货膨胀。 通货膨胀就是我们所说的价格随时间上涨的速度。 一般来说，关于通货膨胀的讨论围绕着生活成本的上升，或商品和物品价格的普遍上涨

就其本身而言，通货膨胀不一定是坏事。 在一定程度上，甚至可以说它对经济有利。 但当通货膨胀失控时，问题就开始了，可能会将市场推入恶性通货膨胀的状态。

去中心化金融应该不受这些变化的影响，因为它基于一个完全独立的系统概念。 然而，在过去的几周里，我们注意到比特币的价值发生了巨大的变化，这种变化与我们在传统金融机构中看到的快速通胀相吻合。

通货膨胀对比特币价格的影响

那么，通货膨胀对比特币的价格有何影响？ 从表面上看，比特币的趋势似乎与当前股市状况相同

随着比特币在过去几年中逐渐普及，对冲基金、银行机构和风险资本家购买了大量比特币作为投资工具，相信自己可以通过囤积比特币来赚取巨额利润。

要知道，由于比特币是一种比股票或债券风险更高的资产，在不确定的市场情况下，它通常是首先被出售的资产之一。 2021 年底，由于担心量化宽松 (QE) 政策的过度印钞会带来通胀，不少比特币巨鲸开始出售自己囤积的资产。 比特币随后涌入市场，社区出现恐惧和不确定性，导致其他人也恐慌抛售，价格大幅下跌。 这与华尔街的情况类似，高风险到中等风险的股票被投资者抛售。

对比特币投机者的影响

在这种情况下，比特币投机者一定是受影响最为严重的一方。 随着市场的转变，投机者害怕崩盘，开始将资金转向稳定币。

这与我们之前在比特币价格中提到的类似。 由于对通货膨胀存在诸多不确定性，人们开始出售手中的比特币，而这产生了滚雪球般的效果，比特币的价格也反映了这些变化。 投机者在社区中具有影响力，他们的行为很有可能影响他人的行为。

对比特币硬件钱包和采矿 GPU 的影响

随着价格上涨，半导体短缺肯定也无益于我们现在经历的通货膨胀。 由于供应有限，比特币硬件钱包的价格上涨。

除了硬件钱包的短缺之外，比特币矿工使用的组件同样变得更加昂贵且难以获得。 采矿 GPU 的短缺肯定会阻碍比特币矿工的运营，尤其是尚未成熟完善的新矿工。

对比特币实际用户的影响

不会改变的一点是，人们 仍然会使用比特币进行汇款。 毕竟，您汇出的资金在扣除费用后还是相同的。 对于没有银行账户但需要向国外汇款的人来说，使用比特币处理汇款是更好的选择。

别忘了，还有一些人仍然以比特币交易为生。 目前 Paxful 的交易量并未出现剧烈波动，这表明用户仍在积极参与市场。 这种情况和预想的比特币崩盘状况相反，毕竟在熊市期间，人们很容易散播恐惧和不确定性

Paxful 每周交易量图表

Paxful 每周交易量图表（2022 年 6 月）
来源：Coin Dance

另外需要指出的是，人们仍在使用比特币对冲通胀。 尽管市场发生转变，但比特币用户仍然认为区块链是一种更加安全的存钱选择。 无论通胀与否，在真正的比特币信徒心中，1 BTC 仍然等于 1 BTC。

我们错过了什么？

通货膨胀可能不是决定当前比特币价格的唯一因素。 相反，通胀可能与其他众多因素结合，共同产生影响。

以近期政府出台的一系列旨在监比特币及其他加密货币的政策为例。 对于政府机构的每一次公告，市场都会出现一连串的活动，这是因为人们担心这些政策可能会对区块链产生影响。

另一个潜在的原因是比特币减半周期——我们目前正处于此周期中。 从历史上看，在比特币减半周期之间会有一个持续长达两年的熊市。 在此期间，公众对比特币的兴趣不大，价格往往横盘整理。

比特币减半周期图表

比特币减半周期图表
来源：Coin Metrics

另一个可能的因素是税收季。 有些人注意到，比特币的价值在年初（即税收季）往往表现不佳。 其中一种解释可能是在纳税季，有些用户会出售资产以支付税款。

关键是，现在很难百分之百确定。 毕竟，比特币本身还是一种新兴货币。 最好的办法就是尽可能全面了解并参与社区，注意做好自己的研究。

比特币将长期存在

自比特币首次问世已有一段时间，我们现在看到的市场低点也早已高出过去的水平。 事实上，你甚至会看到比特币的历史低点（即它可能达到的最低价格）仍在上涨。 这都说明，比特币并没有死亡

尽管如此，在面临各种情况时保持冷静并不容易。 归根结底，您最关心的是确保资金安全、不贬值。 通胀是无法避免的，至少目前如此，而我们能做的就是防范于未然。 去中心化金融可能不如我们期待的那样成熟，但它已经向我们展示了为全球用户赋能的可能性。

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