一直以来，联盟营销一直是公司激励体制中最重要的部分。大大小小的公司都会采用这种模式吸引用户尝试自己的产品。市场上有针对各类受众的各种联盟计划，其中包括企业、企业家和个体消费者，抑或有影响力的大V，没影响力的普通人等等。这就意味着，每个人都有能力在线上做生意——参与联盟计划就是最佳方法之一。

在比特币的领域中，交易所和交易市场会向其平台用户给予奖励。基本上，如果您能够推荐人们来使用某个平台的话，就能从平台的收益中分一杯羹。目前市面上有海量各种各样的联盟计划，但是没有一个能与Paxful独特的联盟计划比肩。

Paxful联盟计划

Paxful的联盟计划注册起来非常容易。不用等待，也无需核准。只要您在Paxful上注册成为用户，就立刻可以生成自己的联盟链接——这样一来，您从一开始就可以赚取联盟收益了。

Paxful联盟计划的独特之处在于它分为两级：

直接推荐人：这些是您自己直接发展的联盟成员。他们使用您自己的链接注册成为Paxful的用户。每当这些成员在平台上完成一笔交易，您就可以获取该笔交易托管费的50%作为佣金。

间接推荐人：区别在于，直接推荐人是通过您的链接注册成Paxful用户的人，而间接推荐人是您的直接推荐人用他们自己的链接成功注册的用户。对于间接推荐人的佣金标准，为每笔交易托管费的10%。

联盟计划的分级，意味着每当您发展的联盟成员在平台上成功完成一笔交易，您都可以从中盈利——而且这为您提供了终身保障。一旦您成为联盟计划的一员，就能通过新的联盟计划主页查看自己所有的收益和成员发展的情况。

除了提供生财之道，Paxful联盟计划还能让您成为一个更宏大、更崇高事业的一份子。Paxful始终致力于帮助非银行用户获得金融服务。因此，向更多人介绍Paxful的服务，也是一种益于社会大众的事。

从Paxful联盟计划中获利

要想通过Paxful联盟计划获利，最重要的方法之一，就是尽可能在所有场合分享您的联盟链接。这就要求您动用自己的社交圈，分享到包括Facebook和Twitter等软件中的比特币群组，还有Reddit这样的比特币论坛。

您甚至可以自己创造用于宣传的内容。比如，您可以开一个博客，谈谈加密货币、P2P金融，以及加密货币相关的最新新闻。其实，还有几种方法可以帮助您通过自己的链接发展更多的成员。Paxful的“帮助”主页也是您学习很多相关知识的重要来源。您还可以创建自己的YouTube频道，在上面聊聊关于加密货币的各方面内容。之后，您就可以分享自己的联盟计划链接，等其他人注册成为Paxful用户。