一日开始之际，您做的第一件事是什么？ 很多人做的第一件事都是看手机。 我睡觉的时候有多少人为我的帖子点赞？ 我的朋友们今天有什么打算？ 开始上午的工作之前，来看几条有趣的 TikTok 视频怎么样？

当下，社交媒体在我们的日常生活中起到巨大作用。 我们通过社交媒体与亲朋好友联络，了解新闻，或者打发时间。 如果某件事没有在社交媒体上成为热门话题，我们会想，它真的发生了吗？ 抛开玩笑不谈，您可能已经知道，社交媒体的影响力达到了新的高度，现在我们可以说，它甚至会影响到加密货币的价格。

这种影响从探讨加密货币起源的论坛开始。 现在，加密货币已成为热门社交媒体App的头条新闻。 随着比特币 (BTC)、以太币 (ETH) 等热门加密货币定期刷新价格高点，我们不难相信，这些数字货币已成为热门趋势。

社交媒体与加密货币领域的复杂关系

在社交媒体像今天这样蓬勃发展之前，内容创作者并没有得到太多回报。 当然，社交媒体平台获得了利润，但创作者本身并没有从他们的辛勤工作和创作中获得多少好处。 这使得加密货币对内容创作者产生很大吸引力，它提供了另一种途径，令他们投入的努力获得回报。

现在，让我们快速进入新时期，如今社交媒体在社会中的力量要大得多。 如今，社交媒体是一把双刃剑，对加密货币的价格既能起到推动作用，也能造成伤害。 社交媒体之所以有这种力量，是因为它向大众描绘了加密货币的形象。 如果形象积极，就会使价格上升。 如果形象消极，价格就会下跌。 换言之，社交媒体有能力控制投资者的情绪。 当您考虑到加密货币的高波动性，再看看Facebook、Instagram、Twitter和TikTok等平台的高使用率，就会看到社交媒体发挥的重要作用。

潮流的力量

2020年7月，由于TikTok引领的潮流，Dogecoin (DOGE) 的价格出现了奇怪的飙升。 一位名为 jamezg97 的用户在 TikTok 上传了最早的一则哄抬 Dogecoin 的视频，最终导致其价格飙升。 这绝对是 2020 年里比较奇怪的加密货币趋势之一，但它明确展示了社交媒体在这个领域的真正力量。

近期的案例来自特斯拉及其创始人Elon Musk。 2021 年 2 月初，电动汽车和清洁能源公司特斯拉宣布其购买了价值 15 亿美元的比特币。 该公司表示，此次收购是为了增加“更多的灵活性，进一步使其现金回报多元化和最大化”。 此外他们还表示，公司将接受比特币购买其产品，这是首家接收比特币付款的大型汽车制造商。

此后，比特币价格创历史新高，首次突破4.4万美元大关。 有一次，Elon Musk 在自己的推特简介中添加了 “#bitcoin”，引发了市场热潮。 众所周知，特币的价格最终达到了 5.8万 美元的历史高点，并持续令全世界为之震惊……直到 Elon Musk 再次介入。

Elon Musk 曾一度因收购大额比特币而成为世界首富。 然而在撰写本文之时，他已跌落首富宝座。 您可能会想：到底发生了什么？实际上，他在推特上发文提到了比特币和以太币的价格上涨，称它们的价格“似乎确实很高”。 在这条推文后，比特币价格随即下跌。

That said, BTC & ETH do seem high lol — Elon Musk (@elonmusk) February 20, 2021

我们无法推断，这条推文是比特币随后下跌的唯一原因。但到目前为止，我们很难相信这只是巧合。

Dogecoin 的大涨和 Elon Musk 的举动是社交媒体影响投资者情绪、进而影响加密货币价格的典型范例。 可能还存在其他因素，但社交媒体可能其中最明显的一个。

最重要的部分

整体来说，我们想要表达的观点是，社交媒体是非常强大的。 然而我们必须牢记，推文或Tiktok视频有可能是加密货币价格抬高计划中的一部分。 但我们必须承认社交媒体的真正力量，并接受无论帖子是好是坏，都有可能对市场产生影响。

综上所述，由于社交媒体的宣介能力，我们相信它必将在加密货币的成熟阶段发挥巨大作用。 现在，有一些社交媒体账户专门致力于向人们提供教育，宣介加密货币可以给世界带来哪些奇迹。 在加密货币领域，教育就最重要的部分。 致力于此领域的社交媒体群组和渠道数量之多令人震惊，我们期待看到它继续蓬勃发展。

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