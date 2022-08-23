诸如比特币等加密货币的热度逐年增长。 人们对这种数字货币的兴趣持续上升，越来越多的人希望入手。

很多新手知道，要入手比特币有很多方法，但有时不免也会令人生畏。 为了给您提供帮助，我们整理了一些最受欢迎的比特币入手方法。 让我们直入主题，以下是我们为您挑选的最佳方法：

1. 购买比特币

购买比特币非常适合新手，这种方式简单明了。 您可以通过两种方式购买比特币，

通过 Paxful 这样的点对点比特币市场，您可以从真人手中购买首笔比特币，平台有超过 450 种支付方式供您挑选，无需支付额外费用。 您可以使用银行转账、电子钱包、礼品卡等方式来获取比特币。

此外，您还可以通过从中心化交易所 (CEX) 购买比特币。 通过 CEX 购买的流程相对简单，但您也需要支付额外的费用。

2. 利用奖励计划

诸如 Paxful 等比特币交易所和市场通常设有奖励计划，您只需将用户引入平台即可赚取比特币。

请注意，每个平台的奖励计划设置都各有不同，请务必针对每家公司进行研究， 这可以帮助您了解整体情况，判断哪项计划可赚取最多收益。

如果您希望在 Paxful 上获得最大收益，可以加入我们的比特币联盟计划和伙伴召集令来赚取比特币。

3. 在您的店铺中接受比特币支付

如果您是销售产品或服务的企业主，并希望入手比特币，可以接受比特币作为店铺的付款方式。 在过去几年中，比特币的应用率迅速增长，很多企业主已经开始接受比特币支付，而且此规模正在日益增长中。

最精彩的部分是，将比特币融入您的业务并不难——您甚至可以使用自己的 Paxful 钱包入手，通过 Lightning 网络充分利用每笔交易。 如果您经营一家实体店，只需在店铺中张贴自己比特币钱包的二维码，然后等待拥有比特币的客户做出回应即可。 如果您的业务主要在线上运营，可以将 Paxful Pay 这样的媒介整合至自己的网站。

接受比特币支付不仅让交易更加轻松，而且还可以扩大自己的客户群，让那些无法使用银行账户和信用卡/借记卡的人轻松交易。

4. 比特币水龙头

比特币水龙头是为用户完成小任务提供小额比特币奖励（通常以聪为单位）的计划，包括观看广告、回答调研、玩小游戏等类似任务。

这些计划通常不会发放大额比特币，但如果你完成的任务足够多，也可以赚取可观数量的比特币。

5. 微小工作和付费点击网站

就像比特币水龙头一样，很多网站会针对完成点击链接、观看广告等小任务支付一小部分比特币（以聪为单位）。 诸如Coinpayu、adBTC、Bitcoinget 和 Coin Tasker 等很多网站都有数千种任务供您挑选，并支付小额比特币。

6. 赚取小费

拥有知识想和大家分享，并从中赚些收入？ Twitter 最近在平台中整合了一种支付小费的工具，让您可以从关注者手中赚取比特币。 这意味着您需要加强推文的质量，赢得更多关注者，这样就有可能获得更多小费。

此外，如果您喜欢直播视频游戏，也可以从喜欢您内容的观众手中获得比特币。 像 Twitch 这样的直播平台甚至设有全面集成的比特币小费服务，为您提供帮助。

7. 接受以比特币支付的工作

如前所述，比特币的应用在过去几年中持续增长，为许多赚钱机会打开了大门——包括以比特币支付全额和部分工资的全职工作。

除了全职工作外，还有一些自由职业可以让您赚取比特币。 如果您想从事这些类型的工作，可以查看 laborX 和 CryptoJobs 这样的网站，找到适合自己技能的工作。

8. 撰写比特币与加密货币领域相关的文章

如果您对比特币和加密货币的操作有深入的了解，请别忘记，有些人非常愿意为比特币的知识付费。 由于这个领域相对较新，因此只有少数的作家和爱好者真正了解加密货币的运作方法，更重要的是，他们拥有传授初学者的必要技能。

首先，您可以查看 Cryptocurrency News 之类的网站，成为投稿作者。 如果您更喜欢自由职业的途径，那么 Upwork 和 Freelancer 等平台会为您提供帮助。

9. 比特币采矿

最初，比特币采矿是早期获得比特币的唯一方法，过程是使用一台功能强大的计算机，解决复杂的数学问题，验证比特币区块链交易。 作为确认交易的回报，矿工会获得新铸造的比特币奖励。 基本来说，采矿就是一场看谁能先验证交易的比赛。

早在比特币初期，矿工并不多。 现在，由于比特币广受欢迎，采矿将面临很多竞争。 要保持竞争力，您需要最先进的设备并运行极为高效的操作。 你可以加入矿池或云采矿，给自己一个战斗的机会，但要知道，如果打算从采矿中赚取比特币，还有很多工作要做——所以在开始之前一定要做好研究。

10. 捕获网站和系统漏洞

喜欢编码并期待挑战吗？ 您可以查看比特币交易所和市场提供的各种漏洞奖励计划，为自己赢得丰厚的奖金。 通过发现系统漏洞并通知开发人员，您可以为保持交易所或市场的安全尽自己的一份力，同时从中获得奖励。

如果您想通过查找漏洞来入手比特币，可以查看 Paxful 的漏洞报告奖励计划，帮助我们进一步改进平台。

11. 加入 Bitcointalk 论坛

Bitcointalk 由中本聪直接创办，是运行时间最为久远的比特币论坛。 它拥有数百万用户，如果您有兴趣了解有关比特币的更多信息，请务必加入。

您还可以通过持续发布优质内容，从论坛获取比特币。 一旦您获得足够的权限，您发布的每个帖子都会有赞助签名。 然后，您在论坛上发布的所有内容都会获得报酬——请记住，要做到这点需要付出很多辛勤和努力。

入手比特币并不困难

以上示例只是赚取比特币的 11 种方式。 这个领域每天都在不断壮大，每天都会出现更多这样的机会。 而您需要做的就是努力寻找，总有一天，您的努力会带来丰厚的收益。

准备好开始了吗？ 祝您好运！