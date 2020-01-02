比特币交易无需经过银行等中央权威机构，但这并不意味着您无法使用银行转账来购买比特币！ 银行转账在Paxful依然非常受欢迎，是平台最常用的第二大支付方式，与银行转账相关的交易量已在今年10月底达到2100万美元。

与其他比特币交易平台相比，Paxful为用户提供机会，只需低廉费用即可进行银行转账交易。 除去普通的银行转账之外，Paxful还提供一系列与银行转账相关的支付选项，例如国内汇款、IMPS转账、PayID 和 Interac Online 等等。 这些选项的速度与便利程度各有不同，但都旨在为您提供便捷的比特币购买方式！

按照以下简单步骤，在Paxful上使用银行转账购买比特币

登录您的Paxful帐户，点击“购买比特币”按钮。

您将前往“购买比特币”页面。



3. 点击“任意支付方式”或“全部显示”，您会看到Paxful上所有支付方式的列表。 您可以在“美国最受欢迎的支付选项”下直接点击“银行转账”，或查看上方银行转账内的9个选项。

点击长方形“银行转账”按钮，您会直接前往接受传统银行转账的出价列表，但如果您点击顶端的“银行转账”正方形按钮，您将会看到可用于购买比特币的其他银行转账内选项， 其中有些选项相比传统银行转账更加迅捷，更加便利。