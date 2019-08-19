作为全球领先的P2P比特币交易市场之一，Paxful目前让所有用户有机会通过推荐他人在平台交易，免费赚取比特币。因为自成立以来，Paxful的使命就是让通过让更多人实现财务自由，获得更多可能性。

今年，我们决定推出优化版的Paxful联盟计划。新的分级制度旨在让人们能够更轻松便捷赚取被动收入：每当您的直接推荐人在Paxful平台上完成一笔交易，您就可以获得该笔交易托管费的50%作为佣金；每当您的间接推荐人在Paxful平台上完成一笔交易，您可以获得托管费的10%。

联盟计划是如何运作的？

Paxful联盟计划分为两级：第一级是指直接使用您的链接注册成功的联盟成员；第二级是指使用您所发展的直接推荐人的链接注册成功的联盟成员。

您的联盟成员可自由地在社交媒体上分享自己的链接，或在各种网站上进行推广。

关于推广，您可以设法提升自己在社交媒体广告中的排名，让受众了解到Paxful是一个能够提供最简单购买比特币方法，让全球各地任何人自由买卖的平台。

现在就创建账户，在平台上注册联盟计划，然后安坐家中享受这种轻松便捷的赚钱之道吧！

如何获得报酬？

https://youtu.be/C95n2JhlSbI

在联盟计划中，您获得佣金的方式取决于您的直接推荐人和间接推荐人——只要他们在Paxful成功完成一笔交易，我们就会向他们收取托管费。在直接推荐人所完成的交易中，您可以分得所收托管费的50%；对于间接推荐人，您可以获得托管费的10%。

这个项目是不是可以轻而易举赚得比特币？Paxful一直致力于做一个让您轻松赚钱的平台。所以，现在就开始动员您的朋友吧。让他们通过您的链接创建自己的Paxful账户，然后帮助他们在平台上购买和售出比特币；接下来，您就可以坐等佣金源源不断地入账了！

遵循以上步骤成为Paxful联盟计划会员

有什么更新？

Paxful始终将客户反馈考虑在内。你问，我们听了，所以我们更新了程序，以帮助你赚更多的比特币！我们还整合了新工具来帮助提升性能。

追踪功能：

现在，您的联盟计划链接上有自定义的跟踪器，可以准确展示哪些推荐人为您带来的佣金最多。此功能可以让您集中精力，达到事半功倍。

统计功能：

好的数据分析，是您了解有关用户信息的关键。新的联盟计划拥有完善的数据统计功能，让您及时了解联盟计划成员的交易情况。

如果您正在寻找一个利润丰厚的项目，更新版的Paxful联盟计划是您的不二选择！想了解更多项目详情，请随时通过[email protected]或实时聊天功能（Livechat）与我们联系！

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