2019年9月10日 Paxful团队

夏日渐渐走远，但我们的产品却热度不减。相信大家也能看到，近期Paxful有诸多更新，也推出了一系列新功能，让平台不断进步完善。加密货币与数字支付的世界日新月异，Paxful的职责就是尽力满足每一位客户的需要。对于Paxful来说，九月又是激动人心的一个月，下边是近期更新的汇总。

移动端体验改善

首先，我们欣喜地向您宣布，Paxful的移动应用程序“Paxful钱包（Paxful Wallet）”正式上线！相信不只是我们，作为Paxful的忠实用户，您也一直期待着这一天。现在，全球用户都可以通过便携设备随时使用Paxful；为了操作方便，APP的菜单也更简洁，更易于移动端操作。在未来，我们还将不断提升APP的各项性能，在此也请您及时向我们反馈意见，以便之后进行改进。

API优化

API是Paxful平台的基石，也正是API助您在交易中尽享自由。本月，在该方面的新功能也将使您的交易更方便。除了在发送比特币后添加交易记录之外，现在您还可以看到交易对象的服务器，选择出价优先展示的国家/地区等。另外，我们还改进聊天通讯系统，让您与他人的沟通更安全更方便。

全新的Paxful招聘专业

如果您在Paxful工作是什么感受，我想大部分Paxful人都会说：我们爱这里！我们将员工故事放在Paxful的官网上，我们希望通过这么多实实在在的例子，向大家分享这份热爱和幸福感。目前，我们在官网上更新了更多公司的信息，包括全球各分处的简介，公司未来的计划等。Paxful一直致力于创造一个目光长远、互帮互助的工作环境，现在，我们也期待更多人才的加入！快来官网招聘页看看是否有适合您的岗位吧！

联盟计划主页升级

Paxful一向重视产品功能的优化，该次“联盟计划”主页更新后，将为您提供全面的收入概览和其他高级功能，来帮助您获取更多利润。首先，我们优化了联盟计划主页帮您更方便地查看当前成员的交易，以及新成员加盟情况！在“我的联盟计划成员”栏目，您可以找到自己的直接推荐人（即第1级成员），并查看这些用户加入的时间、地点、上次交易日期、拥有自己的成员数量（即您的第2级成员，间接推荐人）以及收入明细。在联盟计划的“控制面板”，您还可以查看收入最高的成员及新加入的成员。在“资源”页中，您可以自由下载广告模板、精品内容（如博客帖子）、LOGO和其他内容来吸引新会员加入。更多升级，敬请期待！

更多产品更新即将上线，敬请留意我们的博客，并在社交媒体上关注Paxful的最新新闻！