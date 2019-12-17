当加密货币首次出现在市场之中时，人们的反应可以说是喜疑参半。甚至有一段时间，人们在这个领域进行初始投资的时候都是偷偷摸摸的，仿佛见不得光似的，但是，要承认一点，加密货币的匿名性难免让人感到紧张。此外，缺乏有效的监管也是很多人担忧的主要来源，在当时，这在当时也确实造成了很多安全隐患。在加密货币出现之初，它也确实成为了骗子们的温床。

但十多年已经过去了，比特币今天已经变得家喻户晓，举世闻名。在今天，要找到一个从没有听过“比特币”名字的人，可要比找到一个听说过比特币的人要难多了。这些年里，数字货币爱好者们亲眼见证了它的价格如加州“淘金热”一般蹿到顶峰，转眼之间又跌入深海，曾经虚无缥缈的数字货币，就在价格的波动中变得愈发真实。时至今日，很快我们就可以用比特币在咖啡厅结账了，但是骗子们和“三流演员”们仍在绞尽脑汁地设局骗钱。不过，好消息是不管骗子们有没有魔高一尺，我们这些真正的业内人士永远都会道高一丈。

“了解您的客户（KYC）”的概念似乎和常规的身份验证（ID verification）没什么不同。实际上，KYC的意义远不止于此。我们的合规与反欺诈团队会仔细检查我们平台的所有操作，确保Paxful在安全方面始终处于行业最领先的地位。如果加密货币领域是一个国际象棋棋盘，那么合规就是这场棋局中的王后。由此，我们特意邀请到了Paxful首席合规官Lana Schwartzman，为大家揭开身份验证的神秘面纱，也谈谈为什么Paxful的KYC服务安全合理，也真正符合用户需求。

（本访谈由Paxful资深文案David完成，以下简称“David ”，Lana Schwartzman简写为“Lana”）

David：很感谢你能抽出宝贵时间来接受我们的采访。最近公司合规部门都在疯狂地工作。这一点我可以作证，他们就坐在我旁边！

Lana: 没关系，我知道你最近也有一大堆工作。

David: 你应该也知道，加密货币领域的人“永远无眠”。

Lana: 对，绝对不睡。

David：那我们正式开始吧。在加密货币领域，人们似乎对身份验证的都各执己见。您为什么认为这是比特币交易过程中的必要步骤呢？这一步骤又有何作用？

Lana: 身份验证是反欺诈的第一道防线。验证的目的就是为了减少图谋不轨的人的数量，因为他们一般都不想提供任何验证信息。此外，验证还可以帮助我们遵守和履行作为一家美国法规监管下的公司合规义务。

David：一些竞争对手才刚刚开始在其平台上上线KYC功能，而Paxful已经做了很长时间。是什么让Paxful在这个竞赛中抢了先手呢？

Lana: 有人说最成功的公司就是那些合规做得最好的公司。Paxful很早就意识到，想要为为买卖双方提供安全交易环境，就一定要杜绝图谋不轨的人和骗子们的出现。这也就意味着要在如何保障安全的竞争中抢占先机，因此，我们实施包括身份验证和地址验证在内的一系列反洗钱（AWL）计划。这样一来，我们运营中的风险就会大大减少。现在我们竞争对手们对KYV刚开始意识到的问题、用户体验的微调和改进过程中的苦痛，我们早就全都经历过了。我们是在没有任何监管机构的要求下，出于用户们的安全考虑，自愿实施的监控措施，然而我们的竞争对手都是因为监管机构要求而做的。

David：Paxful的KYC服务和市场上的其他产品有什么不同？用户如何确保它是安全可靠的呢？

Lana: 我们实施KYC计划是在考量了风险的基础上，小心谨慎实施的；在充分考虑了用户的实际情况后，我们也在计划中设计了多个验证层级。在验证服务的提供商方面，我们充分考察了各个公司的产品以及可提供的帮助，最终决定合作伙伴是目前最传统、最成熟也是最安全的GDPR合规服务提供商之一。他们使用具有机器学习和仿人检测功能的人工智能来检测所有包含欺诈内容的文档。同时，他们还用3D生物识别技术来确保用户提交的照片和已提交的实际身份验证文件相匹配。

David：这可太酷了！和科幻小说里的一样！

Lana: 没错！金融和技术正在发生变化。我们必须跟紧潮流的步伐。

David：Paxful大约在一年前开始推出KYC程序，那么在程序刚上线的时候，是不是有很多难题或者障碍呢？

Lana: 我们必须解决验证信息中含有非拉丁字符语言的问题。我们还了解到，有些国家和地区会给当地居民办法多个国家的身份证明。我们给出的解决方案之一是建立一个全球化的区域团队，例如招募能够阅读简体中文的员工来更好的为我们亚太地区用户服务，或者是吸纳西班牙语的人才来服务我们的拉丁美洲市场。

David：听说Paxful的KYC流程非常简单，那平均来看需要多长时间呢？是不是新老用户都能快速上手呢？

Lana: 如果各位用户都能遵循指示说明的话，大概30秒就可以完成了。整个过程非常简洁明了，而且为了让验证更加方便，我们还在Paxful手机钱包的APP上也添加了验证功能。我们坚信这个过程还有继续上升的空间，因此Paxful也在一直都在听取用户的反馈，不断改进。

David：这刚好也是我下面要问的。我知道Paxful一向重视用户的反馈，那么用户的意见在您决定整个合规程序侧重点的时候，起了什么作用呢？您有没有将用户想法付诸实践的例子呢？

Lana: 在Paxful，从未有抛开用户意见就实施KYC的例子。我们非常重视用户们的体验，也在不断更新程序，做出改善。正是基于这些真实的反馈，我们才能改进用户填写验证信息界面，让整个流程更为简洁明了。我想这一切都离不开与用户们良好的沟通和交流。

David：我自己作为一个消费者，也非常在意公司的用心程度。我觉得现在很多公司采用的都是机械化的流程，完全把用户们的意见置若罔闻。

Lana: 绝对是这样，我们始终希望能确实地听到和去倾听用户们的声音。

David：您认为KYC将如何改变非洲、拉丁美洲、印度这些新兴市场的交易规模呢？

Lana: 目前的形势比较乐观，包括新老市场在内，几乎所有地区的用户都乐于接受KYC。我们现在了解了，全球诚实的用户们和我们一样重视安全的交易环境。

David： 那么自从平台要求验证以来，用户们的交易行为是否产生了一定变化？交易量有什么增减吗？

Lana: 我们目前发现，很多“自导自演”的骗局大量减少。大家都认为交易诚信为本。另外，通过在系统上增设“仅与成功完成身份验证的卖家进行交易”这一筛选功能，也让不诚实用户的数量迅速减少。他们找不到人行骗之后，只能选择退出平台。因此，验证措施并不会降低我们的交易量。如果说真的有什么变化的话，应该是我们的用户觉得在Paxful交易更安全、风险更低，所以交易量在上升吧。

David：我觉得，即使是作为Paxful的员工，之前我也把多层次的KYC视为理所当然。感谢您今天抽出时间接受访问，也感谢您能就全球加密经济这一个影响深远的领域分享宝贵见解！很高兴能成为您的同事，和您并肩作战！

Lana: 这也是我的荣幸！

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作者简介：David自从第一次拿起笔以后，就没有停下过写作。他的第一本书是关于一个邪恶的继母被一条说话的鱼警告不要吃掉它之后，一直被这条鱼纠缠的故事。大卫的父母和祖母对此非常满意。此后，大卫开始撰写有关运动鞋、金融科技及比特币的相关文章。他喜欢谷物食品、旧书收藏、让人们忘记手机全神贯注欣赏的音乐会以及被热炒的运动裤。