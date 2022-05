Làm cách nào để bắt đầu tranh chấp trên Paxful

Trong một vài năm qua, giao dịch Bitcoin đã trở thành một phương pháp phổ biến để nhiều người tham gia vào lĩnh vực tiền điện tử. Sau tất cả, việc bắt đầu tham gia vào lĩnh vực tiền điện tử là khá dễ dàng và bạn có thể tự làm điều này.

Tại Paxful, chúng tôi cung cấp phương thức giao dịch an toàn và nhanh chóng giúp người dùng tự do giao dịch với bất cứ ai, ở bất cứ nơi đâu. Thông thường các giao dịch sẽ diễn ra suôn sẻ, tuy nhiên đôi khi, một sự cố hoặc mâu thuẫn có thể khiến giao dịch gặp trắc trở.

Tranh chấp là gì?

Người dùng tham gia giao dịch trên Paxful có thể tiến hành tranh chấp một giao dịch mới diễn ra, tạo điều kiện để điều hành viên của chúng tôi xem xét và làm trung gian giữa hai bên. Mỗi người dùng sẽ có cơ hội chứng minh rằng họ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Những giao dịch này không hẳn là giao dịch thất bại, đôi khi rắc rối xảy ra đơn giản đó là do hiểu lầm. Trong quá trình tranh chấp, bạn có thể mời một bên thứ ba can thiệp bằng cách khởi kiện tranh chấp trên Paxful để giúp dĩ hòa vi quý giữa bạn và đối tác giao dịch.

Khế ước lưu giữ của chúng tôi sẽ phát huy hiệu quả trong trường hợp này. Nếu tranh chấp xảy ra trong khi Bitcoin vẫn nằm trong khế ước lưu giữ của Paxful, điều hành viên có thể trao thưởng chúng cho bất cứ bên nào chứng minh được rằng họ đã thực hiện đầy đủ phần nhiệm vụ của mình.

Lý do để khởi kiện một tranh chấp

Bạn cần biết khi nào nên sử dụng quyền người dùng Paxful của mình để khởi kiện một tranh chấp. Là một người mua, bạn nên cân nhắc việc khởi kiện một tranh chấp khi đối mặt với những tình huống sau:

Khi đã thanh toán theo hướng dẫn của người bán và đã gửi bằng chứng, nhưng người bán không giải ngân tiền điện tử cho bạn

Nếu người bán ngừng phản hồi sau khi bạn thanh toán

Khi người bán vi phạm Điều khoản dịch vụ

Ngược lại nếu là người mua, bạn sẽ cần để ý những tình huống sau:

Khi đối tác giao dịch của bạn đánh dấu giao dịch là Đã thanh toán nhưng từ chối phản hồi lại các tin nhắn của bạn

nhưng từ chối phản hồi lại các tin nhắn của bạn Nếu người mua một mực khẳng định rằng đã chuyển khoản thành công, nhưng bạn không nhận được khoản thanh toán

Khi người mua vi phạm Điều khoản dịch vụ

Làm cách nào để bắt đầu tranh chấp trên Paxful

Nếu gặp phải tình huống tương tự như được liệt kê trong mục trên, có thể đã đến lúc bạn bắt đầu một tranh chấp. Hãy làm theo các bước dưới đây để bắt đầu tranh chấp của bạn.

Nhấn Tranh chấp trong tính năng chat giao dịch Chọn một lý do được liệt kê và sử dụng hộp văn bản để mô tả chi tiết về vấn đề Nhấn Bắt đầu tranh chấp để bắt đầu Một điều hành viên sẽ nhắn tin cho bạn qua tính năng chat giao dịch Cung cấp cho điều hành viên nhiều thông tin và bằng chứng nhất có thể, có thể là: Biên lai giao dịch

Ảnh chụp màn hình xác minh rằng bạn đã thanh toán

Video hoặc video ghi lại màn hình chứng minh rằng bạn đã thanh toán

Bằng chứng quyền sở hữu biên lai trực tuyến và ngoại truyến trong các giao dịch liên quan tới thẻ quà

Bất cứ bằng chứng bổ sung nào mà điều hành viên yêu cầu

Trong lúc chờ đợi, tránh nhắn tin thêm vào phần chat giao dịch. Chúng tôi hiểu rằng đây là khoảng thời gian khó khăn đối với bạn, tuy nhiên nhắn tin thêm vào mục chat chỉ khiến điều hành viên khó xem lịch sử chat hơn.

Bước tiếp theo là gì?

Điều hành viên sẽ dành thời gian để đánh giá những bằng chứng mà cả hai bên cung cấp. Họ sẽ đánh giá các tranh chấp bằng cách đọc điều khoản giao dịch bởi đây là phần cơ bản của thỏa thuận. Các yếu tố khác mà điều hành viên cân nhắc là hướng dẫn của người bán, lịch sử chat trực tiếp, phản hồi người dùng, lịch sử giao dịch, những dữ liệu đã thu thập thể theo Chính sách Quyền Riêng tư của Paxful.

Vào lúc này, tất cả những gì bạn cần làm là chờ đợi. Có thể bạn sẽ muốn gửi thêm email để nhận Hỗ trợ, tuy nhiên hãy yên tâm rằng tất cả tranh chấp đều được chú ý tới ngay khi Paxful nhận được chúng. Tùy thuộc vào bằng chứng được gửi và tình huống giao dịch, có thể điều hành viên cần tới ba tuần để giải quyết tranh chấp.

Hủy một giao dịch

Trong một số trường hợp, các bên liên quan có thể tự giải quyết vấn đề giữa họ. Với những trường hợp này, việc hủy tranh chấp là bước tiếp theo để cả hai bên cùng bỏ qua mâu thuẫn.

Đây là một quy trình đơn giản dù bạn có bắt đầu tranh chấp dưới tư cách một người bán hay người mua. Với tư cách là người bán, bạn sẽ cần nhấn vào Giải phóng để kết thúc tranh chấp. Đối với người mua, nút này sẽ là Hủy.

Cách tốt nhất để bạn kết thúc tranh chấp công bằng và hiệu quả nhất là đợi điều hành viên chịu trách nhiệm tranh chấp của bạn ra quyết định. Điều hành viên trên Paxful có kinh nghiệm và biết cách giải quyết những tranh chấp này, bởi vậy hãy tin vào quyết định của họ.

Để thua một tranh chấp

Trên thực tế, sẽ có những lúc các tranh chấp không diễn ra như bạn mong đợi. Nếu thua tranh chấp, hãy nhớ rằng điều hành viên chỉ có thể làm việc dựa trên những thông tin họ có, nếu bằng chứng bạn đã cung cấp không có lợi cho bạn, điều hành viên sẽ phải đưa ra quyết định chống lại bạn.

Thông thường, những lý do phổ biến khiến bạn thua tranh chấp là:

Cung cấp quá ít bằng chứng cho trường hợp của mình

Bằng chứng không hợp lệ

Lý do bạn cung cấp quá mơ hồ

Cơ sở tranh chấp thiếu sót hoặc không hợp lệ

Lưu ý rằng không phải tất cả các tranh chấp đều thuộc về các danh mục này. Bạn cũng nên nhớ rằng điều hành viên được phép xem lịch sử giao dịch của bạn. Điều hành viên sẽ chỉ làm vậy để xem bên nào làm theo chính xác các hướng dẫn giao dịch và thỏa thuận, và để xem nếu bạn có liên quan tới nhiều hơn một giao dịch với kiểu tranh chấp này không.

Giao dịch ngang hàng được thực hiện an toàn

An toàn là một trong những khía cạnh quan trọng trên nền tảng giao dịch Paxful. Trader cần một phương pháp để bảo vệ an toàn cho khoản tiền mồ hôi nước mắt của họ. Hệ thống tranh chấp này cùng với dịch vụ khế ước lưu giữ của chúng tôi cho phép trader giao dịch nhanh, dễ dàng và an toàn.