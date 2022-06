Vào thời điểm 13 năm trước khi Bitcoin (BTC) mới xuất hiện, không có nhiều đồng tiền kỹ thuật số và loại tiền điện tử như hiện nay mà chỉ có BTC. Hiện có hơn 17.600 đồng tiền điện tử khả dụng trong ngành crypto hiện nay. Nếu con số này có vẻ choáng ngợp thì tin tốt cho bạn là tiền điện tử có thể được phân loại dựa trên ứng dụng và trường hợp sử dụng của chúng.

Nếu quan tâm tới việc tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực tiền điện tử và muốn biết có bao nhiêu loại tiền điện tử thì xin hãy tiếp tục theo dõi, sau đây là bốn loại tiền tệ kỹ thuật số mà bạn sẽ bắt gặp trên thị trường ngày nay.

Bốn loại tiền điện tử phổ biến nhất trên thị trường ngày nay

Thị trường tiền điện tử bao gồm các đồng tiền tệ số, tài sản, mục đích, các đồng coin meme và coin tiêu khiển. Hãy bắt đầu với loại coin chiếm đa số – tiền tệ.

Tiền tệ

Có lẽ đây là loại tiền điện tử phổ biến nhất mà bạn sẽ bắt gặp trên thị trường. Một đồng tiền tệ là một loại tiền điện tử được tạo ra để phục vụ một tiện ích, Bitcoin là một ví dụ điển hình. Satoshi Nakamoto đã tạo ra BTC để tạo điều kiện cho hình thức thanh toán trực tiếp và chuyển tiền, loại bỏ nhu cầu cần tới bên thứ ba và trung gian.

Công nghệ này cũng tạo ra một phương thức mới, giúp mọi người tiếp cận với các dịch vụ tài chính mà không phải cung cấp các thông tin bảo mật. Bởi vậy, các đồng tiền điện tử như BTC được coi là phù hợp để chuyển tiền hoặc gửi kiều hối và thanh toán. Mặc dù các đồng tiền tệ có bản chất biến động rất cao, chúng được xem là một nơi lưu trữ giá trị tốt.

Đó là lý do nhiều người tại các quốc gia đang trải qua tình trạng kinh tế bất ổn đã chọn Bitcoin là nơi ẩn náu để bảo toàn tài sản.

Cũng bởi bản chất biến động của tiền điện tử, nhiều người sử dụng chúng để sinh lời bằng cách mua/bán và tham gia vào các hoạt động kiếm tiền khác. Có hàng ngàn sàn giao dịch và chợ điện tử liên tục xuất hiện và giúp việc tham gia ngay vào hoạt động giao dịch trở nên dễ dàng hơn.

Một điều đáng lưu ý khác về tiền tệ là chúng không được cấp phát, quản lý hoặc hậu thuẫn bởi bất cứ cơ quan trung ương nào như ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính khác. Những đồng tiền này được tạo thông qua hệ thống sổ cái kế toán phân phối hoặc chuỗi khối chạy trên các máy tính và phần mềm chuyên dụng.

Tài sản

Nếu xem xét định nghĩa của từ “tài sản” dưới góc độ tài chính thì cụm từ này chỉ bất cứ tài nguyên nào đại diện cho quyền sở hữu có thể được quy đổi thành tiền mặt. Cụm từ này cũng định nghĩa bất cứ thứ gì có thể được sử dụng để tạo ra giá trị kinh tế dương.

Trong thế giới tiền điện tử, các stablecoin được coi là các tài sản. Đó là bởi giá trị của những token này bắt nguồn từ giá trị của một tài sản khác. Hãy thử lấy Tether (USDT) làm ví dụ. Tether là một tài sản số được neo giá theo tỷ lệ 1-1 với một đồng tiền pháp định như đồng đô-la Mỹ (USD). Các token Tether được bảo trợ 100% bằng các khoản dự trữ như tiền tệ truyền thống, số tiền tương đương và các tài sản tiềm năng khác trên nền tảng của nó.

Một tài sản như Tether được gọi là stablecoin bởi khả năng cung cấp giá trị hoặc tỷ giá ổn định. Đó là lý do tại sao nhiều trader tiền điện tử, nhà đầu tư, người đam mê crypto, và người làm kinh doanh đang quan tâm tới các tài sản như USDT như giải pháp để chống lại sự biến động trong thị trường tiền điện tử.

Mục đích

Loại tiền điện tử phục vụ một mục đích cụ thể rõ ràng ít phổ biến nhất trong danh sách này. Trái lại, chúng tôi chắc rằng bạn đã gặp rất nhiều loại coin này trong lĩnh vực crypto. Loại tiền điện tử mục đích được thiết kế để hỗ trợ hoặc tài trợ các dự án đặc biệt, nhằm tạo ra các giải pháp cho những vấn đề trên thế giới.

Một số ví dụ về loại crypto này bao gồm Siacoin (SC), Terra (LUNA), and Decentraland (MANA) và nhiều đồng coin khác. Siacoin là coin tiện ích của Sia – nền tảng lưu trữ đám mây phân phối và phi tập trung dựa trên chuỗi khối. Sia được thiết kế để “tạo ra chợ điện tử lưu trữ dữ liệu mạnh mẽ và có chi phí phải chăng hơn so với các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ đám mây truyền thống”. Nói một cách đơn giản, đồng coin này hướng tới giải quyết vấn đề về dịch vụ lưu trữ đám mây đắt đỏ.

Ngược lại, Terra (LUNA) được thiết kế để mang lại tài chính phi tập trung (DeFi) gần hơn với đại chúng. Một ví dụ hay khác về loại tiền điện tử hướng tới một mục đích cụ thể là MANA của Decentraland. Decentraland như được đề cập trên trang web của họ là thế giới hoàn toàn phi tập trung được kiểm soát thông qua tổ chức tự động hóa phi tập trung (DAO). MANA có thể được sử dụng để thanh toán cho đất đai và các vật phẩm game trong Decentraland, nơi người dùng có thể kết nối với nhau, giao dịch các tài sản điện tử và khám phá thế giới ảo.

Meme coin hoặc coin sinh ra phục vụ mục đích tiêu khiển

Như cái tên của chúng, một đồng coin meme hoặc tiêu khiển là một loại tiền điện tử được tạo ra không nhằm phục vụ mục đích cụ thể nào. Những đồng coin này hầu hết dựa trên các meme internet, các câu nói đùa trên mạng xã hội hoặc những nhân vật trực tuyến hài hước. Một số ví dụ về loại tiền điện tử này bao gồm Dogecoin (DOGE) và Shiba Inu (SHIB).

Lý do những đồng coin này ngày càng phổ biến là do chúng nhận được nhiều sự chú ý từ các cộng đồng trực tuyến, nhiều sự ủng hộ khác nhau và cả hội chứng nỗi sợ bị bỏ lỡ (FOMO). Các đồng coin meme hoặc tiêu khiển có nguồn cung lớn – giống như SHIB với giới hạn token là một phần tư triệu, hoặc không có giới hạn nguồn cung như DOGE. Đó là lý do tại sao bạn có thể mua hàng ngàn, hoặc thậm chí hàng triệu coin meme hoặc tiêu khiển chỉ với 1 USD.

Tuy nhiên, nhiều người đam mê và chuyên gia tiền điện tử coi các đồng coin meme hoặc tiêu khiển là những tài sản rủi ro. Giá trị của các coin meme thường bị chi phối bởi hoạt động và sự tham gia của cộng đồng, do vậy có thể dẫn tới tình trạng thao túng thị trường. Ngoài ra, loại coin này có thể lao dốc và mất giá trị bất cứ khi nào.

Ngoài ra, những thương vụ lừa đảo (rug pull) trong giới tiền điện tử nơi người dùng bị lừa và bỏ tiền đầu tư vào một sản phẩm lỗi cũng rất phổ biến với các đồng coin meme hoặc tiêu khiển. Bởi những rủi ro tiềm năng này, nhiều tín đồ tiền điện tử không khuyến khích việc mua các đồng coin meme hoặc tiêu khiển. Trên thực tế, nhiều chuyên gia trong ngành can ngăn nhà đầu tư rót vốn vào những coin này.

Nếu muốn sở hữu loại coin này thì trên đây là một số insight hữu ích mà bạn cần biết trước khi hành động. Hãy nhớ rằng lý tưởng nhất là bạn nên đầu tư khoản tiền mồ hôi nước mắt của mình vào tài sản không có quá nhiều rủi ro và không dính dáng tới những thương vụ lừa đảo tài chính.

Vậy bạn nên đầu tư vào loại tiền điện tử nào?

Bạn có rất nhiều lựa chọn để đầu tư vào tiền điện tử. Hàng ngàn đồng coin mới tràn ngập thị trường và cũng dễ hiểu khi thực trạng này có thể làm choáng ngợp những người mới tham gia thị trường. Và mặc dù một số đồng coin mới đã khẳng định được tên tuổi trong ngành, Bitcoin mới là ông lớn đã được thử nghiệm và kiểm chứng.

Qua thời gian, Bitcoin đã khăng định được vị thế của mình là đồng tiền điện tử hàng đầu – phát triển các ứng dụng thực để gửi và nhận tiền, bảo toàn tài sản, làm cầu nối cho các hoạt động từ thiện và nhiều hơn nữa. Không chỉ tồn tại lâu nhất, BTC còn cho phép bạn kết nối với các cộng đồng có kinh nghiệm sử dụng đồng tiền này và có tỷ lệ ứng dụng tăng đều đặn qua các năm.

*Nội dung của bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin; bạn không nên coi bất cứ thông tin hoặc những tài liệu này như lời khuyên pháp lý, thuế quan, đầu tư, tài chính hoặc bất cứ lời khuyên nào khác.