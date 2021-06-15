Karşınızda her şeyiyle yepyeni Paxful Ödül Programı! Yatırımcı ve Girişimci Programlarına katılarak yeni platform ayrıcalıklarının kilidini açın, platforma yeni kullanıcılar davet etmek suretiyle daha fazla BTC kazanın ve bir sürü motive edici ödüllerin keyfini sürün.

Paxful Ödül Programı Girişimci Deneyimli Yatırımcı Temsilci Uzman Yatırımcı İş Ortağı

💪 Yatırımcı olarak kripto yolculuğunuzun seviyesini yükseltin

Yatırımcı Programına katılmak suretiyle, seviye yükselttikçe artan heyecan verici platform ayrıcalıklarının keyfini çıkarabilirsiniz.

Deneyimli Yatırımcı Uzman Yatırımcı Sizin güvenilen bir kullanıcı olduğunuzu alım satımcıların görmesini sağlayacak yeni bir rozet ⭐ ⭐️ Öncelikli destek ⭐️ ⭐️ Yeni özelliklere erken erişim ⭐️ ⭐️ İtirazı anında başlatabilme imkanı ⭐️ ⭐️ Tekliflerinizin alım satım platformunda öne çıkması olanakları ⭐️ Satış teklifi tanıtımları ⭐️ ⭐️ Hediye kartı teklifleri için teminat zorunluluğunun kalkması ⭐️ ⭐️ Daha yüksek marj limitleri ⭐️ ⭐️ Özel bir hesap yöneticisi ⭐️ Özel belirlenmiş ücretler ⭐️

Yatırımcı Programının bir parçası olmak, harika ayrıcalıkların keyfini çıkarmanıza ve alım satım deneyiminizi daha da ileri seviyeye gelecek şekilde güçlendirmenize imkan sağlar. Bununla ilgili en iyi şey ne mi? Yapmanız gereken tek şey alım satım yapmak.

🤝 Girişimci olarak daha fazlasını yapın (ve daha fazla kazanın)

Girişimcilik Programı, daha fazla insanı Paxful’a getirirken kripto ağınızı geliştirmenize ve gelirinizi yükseltmenize imkan sağlar. Bunun üç seviyesi vardır: Girişimci, Temsilci ve İş Ortağı.

Girişimci Temsilci İş Ortağı Sizin güvenilen bir kullanıcı olduğunuzu alım satımcıların görmesini sağlayacak yeni bir rozet ⭐ ⭐ ⭐️ Getirdiğiniz kişi başına 5 USD değerinde BTC kazanın ⭐ ⭐ ⭐ Satış Ortaklığı kazançlarınızı arttırın ⭐ ⭐ ⭐ Öncelikli destek ⭐ ⭐ ⭐ Özel çekilişli kampanyalara katılın ⭐ ⭐ ⭐ Tekliflerinizin alım satım platformunda öne çıkması olanakları ⭐ ⭐ ⭐ Paxful-markalı tanıtım ürünleri alın ⭐ ⭐ ⭐ Yeni özelliklere erken erişim ⭐ ⭐ Özel bir hesap yöneticisi ⭐ ⭐ Her ay 150 USD değerinde BTC kazanın ⭐

Meydan okuma kabul edildi

Alım satım kariyerinizde yeni zirvelere ulaşmaya hazır mısınız? Girişimci olmak için başvurun ve kendi kripto topluluğunuza öncülük etmek suretiyle içinizdeki girişimciyi açığa çıkarıp gelirinize daha fazla para ekleyin.

Alım satım yaptıkça daha fazla heyecanlı ödülleri elde etmek mi istiyorsunuz? Aşağıdaki gereklilikleri göz önünde bulundurun ve Paxful Yatırımcı Programına bugün katılın.

Deneyimli Yatırımcı rozetini şunlarla kazanın:

Kimlik ve adres doğrulamalı bir Paxful hesabı

Son 90 gün içerisinde en az 250 başarılı alım satım

İyi bir davranış skoru*

Yasaklı, dondurulmuş veya askıya alınmış halde olmayan bir hesap

Şunlarla Uzman Yatırımcı rozetinizi elde edin:

Kimlik ve adres doğrulamalı bir Paxful hesabı

Son 90 gün içerisinde en az 1,000 başarılı alım satım

İyi bir davranış skoru*

Yasaklı, dondurulmuş veya askıya alınmış halde olmayan bir hesap

Ayrıca iyi bir genel duruşu olan ve tüm bu gereklilikleri karşılayan yatırımcıları otomatik olarak dahil ediyoruz. Paxful Ödül Programına uygun sayılmak için Paxful’un Hizmet Koşullarıyla uyumlu kalmanın önemli olduğunu lütfen dikkate alın.

Her iki dünyanın da en iyi yönlerinin keyfini sürmek mi istiyorsunuz? Kripto alım satım yolculuğunuzu başlatıp büyütmek için Paxful Ödül Programını keşfedin. Bol şans!

*Paxful’a göre iyi davranışın anlamı, dürüst alım satım, hızlı serbest bırakma süreleri, alım satım işlemlerini Paxful üzerinde tutma vb. şeklindedir. Alım satım platformunda nelerin kabul edilebilir olduğu hakkında daha fazla bilgi için Hizmet Koşullarımıza göz atabilirsiniz.