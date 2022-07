Arkadaşım Dave eskiden torba taşıyıcısı pozisyonundaydı ama FOMO yaşadı ve daha fazla BTC satın aldı. Şu anda kendisi büyük bir balina ve halen daha aya çıkmak için HODL yapmakta.

…şu iki kelimede geçen terimleri bile tam anlamak kolay olmayabilir. Bitcoin’de ve kripto paralar dünyasında yeniyseniz bu ifadenin sizin için herhangi bir şekilde anlamlı gelmediğini biliyoruz—biz yeni başlıyorken bize de pek anlamlı gelmiyordu.

Şaka bir yana, Bitcoin alma ve satmaya başlamak bir şeydir sonuçta ama bir sözlüğü dolduracak kadar jargon oluşturmuş koca bir toplulukla etkileşime geçmek apayrı bir şeydir. İletişime dahil olmak ve dili konuşmaya başlamak istiyorsanız kapsanması gereken oldukça fazla şey vardır. Neyse ki günümüzde kullanılan jargon ve argoların bir listesini sizin için derledik.

1. FOMO

Fırsatı kaçırma korkusunun ingilizcesi olan fear of missing out’un kısaltması olan FOMO, günlük yaşamda kullanılabilir. Bu, herkes Bitcoin hakkında konuşmaya başlamışken Bitcoin satın almada acele etme duygusuna atıfta bulunur.

2. Shill

Shill’leme, bir kripto parayı, sadece kişinin kendi çıkarı için tanıtımını yapması durumu için kullanılan terimdir. Bu terim ilk defa kriptoda ortaya çıkmış olmasa da bu alanda kullanımı oldukça popüler hale gelmiştir.

Shill yapan kişiler genellikle umdukları seviyede performans göstermeyen belirli bir kripto paraya yatırım yapmış olur ve bu kişiler, fiyatın yukarı çıkması için başka insanları satın almaya ikna etmeye çalışıyor olurlar. Kısacası bu, sadece kendi kazançları için yapılmış bir işlem olur.

3. FUD

Korku, belirsizlik ve şüphenin (fear, uncertainty, doubt) kısaltması olan FUD, insanların Bitcoin ile ilgili negatif duyguları yaydıkları durumu ifade eder.

4. HODL

HODL muhtemelen Bitcoin’deki en popüler argo ifade olabilir. Bu, fiyattaki dalgalılığa rağmen BTC’nizi elinizde tutmanıza vurgu yapar. Bunun kullanımı, bir kullanıcı—muhtemelen heyecan sebebiyle—”elde tut(hold)” yazarken meydana gelen bir yazım hatasıyla başlamıştır. Yazım hatasının meydana gelmesi sonrasında sevgili yaşam için bekle(hold on for dear life) sözüyle bunun kullanılmasıyla yaygın kullanım şekline oturmuştur.

5. Rekt

Rekt terimi, değerini kaybetmiş kripto paralardan dolayı büyük kayıplar yaşamış kişilerin deneyimledikleri dibe vurma hissini anlatır.

Bu terim, harap olmuş(wrecked) teriminden gelir ve bu, oyun dünyasında genellikle oyuncunun tamamen mahvedilmiş olması hali için kullanılan bir ifadedir. Bu yüzden birileri bir kripto parada önemli miktarlarda kayıp yaşadığında bu kişiler rekt oldu denir.

6. Aya gitme

Aya gitme tabiri, gelecekte Bitcoin fiyatının önemli ölçüde yükseliş yaşayacağı inancına atıfta bulunur.

Bitcoin aya gidiyor derseniz bunun anlamı, gelecekte yatırımınızın iyi karşılık getireceğine inanıyor olmanızdır.

7. Balina

Balina denen kişi, genelde bir kripto paranın önemli seviyede tedarikini—genellikle total tedariğinin %5’i veya daha fazlasını—elinde bulunduran bir kişidir.

8. Pump and dump (şişir ve sat)

Pump and dump(şişir ve sat) terimi, piyasanın hassasiyetlerini manipüle etmek için bir grup kripto para kullanıcısı tarafından kullanılmakta olan bir taktik için kullanılır.

Şişirme yani pump teriminin anlamı, sahte veya yanlış yönlendirme amaçlı bilgilerle bir kripto parayı gündem yapıp yükseltmeye çalışmak ve artan yatırımcı ilgisi sebebiyle fiyatlar yükseldiğinde ise bu grubun tüm koinlerini dump yapması yani satması—ve sonuç olarak fiyatın tekrar düşmesine sebep olmasıdır.

9. Bagholder (Çantacı)

Çantacı terimi, fiyatı dibe çakılmış, hatta beş para etmez seviyelere bile gelmiş olan bir kripto paraya elde tutunan kişiler için kullanılır.

Bu durum, istifçilerin durumuna benzer: çantacılar paralarını hep “kara günler için” saklar—kıymetsiz hale gelseler bile.

10. Sats

Satoshilerin kısaltması olan sats, Bitcoin’in en küçük birimidir. Bir sat, 0,00000001 BTC’ye eşittir.

11. No-coiner (koin karşıtları)

No-coiner olan kişiler, Bitcoin’in mutlaka başarısız olacağı veya gelecekte minimal değerlere sahip olacağına inanan kişilerdir. Bu inanç sebebiyle kendileri ellerinde herhangi bir koin tutmazlar.

12. Vaporware (Buhardan yazılım)

Vaporware terimi, kripto ile ilişkili olan ve asla gerçekten geliştirilmesi yapılmayan bir yazılım projesini ifade eder. Böylesi projeler genelde pazarlaması ve heyecan pompalaması yapılan ve herkesin üzerinde konuştuğu bir noktaya kadar gelir ama asla tamamlanmaz.

13. Cryptosis (Kriptosis)

Cryptosis (Kriptosisterimi, bitmek tükenmek bilmeyen bir kripto para bilgisi arzusu için kullanılır. Bu kulağa bir hastalık gibi gelse de endişelenmeyin—hayati tehlikesi olmayan bir hastalıktır. Ancak semptomlar arasında forumları deşelemek, arkadaşlar arasında kripto para konuşmalarını zorlaya zorlaya da olsa başlatmak ve genel anlamda alım satım yaparken riskleri minimize etmek dahildir denebilir.

14. ICO (İlk Koin Arzı)

İlk koin arzı veya ICO terimi, ilk halka arz (initial public offering) (IPO) teriminin kripto paradaki karşılığıdır, yani ilk defa hisselerin veya tahvillerin halka açık bir şekilde satışı yoluyla kaynak yaratmak anlamına gelir.

Temelde bu, bir kripto şirketinin kaynak yaratma projesidir denebilir. Koinin genel detaylarını ortaya koyarlar, arkasındaki ekibi ortaya koyarlar ve yatırımcılardan bunu geliştirmelerini isterler. Ödül olarak da yeni tokenler sunarlar—bunlardan bazılarının projede kullanımları olabilecekken bazıları sadece şirkette hisse anlamına gelir.

15. Toplam piyasa değeri

Toplam piyasa değeri (Market cap), market capitalization teriminin kısaltması olup belirli bir kripto paranın toplam değerini belirtir. Bu değer, bir koinin mevcut fiyatının, dolaşımdaki tedarik ile çarpılmasından elde edilir.

Bu makalenin kaleme alınması tarihi itibariyle (15 Mart 2022) Bitcoin’in mevcut toplam piyasa değeri 732.061.633.831 USD seviyesindedir.

16. KYC

Müşterinizi tanıyın (know your customer veya know your client) teriminin kısaltması olan KYC, bir kullanıcının kimliğinin doğrulanması anlamında kullanılır. Çoğu kripto para borsasında böylesi kurallar, yalnızca alım satımcının kimliğini doğrulamak için değil aynı zamanda yönetmeliklerle uyum ve alım satım platformlarını güvende tutmak için konur.

17. NFT’ler (Mübadelesiz Tokenler)

Mübadelesiz tokenler (Non-fungible tokens) veya NFT’ler, kendi içlerinde özel kimlik kodları olan 1’e 1 ve eşi olmayan şekilde yapılmış kriptografik varlıklardır. Bunlar pek çok şekil ve boyutta olabilmektedir—Tweetler, dijital sanat çalışmaları, sesler ve daha fazlası.

18. WAGMI/NGMI

WAGMI terimi we’re all gonna make it(yarınlara çok iyi halde çıkacağız) cümlesinin kısaltmasıdır. Bu genellikle kripto topluluğunda, herkesi umutları kaybetmemeye doğru teşvik etmek ve güven vermek için kullanılır.

NGMI ise not gonna make it(sonumuz hiç iyi olmayacak) cümlesinin kısaltmasıdır. Bu, kötü bir karar aldığınız ve yatırımınızın başarılı olmayacağı doğrultusunda fikri ifade etmek için kullanılır.

Bu terimlerin her ikisi de kripto para dünyasında kullanılır ama NFT alanında daha fazla göze çarpmaktadır—özellikle de Twitter ve Discord gruplarında.

19. Elmas eller/kağıt eller

HODL’a benzer şekilde, elmas eller terimi, satma doğrultusunda çok fazla baskı olduğu halde Bitcoin’i elde tutma için kullanılır.

Kağıt eller terimi ise yatırımlarını—riskten korktukları için—çok erken satan ve paniğe açık olan yatırımcılar için kullanılır.

20. Boğacıl/ayıcıl(Bullish/bearish)

Boğacıl ve ayıcıl terimlerinin ikisi de piyasadaki gidişat trendlerini ifade eder. Bu terimler genelde geleneksel hisse piyasaları için kullanılıyor iken kripto para alanında kendilerine yer bulmuşlardır.

Boğacıl piyasa, fiyatta yukarı doğrultulu trendlere sahip olurken ayıcıl piyasa, aşağı doğrultulu trendlerle öne çıkacaktır.

21. Dipten satın almak (BTD)

Dipten satın alma (buying the dip) veya BTD, fiyatının düşmesinden sonra bir varlığı satın almak anlamına gelir. Bunun arkasındaki motivasyon, avm’de indirimde olan bir şeyleri satın almaya kendinizi ikna etmenizdeki motivasyonla aynıdır.

Dipten satın almak, gelecekte tekrar yükseleceği umuduyla Bitcoin’i daha düşük fiyatlardan satın alma anlamına gelir.

Konuşmalara katılmaya hazır mısınız?

Yeni argo ve jargonlar her geçen gün internette yerini bulmaktadır. Çok genç ve canlı olan bir ortamda daha da fazlasının çevrim içi topluluklarda yerini bulmasını beklemek gayet makul olacaktır. Ama yine de FOMO’ya gerek yok, çünkü en iyi alım satımcı bile sıfırdan başlamıştır.

Orijinalde 16 Eylül 2020 tarihinde yayınlanıp 24 Mart 2022’de güncellenmiştir